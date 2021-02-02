Тишина в эфире: как в Латвии воюют с российским телевидением

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии с 1 февраля прекратила трансляцию пяти российских телеканалов. В руководстве оператора объяснили, что беспокоятся о соблюдении режима санкций. Эксперты говорят, что латвийские власти поощряют давление на СМИ, препятствуют профессиональной деятельности журналистов. «Известия» разбирались в ситуации.

По ту сторону экрана

Крупнейший телекоммуникационный оператор Латвии — компания Tet — с 1 февраля прекратил трансляцию пяти российских каналов — «РЕН ТВ Балтия», Первого балтийского канала, «НТВ Мир», «Кинокомедия» и «Киномикс». В руководстве Tet объяснили, что опасаются из-за возможного нарушения санкционного режима. Уточняется, что оператор направлял распространителю каналов в Латвии компании TEM LV запросы, в которых просил пояснить условия ретрансляции. Распространитель, однако, юридически обоснованного объяснения не предоставил.

Тишина в эфире Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы неоднократно запрашивали информацию, но так ее и не получили. А значит, мы не можем оценить риски, как того требует действующее законодательство», — говорится в сообщении оператора. В Tet добавляют, что готовятся предложить клиентам новые каналы вместо исключенных из пакета.

В соцсетях решение латвийского оператора вызвало бурное обсуждение. «Мне пару лет назад пришлось отказаться от одного популярного провайдера. Они тоже убрали любимые передачи и заменили их украинскими каналами, которые мне и даром не нужны. Так потом еще удивлялись, почему я решила отказаться от их услуг», — пишет одна пользовательница. «Главное — стабильный интернет. От ТВ мы давно отказались из-за навязчивой рекламы. Интересные передачи скачиваем на домашний сервер, а потом смотрим в удобное время. Мне кажется, телевизором по-прежнему пользуются только бабули и дедули», — пишет другой комментатор.

Борьба за пульт

Русскоязычные СМИ не первый раз сталкиваются с ограничениями в Латвии. В ноябре 2019 года Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) республики запретил трансляцию девяти русскоязычных каналов. Под запретом оказались «Дом Кино», «Музыка Первого», «Бобер» и другие.

Цензоры заявили, что каналы входят в холдинг, на руководство которого наложены санкции ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила латвийские власти в дискриминации. «Мы видим откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных точек зрения . Видим грубое нарушение международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации», — отметила она.

В 2020 году с давлением столкнулся Балтийский медиа альянс (БМА), в который входит 25 телеканалов и газет. В начале февраля сотрудники службы госбезопасности провели обыски в помещениях БМА в Риге. Силовики изъяли документы, флеш-карты, жесткие диски и другие носители информации. Уточнялось, что процессуальные действия проводились в рамках уголовного дела о нарушении санкций ЕС. Подозреваемым считался совладелец и председатель правления БМА Олег Солодов. Кроме того, в латвийских СМИ появилась информация о том, что альянс могут оштрафовать на €10 млн.

Тишина в эфире Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Одним из последствий такого давления стало закрытие информационного вещания Первого Балтийского канала. 20 марта служба новостей попрощалась со зрителями. В руководстве БМА подтвердили, что новости перестанут выходить из-за «непропорционального давления со стороны государственных и правоохранительных органов». Наблюдатели отмечали, что службе новостей пришлось закрыться перед выборами в Рижскую думу, которые были намечены на 25 апреля (позже из-за пандемии их перенесли).

В июне 2020 года сейм Латвии в третьем и окончательном чтении принял поправки к закону об электронных СМИ. Парламент обязал операторов телекоммуникационных услуг с января 2021 года 80% информации предоставлять зрителям на языках стран ЕС, а значит, доля русскоязычного вещания сократилась до 20%. Идею законопроекта первым подал президент Латвии Эгил Левитс. По его словам, республике необходимо «укреплять принадлежность к европейскому культурному пространству».

Тогда же, в июне 2020-го, НСЭСМИ запретил вещание семи каналов группы RT . Цензоры назвали эти каналы влиятельными структурами российской пропаганды в странах Запада. «Мы призываем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Таким программам нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе», — заявил председатель НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

В ноябре 2020 года руководство НСЭСМИ объявило о закрытии русской редакции телеканала LTV7, радио LR4 и портала LSM.lv. Аболиньш пообещал, что русскоязычный контент будут размещать на некой специальной интернет-платформе, которая пока так и не появилась. В декабре 2020-го Служба госбезопасности Латвии провела обыски и задержала семь внештатных авторов российских СМИ. Их заподозрили в нарушении режима санкций. Возможное наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения.

Вещание против завещания

Похожие процессы происходят в соседних республиках. В Эстонии приостановил деятельность местный филиал российского агентства «Спутник». Сначала работники лишились возможности получать законную зарплату, потом им пригрозили уголовными делами. В итоге руководство холдинга решило не подвергать сотрудников опасности. В Литве сначала приостановили вещание «РТР-Планеты», а потом отключили пять каналов группы RT.

Эксперты говорят, что русский язык и дальше будут вытеснять из общественной жизни. «Информационные продукты стран Запада в последние годы сильно деградировали. Какие-то явления замалчиваются, другие освещаются однобоко. Апогеем пристрастности стали, наверное, выборы президента США. Российские СМИ в таких условиях выглядят выигрышно, российский взгляд на мировые события становится всё более востребованным на планете. Приходится законодательно ограничивать распространение контента », — говорит в беседе с «Известиями» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Тишина в эфире Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он добавляет, что Латвия также страдает из-за сокращения российского транзита через свою территорию. «Риге вроде бы надо чем-то ответить, но вариантов не так много. Отыгрываются на телеканалах и журналистах», — отмечает собеседник.