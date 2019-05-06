Полк без границ: акция впервые пройдет в Дамаске

В Дамаске 9 мая впервые пройдет акция «Бессмертный полк». Об этом «Известиям» сообщила руководитель центра «Русский мир» в Сирии Светлана Родигина. Шествия памяти проводятся в арабской республике с 2017 года, но до этого в акции участвовали в основном жители Алеппо, а также Латакии и Тартуса, где расположены российские военные базы. В 2019-м же акцию впервые планируется провести в сирийской столице. В мероприятиях примут участие не только российские соотечественники, но и сами сирийцы — студенты и воспитанники школ, изучающие русский язык. «Известия» выяснили, в каких еще странах и как будет проходить самая массовая акция, приуроченная ко Дню Победы.

Солидарность Востока

Сирия чтит память воинов, павших на фронтах Второй мировой, поэтому 9 мая в стране традиционно проходят парады и концерты. Однако шествие «Бессмертного полка» — акции, на которой граждане выходят на улицы городов с портретами своих воевавших в Великой Отечественной войне родственников, — состоится в сирийской столице впервые, уточнила в беседе с «Известиями» Светлана Родигина. До этого в 2017 и 2018 годах мероприятие проводилось в основном на российских военных базах.

— В Дамаске в честь Дня Победы пройдет концерт под эгидой российского посольства. Планируем пригласить школьников и студентов, изучающих русский язык. Но так как начинается Рамадан (священный месяц для мусульман, в который надлежит соблюдать строгий пост, продлится с 5 мая по 3 июня. — «Известия»), скорее всего, прийти смогут не все желающие, — пояснила руководитель центра «Русский мир».

Концерт будет поставлен силами российских соотечественниц из женского клуба «Родник. Наследие» и сирийских школьников, принимавших участие в международном конкурсе «Красная гвоздика», уточнила Светлана Родигина.

На российских военных базах в Хмеймиме и Тартусе «Бессмертный полк» стал уже неотъемлемой частью Дня Победы. В этом году для здешних военнослужащих акция пройдет уже в третий раз.

Помимо Сирии, акция пройдет и в других странах Ближнего Востока — Иордании, Египте, Израиле и даже в охваченном народными волнениями Алжире. Как рассказал «Известиям» пресс-атташе российского посольства в арабской стране Владимир Самсонов, в Алжире планируют провести не только шествие, но и множество других мероприятий, посвященных Дню Победы.



В Иордании «Бессмертный полк» пройдет едва ли не раньше всех других стран. Как сообщил «Известиям» сотрудник российского центра науки и культуры (РЦНК) в Аммане Эльдар Сявкаев, в Хашимитском королевстве шествие состоится на неделю раньше, чем в остальных государствах, — уже 3 мая у культурного центра имени короля Хусейна в иорданской столице всех желающих будут ждать представители российского посольства и РЦНК.

В Иране «Бессмертный полк» пройдет на территории российского диппредставительства. По словам пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко, акция будет проводиться силами школы при дипмиссии.

— В шествии примут участие россияне, живущие в Иране. Сами иранцы в этой акции не участвуют, поскольку 9 мая для них не праздник и ко Второй мировой войне в целом в стране отношение сложное, — пояснил «Известиям» пресс-атташе.

А вот в Турции «Бессмертный полк» прошагает почти по всем крупным городам страны, включая Анкару, Стамбул, Аланию и Анталью. Праздновать День Победы наши дипломаты традиционно будут совместно с представителями других стран СНГ.

— В посольстве РФ в Анкаре акция «Бессмертный полк» пройдет в ходе традиционного дружеского приема от имени послов стран СНГ по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала «Известиям» пресс-атташе российского диппредставительства в турецкой столице Ирина Касимова. — В прошлом году на шествия полка в Стамбуле и Анкаре пришло свыше 500 человек. Почти у каждого из участников были георгиевские ленты, флаги России и Турции, а также портреты родственников, погибших в боях Второй мировой, — причем портреты принесли не только наши соотечественники, но и граждане Турции, также решившие почтить подвиг предков.

Больше всего акций в честь Дня Победы среди всех ближневосточных стран запланировано в Израиле — «Бессмертный полк» пройдет сразу по 20 городам этой страны. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху — потомок литовских евреев, бежавших от Второй мировой. Во время визита в Литву в 2018 году политик посетил Паняряйский мемориал (в Паняряе и местных лесах в годы фашистской оккупации было убито свыше 100 тыс. евреев. — «Известия»). В своем выступлении премьер рассказал трогательную историю о своем дедушке, который был родом из этих мест и сам чуть не погиб от рук нацистов.



В прошлом году израильский лидер наряду с сербским президентом Александром Вучичем посетили парад Победы в Москве.

Помнят Альпы и Дунай

С каждым годом география «Бессмертного полка» растет, вовлекая в орбиту акции всё новые и новые уголки планеты. В 2017-м к движению присоединились и российские космонавты на МКС Федор Юрчихин и Олег Новицкий. А в прошлом году, как констатировал российский МИД, в шествиях участвовали все континенты, включая Антарктиду. 32 полярника со станции «Новолазаревская» на Южном полюсе прошли колонной, подняв портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Что касается арктического региона, в этом году акцию впервые проведут в Анкоридже — столице и крупнейшем городе Аляски. Там мероприятие будет организовано силами местного активиста Геннадия Поликахина. По его словам, русскоязычная община Аляски давно мечтала провести шествие «Бессмертного полка» — в акции планирует принять участие около 50 человек.

В европейских странах подобные марши памяти уже стали доброй традицией. Проводятся они не только на территории российских посольств — например, в Берлине участники «Бессмертного полка» каждый год проходят по центральной оси города — от Бранденбургских ворот до колонны Победы в Тиргартене. Участниками памятного шествия становятся не только наши соотечественники, но и коренные жители немецкой столицы, несущие цветы к мемориалу Неизвестному солдату.

— В Мадриде шествие «Бессмертного полка» и акция «Георгиевская ленточка» будут проводиться уже четвертый год.

Несмотря на разжигание русофобии и попытки переписать наше общее историческое прошлое, обесценить роль советского народа в победе на фашизмом, каждый год в шествии принимают участие всё большее количество участников, — рассказал «Известиям» организатор акции в испанской столице Роман Демьян. — Это не только россияне, но и граждане других стран СНГ. Большой интерес есть и со стороны различных общественных движений, организаций, партий. Они принимают активное участие в шествии, несут портреты испанцев, сражавшихся против фашизма. А над колонной наряду с флагами России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии и Азербайджана развиваются испанские республиканские флаги.



Проходят акции и в небольших городах — например, в латвийской Юрмале.

— Мы получили разрешение и уже в пятый раз проведем памятное шествие по улицам города. В прошлом году в мероприятии поучаствовали 150–300 человек. В этом году ожидаем столько же, если не больше, — заявил «Известиям» правозащитник, организатор мероприятия Янис Кузинс. — Шествие пройдет в шесть вечера с автовокзала Слока к братскому захоронению, где покоятся 38 воинов 84-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона. Всего в Юрмале находится шесть братских воинских захоронений.

Чешские парламентарии решили отпраздновать День Победы непосредственно в Москве — большая делегация из политиков и членов сената восточноевропейской страны прибудет в российскую столицу аккурат к 9 мая. Об этом «Известиям» сообщил организатор поездки, евродепутат от Чехии Яромир Кохличек.

— Я приеду в Москву с делегацией из 50 человек, включая действующих парламентариев. В частности, поедут сенатор Ярослав Доубрава и многие члены Чешского союза борцов за свободу. Для нас важно почтить память людей, благодаря которым мы можем жить в свободном мире. Красная армия внесла главный вклад в победу над гитлеровскими войсками, — подчеркнул политик. — Мы очень ценим эту возможность принять личное участие в торжественных мероприятиях в городе-герое Москве.

В Южной Осетии «Бессмертный полк» уже стал общенациональным движением. Как рассказала «Известиям» пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева, с каждым годом акция становится всё более массовой. В 2018-м в ней участвовало более 5 тыс. человек — почти 10% населения страны.

Идея «Бессмертного полка», зародившаяся в 2012 году как волонтерский проект томских журналистов, настолько пришлась по душе и властям, и рядовым гражданам, что приобрела поистине всенародные масштаб и любовь. В 2017 году шествие «Бессмертного полка» в российской столице возглавил президент Владимир Путин, который прошел по главным улицам Москвы с портретом своего отца-фронтовика.

В 2019 году в акции, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, примет участие рекордное количество государств — свыше 110 стран, включая Таиланд, Непал и Аргентину. Состоится шествие и на Украине, несмотря на угрозы и провокации со стороны ультраправых сил.