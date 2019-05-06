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В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 мая, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.

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«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией. Не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям. Так что мы не спешим делать какие-то выводы поспешные», — сказал он.

6 мая акция «Бессмертный полк» прошла в третий раз в Токио. В ней участвовали около 200 россиян, проживающих в Японии, а также сотрудники посольства России. 5 мая шествие также состоялось в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Бессмертный полк» — это общественная акция-шествие. Во время нее люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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