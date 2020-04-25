Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

Статью, в которой оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны, опубликовала финская газета Ilta-Sanomat.

По словам автора материала Паси Яакконена, действия финнов якобы «все же сильно отличались» от немецких.

Он отметил, что больше половины из проживавших на тот момент в Восточной Карелии людей «имели финские корни», к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории.

Как утверждает автор, «целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей».

«Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии», — завил он.

По словам Яакконена, указ собрать не финское население в лагеря для интернированных вышел в июле 1941 года, до начала оккупации Карелии.

«Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами», — утверждает историк Антти Лайне.

На контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек — порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в Великую Отечественную войну.