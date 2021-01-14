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Журналист рассказал об ограничении свободы СМИ властями Латвии

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Латвийские власти используют репрессивные методы по ограничению свободы средств массовой информации, зачищая информационное поле, пытаясь убрать альтернативное мнение. Таким мнением поделился 14 января бывший редактор портала Baltnews.lv, латвийский журналист Андрей Яковлев.

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В доме у журналиста ранее в январе был проведен обыск, в ходе которого, по его словам, изъяли то, что изымать было не надо. Как добавляет мужчина, он и его семья находились в шоке после прихода правоохранителей с обыском.

«То, что мне инкриминируют: у меня была компания, которая учредила здесь СМИ Baltnews.lv — это латвийское СМИ работало здесь легально, на законных основаниях», — объяснил он в беседе с RT.

Когда это СМИ Яковлев передал через латвийский государственный регистр МИА «Россия сегодня», то дал возможность латвийским журналистам, работающим на российские медиа, получить статус журналиста в Латвии. Это властям страны не понравилось, считает журналист, отсюда и возникла эта ситуация.

В Латвии как минимум уже 25 лет пытаются зачистить информационное поле, полагает Яковлев. «Выгоды Латвия никакой не получит. Балтийские страны назначены этим заниматься — созданием санитарного кордона вокруг России», — добавил журналист.

Как накануне отметили в МИД РФ, действия прибалтийских стран в отношении журналистов, работающих с порталами Baltnews и Sputnik, ― это нарушение свободы СМИ.

23 декабря Госдума обратилась к парламентам европейских государств с призывом осудить притеснение русскоязычных журналистов и нарушение принципа свободы слова со стороны властей Латвии.

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