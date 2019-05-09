Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, белорусский лидер добавил, что не получал приглашение на праздничные мероприятия от российского руководства.

«Даже если бы пригласили, то нам было бы сложно развести эти мероприятия, ведь я не могу пропустить подобные мероприятия в Беларуси», — заключил Лукашенко. Он подчеркнул, что День Победы является общим праздником, но прежде всего принадлежит белорусам. В связи с этим Лукашенко призвал представителей бывших советских республик чаще собираться «на этой святой земле», чтобы поклониться ей.

9 мая президент России Владимир Путин с трибуны на Красной площади обратился к участникам торжественного парада Победы, прошедшего в Москве. Он назвал советских людей главными освободителями народов Европы от фашизма.

В параде Победы приняли участие 35 парадных расчетов военнослужащих, представляющих все виды российских войск, Росгвардию и другие силовые структуры. После марша по Красной площади прошли колонны вооружений. Возглавил их легендарный танк Т-34, выпущенный в 1944 году. Воздушную часть было решено отменить из-за неблагоприятных метеоусловий.