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Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

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Кроме того, белорусский лидер добавил, что не получал приглашение на праздничные мероприятия от российского руководства.

«Даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия, ведь я не могу пропустить подобные мероприятия в Беларуси», — заключил Лукашенко. Он подчеркнул, что День Победы является общим праздником, но прежде всего принадлежит белорусам. В связи с этим Лукашенко призвал представителей бывших советских республик чаще собираться «на этой святой земле», чтобы поклониться ей.

9 мая президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам торжественного парада Победы, прошедшего в Москве. Он назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.

В параде Победы приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.

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