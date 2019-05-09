«Победа была и остается одной на всех»

Защита подлинных героев Великой Отечественной является священным долгом в условиях, когда в ряде стран, забыв про честь и человеческое достоинство, бесстыдно врут детям о войне и предают своих предков. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади. По словам главы государства, уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны: Россия будет делать все, чтобы обеспечить свою обороноспособность и укреплять престиж военной службы. Традиция современных военных парадов 9 мая насчитывает уже 11-й год. В этот раз церемония прошла по накатанным рельсам - главным отличием стало то, что министр обороны Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Салюков впервые приветствовали войска на отечественных лимузинах Aurus. Свои коррективы внесла и переменчивая погода, из-за которой пришлось отказаться от воздушной части торжества.

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади начался с традиционных слов: «Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь». Под мелодию песни «Священная война» знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на Красную площадь российский флаг и легендарное Знамя Победы, в мае 1945 года водруженное над Рейхстагом.

«Умираю, но не сдаюсь»

Перед началом парада россиян поздравил с праздником президент Владимир Путин.

– Победа ковалась всем народом. Одним из первых подлый, внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости. Бились до последнего, оставили потомкам на стенах цитадели надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас как клятва и как наказ: «Умираю, но не сдаюсь», – сказал российский лидер. – Подвиги российских воинов в наши дни говорят о том, что этот наказ не забыт. Эта клятва принята на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества и является главным залогом абсолютной надежности и непобедимости русского оружия.

парад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава государства предложил почтить героев тех лет минутой молчания.

– Память о Великой Отечественной войне, о ее правде – это наша совесть и наша ответственность, – обратился Владимир Путин к участникам парада и его зрителям по всей стране и за рубежом. – Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков.

По словам президента, сегодня святой долг всех россиян – защитить подлинных героев прошедшей войны.

– Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить, – сказал он. – Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была и остаётся одной на всех.

парад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что уроки Великой Отечественной по-прежнему актуальны.

– Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших Вооруженных Сил, оборонный потенциал самого современного уровня, будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества, – пообещал Владимир Путин. – Вместе с тем Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто на деле готов противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение.

По словам президента, День Победы всегда сближает, роднит все поколения и открывает сердца людей навстречу друг другу. 9 мая никто не скрывает своих эмоций, и эти искренние чувства объединяют всю Россию, подчеркнул глава государства.

«Помню, как рыдала мама»

Вместе с российским лидером на центральной трибуне находились премьер-министр Дмитрий Медведев и почетный гость парада – первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Во время парада один из ветеранов, находившихся рядом с главой государства, решил лично поблагодарить президента России за успехи страны в ее новейшей истории.

парад Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

– Товарищ главнокомандующий, я восхищен вашей операцией в Крыму! Молодец! – обратился он к Владимиру Путину.

Своими воспоминаниями о героях войны с «Известиями» охотно делились приглашенные на Парад Победы представили российской политической и интеллектуальной элиты.

– Отец был призван в 1944-м. Он до сих пор жив. Сегодня обязательно будем отмечать, - рассказал помощник президента Игорь Левитин.

День Победы - семейный праздник и для главы «Росатома» Алексея Лихачева.

– У нас в семье так или иначе многие были затронуты войной. Вот сегодня будем вместе праздновать в Нижнем Новгороде, на моей малой родине, - поделился он с «Известиями».

Ректор МГУ Виктор Садовничий в далекие годы войны был ребенком и своими глазами видел ее ужасы.

– Помню бомбежки, помню оккупацию. Отец воевал, а мама прятала от бомбежек, – рассказал «Известиям» глава одного из ведущих вузов России. – Помню и Победу. Эта была радость, но радость со слезами на глазах. Помню, как в тот день мама рыдала. А отца переправили на японскую кампанию.

​Коснулась война и семей вице-премьеров Виталия Мутко и Юрия Борисова.

– Один дед пропал без вести. Мать - малолетняя узница, с бабушкой оказались на оккупированной территории. У каждого своя судьба, - рассказал «Известиям» Виталий Мутко.

– Нет в России семьи, которой бы не коснулась война. У меня два деда погибли, - добавил Юрий Борисов.

​По традиции на парад приглашаются послы иностранных государств и военные атташе. Уже второй раз на Красной площади 9 мая присутствует посол США в РФ Джон Хантсман .

​– Мне понравилось, - сказал он «Известиям». - В этот раз, к сожалению, не было авиационной части. Но я предполагаю, в следующем году парад будет масштабнее, ведь будет 75-я годовщина Победы.

​– Быть может, в качестве бывших союзников по Второй мировой участие в параде примут и американские военные? - поинтересовался у дипломата корреспондент «Известий».

– Кто знает, кто знает, - ответил Джон Хантсман.

На Красной площади присутствовали и другие граждане США. Одним из них оказался голливудский актер Стивен Сигал – американец с паспортом России.

​– Это великий праздник, в том числе и для меня, - признался он «Известиям».

​За парадным прохождением войск наблюдал и американский моряк, чья работа в рамках ленд-лиза в годы войны внесла вклад в победу СССР. Попасть на парад ему помогло посольство России в США.

– Очень впечатляюще. Мне все понравилось. Я служил на флоте, защищал конвои, которые везли помощь, - рассказал ветеран.

​Обычно военные атташе иностранных государств неохотно общаются с прессой. Но для «Известий» сделал исключение венесуэльский генерал Хосе Рафаэль Торреальба Перес.

​- Мне понравился весь парад. Вчера день Победы праздновался в Европе, сегодня в России. Это большой праздник для всего мира, - уверен он.

Нелетная погода

Традиция проведения парадов 9 мая на Красной площади в нынешнем виде – с участием военной техники, самолетов и вертолетов – насчитывает уже 11-й год. В этот раз церемония прошла с минимальными изменениями по сравнению с предыдущими.

Основным новшеством в нынешнем году были автомобили министра обороны Сергея Шойгу и командующего парадом генерала армии Олега Салюкова. Глава военного ведомства приветствовал войска на лимузине отечественного производства Aurus за номером 0001 МО. На «Аурусе» за вторым номером повел за собой парадные расчеты генерал Салюков.

парад Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков (слева) на автомобилях Aurus Senat Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По традиции, первой за командующим парадом прошла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, за которой проследовали группы со знаменем Победы, государственным флагом и знаменем Вооруженных сил. Реликвии в сопровождении почетного караула несли военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

За почетным караулом перед трибунами появились представители подрастающиго поколения защитников страны: московские и тверские суворовцы, нахимовцы и кадеты Кронштадтского кадетского корпуса Минобороны. За ними торжественным маршем шли воспитанники Московского президентского кадетского училища Росгвардии и кадетского корпуса Следственного комитета. Замкнул парадный строй молодежи отдельный расчет «Юнармии».

Прохождение колонн, состоящих из действующих военнослужащих, открылось парадными расчетами военных академий. По главной площади страны прошли также два сводных парадных расчета женщин-военнослужащих, представляющих практически все виды Вооруженных Сил и рода войск.

парад Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантного полка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Воины 331-го полка - единственные из представителей Вооруженных сил шли в полной боевой экипировке, вооруженные новейшими автоматами АК-12. Вел парадный расчет командир полка, Герой России полковник Владимир Селиверстов.

Росгвардия на торжественной церемонии была представлена двумя расчетами – отдельной дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского и Саратовского военного института Росгвардии. Замыкали марш представителей силовых ведомств курсанты Московского пограничного института ФСБ.

Завершали прохождение пеших колонн парадные расчеты самых прославленных частей и соединений Сухопутных войск московского региона: 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии, 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады.

По многолетней традиции, последними чеканили шаг по брусчатке главной площади страны легендарные кремлевские курсанты. Будущие офицеры, обучающиеся в Московском высшем общевойсковом командном училище, блеснули не только особенным строевым шагом, который является визитной карточкой этого вуза, но и хромовыми сапогами – в отличие от них, все остальные расчеты Вооруженных сил шли в ботинках.

парад Пусковые установки «Искандер-М» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Механизированную часть парада открыл танк Т-34-85 со знаменем Победы. Первыми по площади прошли бронеавтомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К 4х4». За ними вышли самые мощные боевые машины Сухопутных войск: гусеничные БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата», боевые машины поддержки танков, танки Т-72Б3. «Арматы» в этом году на параде представлены в новейшей модификации. Машины вели экипажи 1-го гвардейского Чертковского танкового полка Таманской дивизии. Эта самая прославленная танковая часть в Вооруженных силах. В ходе реформ конца прошлого десятилетия 1-й гвардейский танковый полк был расформирован, а его регалии передали в другую дивизию. Однако, когда промышленность создала «Арматы», встал вопрос, кого вооружать танками, не имеющими аналогов в мире. В итоге было принято решение возродить легендарную воинскую часть.

ВДВ вышли на парад с боевыми машинами десанта БМД-4М и новейшими гусеничными бронетранспортерами БТР МДМ. За ними по площади прошли артиллеристы на самоходных гаубицах «Мста-С», пусковых установках «Искандер-М» и 300-миллимитровых РСЗО «Смерч».

Войска ПВО представили на параде ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и известные во всем мире комплексы С-400.

парад Самоходные гаубицы «Мста-С» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Росгвардия вышла на механизированную часть парада с бронеавтомобилями «Патруль», «Тигр-М», «Тайфун-К», «Тайфун-у» и бронированными «Уралами».

В конце парада по площади традиционно проходит «главный калибр» Вооруженных сил – стратегический ракетный комплекс «Ярс». Замкнули механизированную колонну три БТР «Курганец» с флагами видов Вооруженных Сил.

Воздушную часть парада пришлось отменить из-за низкой облачности. Планировалось, что над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна на высотах от 150 до 450 м на скорости от 200 до 550 км в час.

Над Москвой военная авиация летает только при идеальных погодных условиях, когда полностью исключена малейшая возможность летного происшествия, пояснил «Известиям» бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

парад Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

– Утром, когда проводилась разведка погоды, севернее Москвы прошел грозовой фронт. В конце апреля и в мае воздушные потоки постоянно и непредсказуемо перемещаются, что приводит к сильной электризации воздуха, – рассказал эксперт. – Этот элемент метеоусловий плохо прогнозируется, также сложно предсказать, куда он двинется. Это означало, что гарантии полной безопасности полетов не было, поэтому руководство Минобороны приняло решение не рисковать.

Это уже не первая отмена пролета авиации. В 2017 году воздушная часть парада также не состоялась из-за метеоусловий. Тогда погода была сложнее - шел дождь и была низкая облачность. В этот раз во время парада небо прояснилось - возможно, метеорологи, как говорят в авиации, "включили ограничитель". Но таковы правила: управлять таким количеством вертолетов и самолетов с разными скоростями и высотами даже при хорошей погоде довольно сложно.