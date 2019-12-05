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Язык жеста: российский бизнес переведут на кириллицу

Отечественные компании в области передовых технологий смогут зарегистрировать товарные знаки на русском языке
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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В скором времени российские компании в сфере передовых технологий смогут зарегистрировать товарный знак на кириллице. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) включит русский язык в число рабочих для подачи заявок на регистрацию. Москва заинтересована и дальше налаживать сотрудничество с этой организацией. Такое мнение высказал председатель российского правительства Дмитрий Медведев в ходе переговоров с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри.

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На встрече обсуждались вопросы взаимодействия РФ и ВОИС, а также международно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

За последний месяц Россия дала понять, что заинтересована в сотрудничестве с ВОИС. С ноября нынешнего года она пользуется в РФ всеми привилегиями и иммунитетами специализированных учреждений согласно Конвенции, утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 1947 года.

Документом предусмотрено, что имущество, активы и фонды 13 специализированных организаций ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ наделяются полным иммунитетом от любой формы судебного вмешательства. Их доходы и другая собственность освобождаются от всех прямых налогов, таможенных пошлин, запретов и ограничений на ввоз и вывоз предметов для служебного пользования. В России считают, что распространение такого статуса на ВОИС призвано способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства.

По словам Дмитрия Медведева, в России произошли определенные благоприятные изменения в сфере интеллектуальной собственности, связанные в том числе и с нашим участием в ВОИС.

— Мы с вами обсуждали открытие офиса в «Сколково». Насколько я знаю, он открылся, работает и дает дополнительные возможности для всех, кто заинтересован в защите своих интеллектуальных прав. Всё это — результат взаимодействия со Всемирной организацией интеллектуальной собственности, и мы рады тому, что принимаем самое активное участие в различных процессах, которые у вас происходят, — сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к главе ВОИС.

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В свою очередь, организация готова включить русский язык в число рабочих для подачи заявок на регистрацию товарных знаков. Фактически это позволяет российским компаниям отправлять заявки на патенты на родном языке. Сейчас товарные знаки, содержащие название на кириллице, могут быть зарегистрированы за рубежом как надпись только на латинице или как графический символ, рисунок.

— Хочу отметить, что Россия действительно развивается семимильными шагами, особенно в технологической области, в области передовых технологий. «Сколково» — самый наглядный тому пример. Мы видим кратное увеличение потенциала России в части новых технологий, видим новые инициативы в части защиты интеллектуальной собственности, что, разумеется, идет на пользу самым разным отраслям промышленности, — резюмировал Фрэнсис Гарри.

Еще в начале этого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо обеспечивать дополнительную правовую защиту интеллектуальной собственности, а условия для регистрации патентов должны стать привлекательнее. По мнению главы государства, прорывные решения и идеи для крупных компаний нередко создают именно небольшие бизнес- и исследовательские команды.

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