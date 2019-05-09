На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями. Инцидент произошел неподалеку от Кривого Рога, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

«Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись», — написал он в четверг, 9 мая, на своей странице в Facebook.

Парламентарий отметил, что на месте работает полиция, а сам он заверил, что проконтролирует расследование. Совершивших нападение Вилкул назвал моральными уродами.

«Пряча лица за балаклавами, они напали на пенсионеров, людей с детьми, которые ехали отдать дань памяти подвигу нашего народа, победившего нацизм», — добавил депутат.

Ранее 9 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 Мая люди должны благодарить своих родных за победу над нацизмом. По его словам, вклад украинцев в эту победу огромен, никто не имеет права «приватизировать» аа.

Действующий глава государства Петр Порошенко в этот день возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в Киеве. В церемонии также приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман, члены кабмина и глава «новой» украинской церкви митрополит Епифаний.

На Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне.