Бессмертный долг: более миллиона украинцев выйдут на марш памяти 9 мая

На Украине 9 мая в акции памяти «Бессмертный полк» собираются принять участие от 1 млн до 1,5 млн человек. Об этом «Известиям» рассказали в едином координационном центре «Бессмертный полк Украины» . Самое масштабное шествие запланировано в Киеве под лозунгом «Никто не забыт! Ничто не забыто!». Как пояснили «Известиям» в Верховной раде, в этом году шествие в разных уголках страны будет носить более массовый характер, чем в прошлом, поскольку люди испытывают эмоциональный подъем, а после поражения Петра Порошенко на выборах уверены, что провокаций со стороны националистов будет в разы меньше.

В последние пять лет организация «Бессмертного полка» на Украине была своего рода испытанием из-за явного недовольства киевских властей, бросивших все силы на борьбу с «российским влиянием», а также из-за агрессивного противодействия отдельных националистически настроенных групп. В День Победы нападения радикалов на желающих отдать дань памяти воинам Великой Отечественной уже стали печальной традицией. Несмотря на это, украинцы пройдут маршем с портретами сражавшихся с фашистскими войсками дедов и прадедов по улицам большинства городов страны. В едином координационном центре «Бессмертный полк Украины» заявили «Известиям», что памятное шествие состоится, в частности, в Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Запорожье и многих других городах.

— Самое масштабное шествие пройдет в Киеве под лозунгом «Никто не забыт! Ничто не забыто!» . По традиции участники акции выйдут в День Победы на марш памяти с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны. Сбор в Киеве будет на станции метро «Арсенальная» 9 мая в 10:00, — сказали «Известиям» организаторы мероприятия.

При этом точно предсказать, сколько людей выйдет на марш, пока сложно. В 2018-м в акции приняли участие более 1,2 млн человек. В этом году организаторы ожидают, что число участников превысит эту отметку.

— Граждане Украины перестали бояться. Поэтому «Бессмертный полк» становится с каждым годом масштабнее . Мы ожидаем, что в этом году День Победы станет ярким маркером против политики действующего киевского режима и протестом против всех «реформ» власти. Более того, «Бессмертный полк» сможет объединить украинцев по обе стороны линии разграничения в Донбассе. И это то, чего больше всего опасается киевский режим, — заверили в едином координационном центре.

По словам организаторов, как и в предыдущие годы, без провокаций со стороны радикалов не обойдется. Однако на этот раз их количество, скорее всего, будет в разы меньше.

— Наше телевидение в течение пяти лет после майдана рассказывает, что радикалы — это настоящие патриоты и сознательные граждане, а мы — меньшинство. «Бессмертный полк» демонстрирует обратное, — отметили организаторы, добавив, что возможные провокации националистов — «предсмертные конвульсии» уходящего режима.

Как пояснил «Известиям» депутат Верховной рады Евгений Балицкий, за несколько лет люди научились противостоять радикалам, а сами националисты сейчас понимают, что участники шествия «готовы постоять за себя, за то, чтобы с них не срывали георгиевские ленточки, не нападали на ветеранов». По его словам, о том, что предстоящее 9 Мая на Украине будет носить массовый характер, говорит хотя бы тот факт, что «в самые трудные времена на акцию в Мелитополе приходили 5–7 тыс. человек, а в этом году ожидается минимум 15 тыс. участников». И это речь идет о городе с населением около 150 тыс. жителей.

— В этом году мероприятие будет еще масштабнее. Пройдет не только шествие, но также состоится концерт, будем поздравлять ветеранов. Раньше было тяжело, приезжали националисты из других городов, выхватывали людей из толпы и били. Сегодня мы уже готовы к подобным провокациям . Люди испытывают эмоциональный подъем, — заверил «Известия» украинский парламентарий.

Он добавил, что украинцы, которые собираются пройти маршем памяти по улицам городов, несмотря на запрет, прикрепят георгиевские ленточки, поскольку для них это символ Победы.

Акция «Бессмертный полк», зародившаяся в России, проходит и за ее пределами. В этом году шествие уже состоялось в Токио, а также в Вашингтоне и Нью-Йорке. Тем не менее организаторы марша за рубежом порой сталкиваются с трудностями из-за противодействия руководства отдельных городов в различных странах. Особенно странно, когда проблемы возникают в дружественных России государствах. Так, в этом году власти белорусского Витебска и казахстанского Актобе отказались согласовывать шествие. Формальная причина — «Бессмертный полк» мешает свободному передвижению граждан по улицам городов. На ситуацию обратили внимание даже в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за развитием событий, но делать поспешных выводов не стоит.