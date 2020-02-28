Пусть не говорят: идет кампания ликвидации русскоязычных СМИ Балтии

20 марта может быть ликвидирована новостная служба популярного в странах Прибалтики Первого Балтийского канала (ПБК). В начале этого года в рижских и таллинских офисах фирмы, владеющей ПБК, прошли обыски — владельцев телеканала заподозрили в «нарушении режима европейских санкций», введенных против России. Точно такой же повод власти Эстонии использовали в декабре, чтобы разгромить таллинскую редакцию российского информационного агентства Sputnik. Вытеснение русскоязычной прессы из региона идет полным ходом. «Известия» разбирались в ситуации.

Эстонский «Спутник» сошел с орбиты

В последний день 2019 года в Эстонии вынужден был приостановить свою деятельность местный филиал российского агентства «Спутник». До этого в течение нескольких месяцев его сотрудники подвергались прессингу — сначала им заблокировали возможность получать законную зарплату, а потом и вовсе стали грозить уголовными делами, если не уволятся. В итоге руководство решило от греха подальше закрыть СМИ, вернее, как там выражаются, «приостановить» его деятельность. Не обошли преследования и «спутники», освещающие положение дел в Латвии и Литве, но они менее уязвимы — их редакции находятся за пределами этих стран, сотрудничество с корреспондентами на местах осуществляется дистанционно.

Эстония же, в отличие от Литвы и Латвии, первоначально разрешила открыть офис «Спутника» на своей территории. В коллектив входили 35 человек, 33 из них являлись гражданами Эстонской Республики, они работали по трудовым договорам с МИА «Россия сегодня». Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет страны составляли почти €30 тыс. Всё было абсолютно законно — и эстонским властям пришлось потрудиться, чтобы найти повод для изгнания «Спутника» из страны. Придраться решили к тому, что гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев числится в списке лиц, на которых наложены санкции Евросоюза. При этом сама «Россия сегодня», в которой Киселев является всего лишь одним из наемных работников, ни в каких санкционных списках не значится.

М1 Информационное агентство «Sputnik Эстония» в Таллине Фото: РИА Новости/Вадим Анцупов

Тем не менее, как ни зыбок оказался этот повод, официальный Таллин за него ухватился. Дело повели таким образом, будто наложенные на Киселева санкции автоматически распространяются и на всех других лиц, связанных с «Россией сегодня» трудовыми договорами. Дошло до трагикомедии: уже после закрытия офиса «Sputnik Эстония» его редактор Елена Черышева столкнулась с «личными» санкциями со стороны местного филиала шведского банка Swedbank. Банк направил мужу Черышевой письмо, в котором потребовал закрыть ей доступ к счету их общей фирмы и лишить права подписи.

— Следующим шагом, если провести аналогию с историей закрытия счетов и разрыва трудовых договоров, видимо, потребуют от мужа развода. Ибо негоже спать с врагом народа, — иронизирует Черышева.

А в начале февраля 2020-го в Риге и Таллине прошли обыски в офисах медиахолдинга Baltic Media Alliance, совладельцем и председателем правления которого является бизнесмен Олег Солодов. В холдинг входит, в частности, популярный у русскоязычных телезрителей Прибалтики Первый Балтийский канал. ПБК неоднократно занимал в странах Балтии первые строчки рейтингов зрительской популярности, что вызывало недовольство властей, разочарованных тем, что население не желает смотреть «правильные» государственные каналы. Руководство ПБК старалось избежать проблем с властями — хотя их сетка вещания в основном состоит из программ и фильмов, произведенных в России, для показа отбирают наиболее «безопасную» продукцию.

М2 Фото: Postimees/postimees.ee/Andres Haabu

Недавно представители ПБК с гордостью заявляли: «Первый Балтийский канал — второй по популярности в Латвии после LTV1. Он вкладывает большие финансовые и человеческие ресурсы в то, чтобы обеспечить соблюдение латвийского законодательства и не допустить распространение российской пропаганды». И тем не менее даже тщательный контроль за продукцией, отбираемой для показа на ПБК, не всегда оказывался эффективен — время от времени какая-нибудь «крамола» прорывалась. Канал неоднократно штрафовали — например, за «однобокое» освещение событий на Украине. Представители официоза давали понять, что считают Первый Балтийский «пропагандистским» каналом.

Самоубийственная стратегия

Учитывая всё это, известие об обысках в конторах владельцев канала никого особенно не удивило. Оказалось, что Солодова тоже подозревают в нарушении антироссийских санкций. В ходе обысков в Baltic Media Alliance были изъяты документы и носители информации. Как пояснили в латвийской Службе госбезопасности, «полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному сговору обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины».

Hа некоторое время всё стихло, но в конце февраля Латвийское телевидение сообщило, что 20 марта будет ликвидирована Служба новостей Первого Балтийского канала. Собственно, на этом ПБК как самостоятельное СМИ, производящее собственный контент, может и прекратить существование , оставшись лишь ретранслятором закупленных программ и фильмов. Правда, менеджер по маркетингу компании Baltijas mediju alianse Синдия Фриденберга заявила агентству LETA, что окончательное решение на этот счет еще не принято. По ее словам, разработано несколько вариантов сценариев будущего канала.

Фото: olegsolodov.com Олег Солодов

Известие о возможном расформировании журналистского коллектива ПБК вызвало у представителей русской общины Латвии разноречивые эмоции. Однако далеко не все прониклись сочувствием к журналистам, которые могут теперь остаться без работы. Некоторые не без злорадства вспомнили, что два года назад те же самые журналисты, которым сейчас грозит увольнение, не поддержали компанию в защиту русскоязычного образования — когда в начале 2018-го власти Латвии постановили перевести все школы нацменьшинств на латышский язык обучения. Почему так произошло? Тут необходим экскурс в недавнее прошлое. В течение десяти лет, с 2009-го по 2019-й, в Риге у власти находилась партия «Согласие», лидер которой Нил Ушаков все эти годы был и мэром латвийской столицы.

Политические конкуренты воспринимали «Согласие» в качестве «русской партии» — со всеми вытекающими из этого стереотипными обвинениями в «пособничестве Кремлю». Действительно, партия держится,главным образом на голосах русских жителей Латвии. Но всё то время, пока он возглавлял Ригу, Ушаков не оставлял попыток как-то договориться с «латышскими партиями», которые раз за разом упорно отказывались брать «Согласие» в состав правящей коалиции в парламенте. И менно по этой причине, когда в 2017 году было анонсировано окончательное изгнание русского языка из образовательной системы Латвии, Ушаков пошел против интересов своих избирателей. Не желая ссориться с правящими кругами, он фактически «слил» кампании уличных протестов в защиту школ нацменьшинств.

V3 Участники акции против мэра Риги и главы партии «Согласие» Нила Ушакова Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов

Мэр дал понять, что считает митинги и протестные шествия уделом маргиналов. Зависимые от «Согласия» русскоязычные СМИ Латвии, в том числе и ПБК, по большому счету замалчивали протестную кампанию, воздерживались от призывов участвовать в ней. Поступить иначе они не могли — эти СМИ крайне зависели от рижского муниципалитета. Отчасти из-за этого (хотя основная причина заключается все-таки в активном отъезде из Латвии русского населения) протесты не набрали нужной массовости. Власти в результате просто проигнорировали эти выступления. Но в конечном счете соглашательская стратегия погубила и самого Ушакова и потянула на дно связанные с ним русскоязычные СМИ.

Закат русской прессы Латвии

По результатам очередных парламентских выборов осени 2018-го «Согласие» (хотя оно сумело создать в парламенте самую крупную фракцию) в состав коалиции опять демонстративно не взяли. А вслед за этим в Риге начался демонтаж «империи» Ушакова. В ходе начатых правоохранительными органами расследований были выявлены крупные злоупотребления. Ушаков был досрочно отстранен с поста мэра. В феврале 2020-го рижская городская дума была разогнана. Назначены новые выборы, под националистическим лозунгом «возвращения Риги латышам».

Но вслед за разгромом «Согласия» начался и окончательный закат русской прессы Латвии. Характерно, что еще два года назад проницательные люди предсказывали такую последовательность событий. В 2018-м латвийский оппозиционный публицист Илья Козырев предупреждал, что ликвидация русских школ еще больше усилит отток русских из Латвии.

М5 Билингвальный учебник по математике, по которому учатся дети в одной из русских школ в Латвии Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов

«Однако таким образом уменьшится не только количество русских избирателей, но и русских читателей, зрителей и слушателей. Рекламодатели это обязательно заметят и начнут резать свои бюджеты, предназначенные для русскоязычного сегмента прессы. Пресса в свою очередь начнет резать свои бюджеты, сокращаться, ужиматься и... да, исчезать. Вместе со всеми, кто там сейчас работает», — писал Козырев. Он предрекал, что массовая потеря русскоязычными журналистами своих рабочих мест начнется в 2021 году. Однако всё начало происходить даже раньше.

Тревогу вызывает и то, что русскоязычные СМИ в регионе вообще пребывают в скверной ситуации. За последние годы в Латвии закрылись русские газеты «Час», «Бизнес&Балтия» и «Телеграф» — когда-то очень крупные по местным меркам и влиятельные издания. Последнее по времени из таких закрытий — под занавес 2019-го прекратила существование русская версия портала Dienas Bizness («Бизнес дня», Rus.db.lv), а его редакция получила расчет. Латышская версия портала db.lv, что характерно, продолжает работу.

М6 Журналист Юрий Алексеев Фото: RuBaltic.ru/rubaltic.ru

Латвийские власти практикуют и точечные удары по журналистам, чья деятельность их по тем или иным причинам не устраивает. 25 февраля в Риге состоялось первое судебное заседание по делу Юрия Алексеева, бывшего редактора портала Imhoclub.lv. Алексеев как журналист чрезвычайно популярен в среде русскоязычной Латвии. Он уже два года находится под подпиской о невыезде, его неоднократно задерживали, проводили обыски в квартире, закрыли ему банковский счет и запретили публиковаться на созданном им же портале Imhoclub.lv. Уголовное дело против Алексеева возбуждено за «антигосударственную деятельность в составе организованной группы» (под таковой подразумевается работа журналиста на Imhoclub.lv), за «помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии» и за «оправдание преступлений против человечности, совершенных СССР в годы Второй мировой войны».