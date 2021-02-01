В Латвии прекратят ретрансляцию пяти российских телеканалов

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекращает ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Об этом сообщается на сайте оператора.

«Из-за неуверенности в праве на представление телеканалов и опасений по поводу несоблюдения режима санкций Tet прекращает ретрансляцию каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс», заменяя их другими эквивалентными телеканалами», — отмечается в сообщении.

В Tet указали, что, несмотря на «длительные и неоднократные запросы», компания не получила доступа к юридически обоснованной информации об условиях ретрансляции указанных телеканалов в Латвии. Из-за этого «невозможно провести надлежащую оценку рисков, как того требует действующее законодательство».

По данным оператора, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV — одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse («Балтийский медиа альянс»).

Отмечается, что в связи с этими обстоятельствами, а также публично выдвинутыми в отношении «Балтийского медиа альянса» обвинениями в нарушении международных санкций Tet собирается попросить государственные и правоохранительные органы прояснить, что должны делать поставщики услуг платного телевидения, которые распространяют указанные пять телеканалов в Латвии. В настоящее время они включены в список ретранслируемых каналов Национального совета по электронным СМИ Латвии для «обеспечения единообразного доступа и предотвращения несоблюдения правовых норм, иного подхода и искажения рынка».

«Балтийский медиа альянс» транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные ПБК, Первый балтийский музыкальный канал и «Рен ТВ Балтия». Также компания работает в Эстонии.

В феврале 2020 года Служба госбезопасности Латвии сообщила, что вместе с полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях «Балтийского медиа альянса» в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они якобы были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил о прекращении ПБК производства и выпуска программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии. «Новости Эстонии» перестали выходить с 6 марта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это решение является результатом травли и давления властей Эстонии и Латвии.

Посольство России в Латвии осудило обыски в медиахолдинге, назвав это политической цензурой.

15 января 2021 года журналистка Алла Березовская заявила о травле в отношении работников российских СМИ в Латвии. За день до этого бывший редактор портала Baltnews рассказал, что латвийские власти используют репрессивные методы по ограничению свободы СМИ, зачищая информационное поле, пытаясь убрать альтернативное мнение. В домах обоих журналистов прошли обыски.

В МИД России отметили, что действия прибалтийских стран в отношении журналистов, работающих с порталами Baltnews и Sputnik, являются нарушением свободы СМИ.

В конце декабря 2020 года Госдума обратилась к парламентам европейских государств с призывом осудить притеснение русскоязычных журналистов и нарушение принципа свободы слова со стороны властей Латвии.