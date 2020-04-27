В Черном море нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения»

В Черном море найден теплоход «Армения», который был затоплен немецкой авиацией в 1941 году. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества (РГО) в понедельник, 27 апреля.

Отмечается, что на борту в момент трагедии находились, по разным подсчетам, от 6 до 10 тыс. беженцев и раненых.

«Военным с катеров удалось спасти только восьмерых. До сих пор это одна из крупнейших морских катастроф в истории. Для сравнения, на том же «Титанике» погибло около 1600 человек. Гибель «Армении» еще и обескровила медицинскую службу Черноморского флота: погиб руководящий состав, опытные врачи, медсестры, фельдшеры из четырех севастопольских и ялтинских госпиталей», — сказано в сообщении.

Поисковую операцию проводило Минобороны России, в исследовании и идентификации участвовали специалисты Центра подводных исследований РГО.

В обществе рассказали, что в 2017 году во время поисковой операции магнитометр военного ведомства засек на дне моря магнитную аномалию. В 2020 году район тщательно исследовали гидролокатором. Это исследование показало, что на дне находится объект, очертаниями напоминающий «Армению».

В апреле 2020 года специалисты Центра подводных исследований РГО прибыли на место обнаружения судна. После нескольких спусков подводного аппарата они подтвердили, что затонувшее судно является утерянной когда-то «Арменией».

25 апреля сообщалось, что Минобороны опубликовало уникальные архивные документы и фотографии встречи с союзниками по антигитлеровской коалиции на реке Эльба в 1945 году.