В бундестаге заявили об усталости немцев от конфликта на Украине
В Германии усиливается усталость от вооруженного конфликта на Украине, заявил «Известиям» глава фракции «Левые» в бундестаге Зёрен Пельман.
«Несмотря на официальный воинственный шум, у населения Германии, похоже, усиливается определенная усталость от конфликта. Кроме того, в «светофорной коалиции» спорят по поводу следующего бюджета, который предусматривает масштабную экономию на социальной сфере. При этом общий военный бюджет растет», — сказал он.
Политик выразил сомнение, что правительство ФРГ решит сохранить военную помощь Украине на текущем уровне, «которая и без того подвергается резкой критике со стороны населения».
«Будут ли дальнейшие сокращения, конечно, также зависит от предстоящих в следующем году выборов в бундестаг и результатов партий, выступающих против поставок оружия на Украину, в том числе партии «Левые», — заключил Пельман.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Германия в 2025 году может сократить военную поддержку Украине в два раза — с €8 до €4 млрд.
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