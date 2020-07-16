Наполовину пуст: страны Балтии убирают из эфира российские телеканалы

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал российский МИД обратить пристальное внимание на ситуацию со свободой слова в странах Балтии. Там начался новый раунд борьбы с «кремлевской пропагандой» — в Литве наложили запрет на трансляцию пяти телеканалов группы RT, в Латвии — семи. Судя по всему, примеру своих соседей вскоре последует и Эстония. В ситуации разбирались «Известия».

Тропа войны

«Великая война» с российским телевидением ведется в Прибалтике уже много лет. В 2013-м Вильнюсский окружной административный суд на время остановил трансляцию в стране некоторых программ Первого Балтийского канала (телекомпания, созданная на основе российского Первого канала для вещания в Прибалтике). ПБК обвинили в показе «лживой пропагандистской передачи» о штурме вильнюсского телецентра 13 января 1991 года. В октябре 2015-го латвийский Национальный совет электронных средств массовой информации (НСЭСМИ) принял решение оштрафовать русскоязычный ПБК на €10 тыс. за «однобокое» освещение украинских событий.

Достаточно давно власти Латвии сражаются и с телеканалом «Россия-РТР», трехмесячный запрет на ретрансляцию которого налагался в апреле 2014 года. Решение о приостановке вещания принимал опять же НСЭСМИ, обвинивший канал в том, что он «не предоставляет достоверной и уравновешенной информации и в его посланиях наблюдаются элементы пропаганды». В Литве в апреле 2015-го приняли решение на три месяца отключить «РТР-Планету» — с аналогичным «приговором». А начиная с октября 2015-го там вступили в силу поправки в закон, позволяющие штрафовать телевизионных ретрансляторов, если государство усмотрит в контенте признаки «пропаганды войны или призывов к смене конституционного строя и покушению на суверенитет».

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Впрочем, евробюрократия смотрит на эксперименты прибалтов со свободой слова без особого восторга. В июне 2016-го Еврокомиссия выразила недовольство тем, что власти Литвы, не посоветовавшись ни с транслятором, ни с Брюсселем, насильственно переводят «неприятельские» каналы в платный пакет. В результате Вильнюсу пришлось снять санкции с «НТВ-Мир» и «РТР-Планеты». Однако спустя небольшое время прибалты вернулись к политике санкций и запретов, а на критику они стараются внимания не обращать. В ноябре 2019-го в Литве временно запретили вещание «РТР-Планеты» — использовав в качестве предлога выступление Владимира Жириновского. Этим список временных отключений российских телеканалов не исчерпывается, их можно приводить еще долго. Однако со временем в Прибалтике явно решили, что от точечных ударов пора переходить к тотальной зачистке информационного пространства.

На исходе прошлого года в Эстонии вынужден был приостановить свою деятельность местный филиал российского агентства «Спутник». До этого в течение нескольких месяцев его сотрудники подвергались прессингу — сначала им заблокировали возможность получать законную зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами, если не уволятся. В итоге руководство решило приостановить деятельность СМИ, чтобы не подвергать риску сотрудников. Власти Эстонии и Латвии приступили к блокированию счетов неугодных журналистов, сотрудничающих с российскими изданиями.

Потому что «Киселев»

В начале февраля 2020-го в Риге и Таллине прошли обыски в офисах медиахолдинга Baltic Media Alliance. В этот альянс входит, в частности, чрезвычайно популярный у русскоязычных телезрителей Прибалтики Первый Балтийский канал. В ходе обысков были изъяты документы и носители информации, на основании которых медиахолдинг обвинили в том, что его руководство «по предварительному сговору обеспечило доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины». В холдинге поняли полученный сигнал и объявили, что с марта прекращают производство собственного контента, увольняют журналистский коллектив и закрывают новостные передачи.

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В июне 2020 года сейм Латвии в третьем и окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ, предусматривающие резкое сокращение трансляции русскоязычных каналов. Идею законопроекта первым подал президент Латвии Эгил Левитс. В частности, он предложил расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%. Соответствующие меры глава государства мотивировал необходимостью «укрепить информационное пространство Латвии». Ассоциация коммерсантов электронных сетей и Латвийская ассоциация электронных коммуникаций обратились к Левитсу с просьбой об отмене закона, но безрезультатно .

В конце июня латвийский НСЭСМИ принял решение запретить на территории страны семь телеканалов группы RT, которая раньше действовала под брендом Russia Today. Как пояснили цензоры, причина в том, что данные каналы «находятся под фактическим контролем и единоличным надзором российского пропагандиста Дмитрия Киселева». Речь идет о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. По мнению спецслужб Латвии, они являются «самыми влиятельными каналами ведущейся Россией в странах Запада пропаганды». Председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш отметил: «Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Таким программам нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе».

Первой на призыв откликнулась Литва. В начале июля действующая в этой стране государственная комиссия по радио и телевидению (КРТВ) запретила трансляцию пяти каналов группы RT: самого RT, его версии RT HD, также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Их ретранслировали в Литве операторы кабельного и прочего телевидения Balticum, Consilium Optimum и Penki kontinentai, а также интернет-телевидение megogo.net. «Это сделано не по причине нарушений, а потому, что в список лиц, попадающих под санкции, внесено лицо, связанное с программами этого телевидения. Это господин Киселев — он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция останавливается. Так было сделано в Латвии, а сейчас и в Литве», — заявил глава КРТВ Мантас Мартишюс.

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Как отмечает калининградский политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении государств Прибалтики, основное возмущение вызывает даже не сам факт запретов, а предлог блокировки. «Страны Балтии одна за другой повторяют фейк о том, что руководителем группы RT является Дмитрий Киселев, против которого введены санкции Евросоюза, и на основании этой прямой, сразу же опровергнутой лжи запрещают российские телеканалы. В России за время этой позорной кампании уже устали повторять, что группа телекомпаний RT, которую возглавляет Маргарита Симоньян, и международное информационное агентство «Россия сегодня», которое возглавляет Дмитрий Киселев, — это две разные организации. Да, по-английски они звучат одинаково, однако телекомпания Russia Today — это оригинальное название, а МИА «Россия сегодня» — переводное с русского. Все попытки это объяснить бесполезны. Прибалтийские власти не хотят ничего понимать. На самом деле их вообще не интересует, кто там в Москве что возглавляет», — констатирует Носович.

Ударом на удар

В российском МИДе подчеркнули, что запрет на вещание телеканалов RT в Латвии и Литве является прямым нарушением обязательств по свободе СМИ, принятых на себя балтийскими государствами. Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ призвала Министерство иностранных дел РФ и другие органы исполнительной власти в рамках своей компетенции «изучить возможности введения ответных политических и других мер» в отношении властей Литвы, Латвии и Эстонии, «грубо нарушающих принципы свободы слова и распространения информации, а также свои обязательства перед международными организациями».

В Совете Федерации считают, что такие действия Литвы, Латвии и Эстонии нарушают принципы свободы слова и беспрепятственного распространения информации, являющиеся фундаментальными нормами ОБСЕ и Совета Европы. «Временная комиссия констатирует, что принятые литовскими и латвийскими властями запретительные меры, равно как и более ранний запрет деятельности агентства Sputnik в Эстонии, являются актами политической цензуры и выглядят как единая скоординированная кампания против российских средств массовой информации в нарушение положений вышеупомянутых международно-правовых документов», — отмечается в тексте заявления.

Члены комиссии убеждены, что «принципы и нормы ОБСЕ и Совета Европы в отношении средств массовой информации должны последовательно соблюдаться вне зависимости от политических симпатий или антипатий правительств стран-участниц».

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Комиссия ссылается на Хельсинкский Заключительный акт 1975 года, являющийся основополагающим документом ОБСЕ, а также на Конвенцию о защите прав человека и основных свобод Совета Европы, которая гарантирует свободу «придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ». Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что его комитет поддержит заявление комиссии. «Такие действия иностранных государств не должны оставаться без ответа. Против чиновников, которые нарушают права российских СМИ, необходимо вводить санкции со стороны России», — считает Клишас.

Александр Носович отмечает, что введение санкций обсуждается в период временного затишья в международных делах. «Странам в последние месяцы не до отношений друг с другом: они борются с коронавирусом и его последствиями. Однако Прибалтика вновь показала свою фундаментальную особенность: при любых международных обстоятельствах воспроизводить конфликт в отношениях с Россией», — отмечает политолог.

Характерно, что даже такая международная неправительственная организация, как «Репортеры без границ», не отличающаяся, мягко говоря, теплым отношением к России, осудила запрет RT в Литве и Латвии. «Репортеры без границ» считают эти запреты ненадлежащим использованием политики санкций ЕС», — говорится в пресс-релизе организации. Как отмечено в документе, «запрещать или закрывать СМИ не является частью санкций, объявленных в отношении Дмитрия Киселева».

В чем именно будут заключаться российские контрсанкции против стран Балтии, если их примут? Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что препятствий работе прибалтийских СМИ в России чиниться не будет. «Сейчас широко используются механизмы персональных санкций к тем людям, которые занимаются сознательной антироссийской деятельностью. Это одно из направлений, как представляется членам комиссии, могло бы быть рассмотрено в качестве возможной реакции на эти действия», — пояснил Пушков.