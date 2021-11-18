Прямой эфир
Мир
Помощник режиссера фильма «Ржавчина» подала иск на Болдуина и продюсеров
Общество
В Москве в 2022 году возродят речные пассажирские перевозки
Мир
Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений
Мир
Зеленский заявил о готовности снизить стоимость транзита газа
Мир
Небензя заявил о распространении терроризма и наркотиков из Афганистана
Экономика
В Минсельхозе предложили закупать больше картофеля в СНГ
Наука
Рогозин опроверг сообщения об угрозе безопасности экипажа на МКС
Мир
Белый дом назвал конструктивными переговоры Патрушева и Салливана
Мир
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
Мир
РФ сообщила о скорой отправке медикаментов и продуктов в Афганистан

Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство дало латышам возможность наслаждаться тем, что их русским согражданам будет плохо. Такое мнение высказал бывший депутат Европейского парламента Мирослав Митрофанов в четверг, 18 ноября, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал запрет в Латвии георгиевских ленточек.

Нашли крайних: власти Латвии обвинили русскоязычных в распространении коронавируса
Правительство страны сознательно маргинализирует некоренное население

«В 2014 году, когда началась война на Донбассе, уже были попытки незаконно запретить георгиевские ленточки. Однако когда участники праздничных мероприятий по случаю 9 мая массово заявили, что не станут снимать ленты, то правительство дало команду остановиться. Последующие годы ленточку свободно использовали в республике вплоть до нынешнего времени», — рассказал Митрофанов.

Он отметил, что закон об отмене написан очень небрежно, и обратил внимание на тот факт, что МВД страны, министерство юстиции и прочие госучреждения были против этого закона.

«Только половина депутатов парламента выступили за запрет георгиевской ленточки, именно поэтому закон прошел. В таких обстоятельствах есть возможность не подписывать его и вернуть обратно в парламент. Скорее всего, президент Латвии не прислушается, потому что он придерживается националистических, консервативных взглядов», — сообщил экс-депутат.

Политик добавил, что запрет на использование лент — это посягательство на право свободного выражения своего мнения, право убеждения, и нет ни одной законной причины для этого запрета. По его словам, «власти хотят компенсировать отсутствие достижений в реальном мире какими-то символическими шагами».

Он заключил, что в ответ на подобного рода меры люди будут приходить на массовые мероприятия в одежде такой же расцветки, как запрещенная лента. В крайнем случае можно будет прийти с лентой, получить штраф и потом оспорить его в суде Латвии или в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

11 ноября парламент Латвии в третьем окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма.

16 ноября партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) обратилась к президенту республики Эгилсу Левитсу с призывом не утверждать законодательный запрет на использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях. Члены партии выражают надежду, что связанное с юриспруденцией прошлое президента не позволит ему подписать «потенциально неблагожелательные для страны поправки».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021