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Журналистка рассказала об объявленной в Латвии травле российских СМИ

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Журналистка Алла Березовская считает, что в отношении работников российских СМИ в Латвии объявили настоящую травлю. На эту тему она высказалась в интервью, опубликованном 14 января на YouTube-канале RT.

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Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии провела дома у журналистки обыски.

«Меня подозревают в том, что есть нарушение санкций (Евросоюза. — Ред.), но мы с этим не согласны. Мы живем в свободной стране и имеем право публиковаться там, где считаем нужным», — сказала Березовская.

Она считает, что против журналистов официальных российских СМИ объявили настоящую травлю, «происходит расчеловечивание». По ее мнению, таким образом хотят «подал сигнал», что те, кто сотрудничает и работает в официальных российских государственных СМИ, — это пропагандисты.

«И, значит, на них демократия, свобода слова, права человека могут не распространяться», — подчеркнула журналистка.

13 января в МИД РФ отметили, что действия прибалтийских стран в отношении журналистов, работающих с порталами Baltnews и Sputnik, ― это нарушение свободы СМИ.

Ранее, 23 декабря, Госдума обратилась к парламентам европейских государств с призывом осудить притеснение русскоязычных журналистов и нарушение принципа свободы слова со стороны властей Латвии.

В начале декабря сотрудникам порталов Baltnews и «Sputnik Латвия» предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, с ними были проведены допросы.

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