В Приморье гендиректора агрохолдинга и экс-главу района обвинили в коррупции
Бывшему главе Спасского района Приморья Андрею Колоту и гендиректору агрохолдинга «Мерси Агро Приморье» Александру Дмитриеву предъявили обвинения в получении и даче взятки более 8,5 млн рублей. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
«Следователями СКР по Приморскому краю предъявлено обвинение в даче взятки директору ООО «Мерси Агро Приморье» Александру Дмитриеву и в получении взятки бывшему главе Спасского муниципального района Приморского края Андрею Колоту (часть 6 статьи 290 УК РФ, часть 5 статьи 291 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным Следственного комитета, в период с 24 июня 2019 года по март 2022 года Дмитриев передал Колоту взятку в общей сумме более 8,5 млн рублей. Отмечается, что это было сделано с целью получения в собственность организации муниципального земельного участка. Расследование преступления завершено, в ближайшее время обвиняемые начнут знакомиться с материалами уголовного дела, добавили в ведомстве.
Ранее, 19 июля, Тверской суд Москвы арестовал на два месяца заместителя директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича по делу о взятке.