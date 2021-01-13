В МИД РФ заявили о нарушении свободы СМИ в странах Балтии

Действия прибалтийских стран в отношении журналистов, которые сотрудничают с порталами Baltnews и Sputnik, ― это нарушение свободы СМИ. Об этом в среду, 13 января, сообщила пресс-служба МИД России по случаю Дня российской печати.

«Тревогу вызывают многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах. <…> Расцениваем эти агрессивные действия (властей стран Балтии. ― Ред.) как вопиющий пример попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений», ― говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

23 декабря Госдума обратилась к парламентам европейских государств с призывом осудить притеснение русскоязычных журналистов и нарушение принципа свободы слова со стороны властей Латвии. В частности, обращение связано с задержанием и обвинением сотрудников порталов Baltnews и «Sputnik Латвия».

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона вынуждена рассмотреть возможность ответных мер в отношении латвийских СМИ в РФ из-за притеснения русскоязычных журналистов в Латвии.

В начале декабря им предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, с ними были проведены допросы.

В июне Латвия ввела запрет на вещание семи телеканалов RT, объяснив это тем, что они находятся в «единоличном ведении» российского телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Совет Евросоюза ввел санкции в 2014 году.

По той же причине подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению запретила 8 июля трансляцию российских телеканалов RT.

В марте власти Латвии и Эстонии вынудили Первый балтийский телеканал (ПБК) закрыть передачу «Новости Эстонии», которая считалась самой популярной информационной передачей среди русскоязычного населения в этих странах.