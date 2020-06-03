В Латвии одобрили запрет на георгиевскую ленточку на мероприятиях

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам на заседании в среду, 3 июня, концептуально поддержала законопроект, запрещающий использовать георгиевскую ленточку на массовых мероприятиях. Об этом сообщил председатель комиссии Артусс Кайминьш.

Так, данный атрибут планируется запретить использовать на общественных праздниках, митингах, шествиях и пикетах. Документ должен быть рассмотрен сеймом в трех чтениях.

«У Латвии есть основание видеть достаточную угрозу демократическому строю и безопасности. Запрет использования георгиевской ленточки ограничит проявления идеологии СССР. Мы должны продемонстрировать свою позицию относительно использования этих ленточек на публичных мероприятиях», — цитирует Кайминьша портал jauns.lv.

В Латвии законодательно запрещено использование символов СССР и нацистской Германии: флагов, гербов, гимнов, серпа и молота, свастики, знаков SS, пятиконечной звезды. Исключением являются случаи, когда данные символы используются не для прославления или оправдания тоталитарных режимов.

Узаконить запрет на использование георгиевской ленточки предложила партия «Всё — Латвии» в мае 2019 года. Тогда же были поданы в сейм соответствующие поправки к двум законам — о собраниях, шествиях и пикетах и о безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях.

В партии ленточку назвали объединяющим «распознавательным знаком» для живущих в «российском пропагандистском пространстве» и желающих расширения России до границ СССР.

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 году и с тех пор стала традиционной не только в России. Она является символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса акция проходила в онлайн-формате, всем желающим предлагалось надеть георгиевскую ленточку, сфотографироваться и выложить в интернет, а при отсутствии ленточки использовать маску в официальном Instagram-сообществе движения «Волонтеры Победы». Продезинфицированные ленточки волонтеры передавали в магазины, аптеки, а также пожилым людям и ветеранам вместе с доставкой продуктов и медикаментов.