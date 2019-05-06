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Роструд рассказал о продолжительности первой рабочей недели мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первая рабочая неделя мая будет трехдневной, поскольку из-за празднования Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.

«В связи с празднованием Дня Победы (9 мая), который в этом году выпадает на четверг, россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, трудящихся ждет сокращенный рабочий день — 8 мая.

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным. Май 2019 года вышел на второе место по продолжительности общего числа выходных — из 31 календарного дня россияне отдыхают 13.

Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

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