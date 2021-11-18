Запрет георгиевских лент в Латвии назвали компенсацией отсутствия достижений

Правительство дало латышам возможность наслаждаться тем, что их русским согражданам будет плохо. Такое мнение высказал бывший депутат Европейского парламента Мирослав Митрофанов в четверг, 18 ноября, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал запрет в Латвии георгиевских ленточек.

«В 2014 году, когда началась война на Донбассе, уже были попытки незаконно запретить георгиевские ленточки. Однако когда участники праздничных мероприятий по случаю 9 мая массово заявили, что не станут снимать ленты, то правительство дало команду остановиться. Последующие годы ленточку свободно использовали в республике вплоть до нынешнего времени», — рассказал Митрофанов.

Он отметил, что закон об отмене написан очень небрежно, и обратил внимание на тот факт, что МВД страны, министерство юстиции и прочие госучреждения были против этого закона.

«Только половина депутатов парламента выступили за запрет георгиевской ленточки, именно поэтому закон прошел. В таких обстоятельствах есть возможность не подписывать его и вернуть обратно в парламент. Скорее всего, президент Латвии не прислушается, потому что он придерживается националистических, консервативных взглядов», — сообщил экс-депутат.

Политик добавил, что запрет на использование лент — это посягательство на право свободного выражения своего мнения, право убеждения, и нет ни одной законной причины для этого запрета. По его словам, «власти хотят компенсировать отсутствие достижений в реальном мире какими-то символическими шагами».

Он заключил, что в ответ на подобного рода меры люди будут приходить на массовые мероприятия в одежде такой же расцветки, как запрещенная лента. В крайнем случае можно будет прийти с лентой, получить штраф и потом оспорить его в суде Латвии или в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

11 ноября парламент Латвии в третьем окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала запрет георгиевских ленточек в Латвии реинкарнацией фашизма.

16 ноября партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) обратилась к президенту республики Эгилсу Левитсу с призывом не утверждать законодательный запрет на использование георгиевских ленточек на публичных мероприятиях. Члены партии выражают надежду, что связанное с юриспруденцией прошлое президента не позволит ему подписать «потенциально неблагожелательные для страны поправки».