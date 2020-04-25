Прямой эфир

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Статью, в которой оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны, опубликовала финская газета Ilta-Sanomat.

Братство конца: 75 лет назад союзники встретились на Эльбе
Момент соединения восточного и западного фронтов стал высшей точкой сотрудничества США и СССР в годы войны

По словам автора материала Паси Яакконена, действия финнов якобы «все же сильно отличались» от немецких.

Он отметил, что больше половины из проживавших на тот момент в Восточной Карелии людей «имели финские корни», к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории.

Как утверждает автор, «целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей».

«Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии», — завил он.

По словам Яакконена, указ собрать не финское население в лагеря для интернированных вышел в июле 1941 года, до начала оккупации Карелии.

«Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами», — утверждает историк Антти Лайне.

На контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек — порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-узники концлагерей попросили СК расследовать действия финских оккупантов
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020