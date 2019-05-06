Красную площадь закрыли для посещения с 6 по 9 мая

Красную площадь закрыли для посещения с 9:00 понедельника, 6 мая, до 20:00 четверга, 9 мая, в связи с подготовкой к праздничным мероприятиям в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мавзолей Ленина также закрыт для посетителей до 13 мая, пишет «Москва 24».

В столице ко Дню Победы подготовили обширную программу. Утром 9 мая на Красной площади пройдет парад. Там же завершится торжественное шествие «Бессмертного полка».

В дни подготовки и проведения парада и акции «Бессмертный полк» в Москве изменится схема движения транспорта. Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали водителям 7 мая воздержаться от поездок на личном автотранспорте в центре и на западе города из-за генеральной репетиции парада ко Дню Победы.

Роструд напомнил ранее 6 мая, что первая рабочая неделя мая будет трехдневной. Россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. 8 мая трудящихся ждет сокращенный рабочий день.