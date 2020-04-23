Фронт и тыл: Музей Победы готовит самую масштабную выставку в истории

9 мая Музей Победы откроет грандиозный проект. Экспозиция «Подвиг народа» разместится на 3 тыс. кв. м и включит 7 тыс. экспонатов. Таких масштабов еще не было в истории музея, заявили «Известиям» организаторы. О том, как идет подготовка выставочного пространства в условиях карантина и что можно будет увидеть в дистанционном режиме, «Известия» расспросили его создателей.

Гости у экрана

Основной площадкой для проведения торжественных мероприятий заранее был определен Музей Победы. Появление новой экспозиции тоже стало одним из пунктов подготовки празднования 75-летия Победы. Открытие было запланировано с соответствующим размахом и на высоком государственном уровне. Но коронавирус внес коррективы. 9 мая в стенах музея не будет многочисленных гостей. Зато его смогут посетить миллионы телезрителей — открытие выставки покажут на одном из федеральных телеканалов. Вниманию зрителей предложат 14 разделов, каждый из которых расскажет о самых тяжелых и трагических периодах войны.

По словам музейщиков, экспозиция — комплекс различных форм представления исторического материала. Среди экспонатов — документы, аутентичная одежда, предметы военного времени, фотографии, кинохроника. Поданы они в оформлении декораций и спецэффектов — благодаря этому эмоциональность восприятия возрастает в разы.

— Мы понимали, что всю историю войны не покажешь, — рассказал «Известиям» куратор выставки, заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков. — Нужно было выбрать наиболее интересные события, собрать исторический материал. И главное — подать его так, чтобы зритель чувствовал себя непосредственным участником событий.

Перед глазами посетителей предстает история. 14 разделов — 14 сюжетов. Вот начало войны. Героические защитники Брестской крепости на пожелтевших фото и в скульптурных композициях, с потрясающей достоверностью созданных группой «Невский баталист» Дмитрия Поштаренко. Они же появляются на экране. Специально для экспозиции были сняты фильмы, реконструирующие события на фронте и в тылу. По замыслу авторов проекта, на экране люди и предметы показаны в реальном размере. Танк, поезд, грузовик, шофер... Эффект погружения в эпоху практически полный.

В работе над проектом участвовали несколько сотен специалистов: хранители, научные сотрудники музея, художники, декораторы, оформители, режиссеры, постановщики, звукорежиссеры, мастера по созданию трехмерных панорам. Архивы и региональные музеи поделились документами и экспонатами. Серия фильмов-реконструкций была заказана режиссеру Игорю Угольникову. У него свой подход к истории.

— Подвиг советского солдата отражен во многих музейных экспозициях, но подвиг народа, который вынес на своих плечах все тяготы этой войны, строил танки и самолеты, делал всё для обороны, пережил оккупацию, блокаду, — отмечался скромно. Мы решили восполнить пробел. В этом смысле выставка будет уникальной, — рассказал он «Известиям».

Спеть с агитбригадой и собрать ППШ

Всего снято 22 картины. Увидеть их можно будет уже по окончании карантина. Декорации построили на базе студии «Военфильм» в Калужской области. Едва попав в экспозицию, зрители поймут, что она живая, замечает Игорь Угольников. Заходите в кабинет Сталина — тот сидит за рабочим столом. Подходите ближе — встречаетесь с ним глазами. Есть у организаторов и ноу-хау. В разделе «Агитбригада» можно будет с борта полуторки спеть вместе с артистами. А еще прочитать сводку Совинформбюро вслед за Юрием Левитаном...

В съемках фильмов для экспозиции были задействованы профессиональные актеры, каскадеры, реконструкторы. В общей сложности 350 человек. Трудностей было много. Тяжело дались съемки Освенцима. Режиссер требовал от актеров, чтобы зритель поверил: на экране изможденные нечеловеческими условиями узники. А так как это не просто кино, а материал для музея, степень достоверности проживания в кадре должна была быть максимальной.

То, что снять всё успели до карантина, Игорь Угольников считает большой удачей. Но уже над конечной версией пришлось работать удаленно.

К 9 мая в экспозиции появится Исторический театр.

— Актеры будут разыгрывать в пространствах мизансцены, — пояснил Эльдар Янибеков. — Например, в разделе, посвященном эвакуации, посетитель попадет на вокзал и поможет загружать эшелоны. Или мы покажем, как в заводском цеху собирали ППШ. А затем предложим посетителям попытаться собрать оружие так же быстро, как делали это рабочие. Большую часть экспонатов можно будет трогать, взаимодействовать с ними.

Создатели проекта считают, что экспозиция будет интересна всем возрастам. Но ставку в первую очередь делают на школьников. 60% посетителей Музея Победы — дети. Заинтересовать их в первую очередь можно мультимедийными «фишками», поэтому в ход идут 3D-технологии.

— В экспозиции планируется раздел, рассказывающий о подвигах пионеров-героев, — говорит Эльдар Янибеков. — Многие из них были сверстниками тех, кто придет в музей. И их историями хотелось бы поставить перед потомками вопрос: «А ты смог бы так же?»

Организаторы надеются, что на открытии появится особый гость. Приглашение главе государства уже отправлено. А для зрителей готовят специальную видеоэкскурсию — ее можно будет увидеть не только в специальной ТВ-программе, посвященной открытию, но и на сайте музея.