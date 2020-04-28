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В России акция «Георгиевская ленточка» стартовала в онлайн-формате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России объявлен старт акции «Георгиевская ленточка» в онлайн-формате. Сообщение об этом движение «Волонтеры Победы» опубликовало в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 28 апреля.

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Для того, чтобы участвовать в акции, необходимо надеть георгиевскую ленточку, сфотографироваться и опубликовать изображение, поставив хештеги #георгиевскаяленточка и #лучшедома, а затем передать онлайн-эстафету пяти людям.

Если ленты нет, то можно использовать маску в официальном Instagram-сообществе движения.

«Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно относиться к символу Победы с уважением», — цитирует ТАСС слова руководителя «Волонтеров Победы» Ольги Амельченковой.

Отмечается, что волонтеры передают ленточки в магазины, аптеки, а также пожилым людям и ветеранам вместе с доставкой продуктов и медикаментов, медицинским работникам и сотрудникам силовых структур. Все ленты перед этим дезинфицируют.

Акция впервые прошла в 2005 году и с тех пор стала традиционной не только в России.

Ранее во вторник в Южно-Сахалинске началась патриотическая акция #ЮжныйПОМНИТ! В ее рамках жители города рассказывают о героях Великой Отечественной войны в своей семье. С инициативой вспомнить героев и через личные истории создать картину их великого подвига выступили городские власти и общественность.

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