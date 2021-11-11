В Латвии утвердили запрет на использование георгиевских ленточек

Парламент Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий, как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщается на сайте законодательного органа.

Отмечается, что в ходе голосования большинство депутатов поддержали соответствующие поправки к законам «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах».

Соответствующий законопроект комиссия парламента Латвии одобрила 27 октября.

В июне 2020 года комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам поддержала документ. По мнению председателя комиссии Артусса Кайминьша, запрет использования георгиевской ленточки ограничит проявления идеологии СССР.

Узаконить запрет на использование георгиевской ленточки предложила партия «Всё — Латвии» в мае 2019 года. В политсиле ленточку назвали объединяющим «распознавательным знаком» для живущих в «российском пропагандистском пространстве» и желающих расширения России до границ СССР.