Власти Латвии введут штрафы за просмотр российских телеканалов

Сейм Латвии 4 февраля в окончательном чтении принял поправки к закону «О защищенных услугах», согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. Об этом в пятницу, 5 февраля, пишет портал Delfi.

До этого момента санкции могли быть применены за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях, а с принятием поправок вводится запрет на использование такого видеоматериала также в личных целях.

«Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике», — указали авторы инициативы.

По их оценке, в 2018 году услугами нелегальных операторов пользовались около 62 тыс. домовладений в Латвии. С помощью преобразований власти намерены уменьшить число таких подключений как минимум на 6 тыс. и на 4 тыс. сократить число домохозяйств, оправдывающих пиратство.

Разработчики законопроекта отмечают, что на данный момент штраф за использование нелегальных систем для физических лиц не предусмотрен. Однако, если количество абонентов нелегальных услуг не удастся сократить, пользователям может грозить административная ответственность. Сумма штрафа не называется.

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекратила ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов из-за возможного несоблюдения санкционного режима Евросоюза. Отмечалось, что прекращается трансляция каналов ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Телеканал РЕН ТВ предложил зрителям смотреть его программы в интернете.

По данным оператора, распространителем этих телеканалов в республике является TEM LV — одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse («Балтийский медиа альянс»).

«Балтийский медиа альянс» транслирует в Латвии около 25 телеканалов, а также работает в Эстонии.

В феврале прошлого года Служба госбезопасности Латвии сообщила, что вместе с полицией безопасности Эстонии провела ряд санкционированных обысков в помещениях «Балтийского медиа альянса» в Риге и в ее окрестностях, а также в Таллине. Альянс якобы был связан с возможным нарушением международных санкций. В результате были изъяты документы и носители информации.