Заставили на паузу: в ФРГ перестали обсуждать отправку Taurus Киеву

Вопрос отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине ушел с повестки дня в бундестаге, сообщили «Известиям» депутаты немецкого парламента. В последний раз острые дебаты об этом проходили еще весной. Аналитики считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему хочет избежать эскалации конфликта на Украине. Кроме того, среди немецких политиков усилились призывы к переговорам с Россией. В экспертном сообществе также считают, что сложности в экономике подталкивают власти Германии к обсуждению мира с Россией и сокращению военную поддержку Украине. С другой стороны, Германия и США объявили, что с 2026 года на территории ФРГ будут размещены американские ракеты дальнего радиуса действия, а это можно, наоборот, считать шагом в сторону эскалации с Москвой.

О Taurus дискуссий нет

В Германии приостановились дебаты об отправке Украине крылатых ракет Taurus . За последний год ряд видных немецких политиков, такие как министр иностранных дел Анналена Бербок, не раз призывали правительство передать Киеву это дальнобойное оружие. В бундестаге члены правящих партий — в частности, экс-глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман и однопартийцы канцлера ФРГ Олафа Шольца Андреас Шварц и Нильс Шмид — практически требовали от главы правительства помочь Украине поставками Taurus.

Однако сейчас эта тема больше не стоит на повестке дня в парламенте. Об этом «Известиям» сообщил член комитета по обороне бундестага Герольд Оттен.

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— В настоящий момент это больше не обсуждается в бундестаге. Об этом говорили ранней весной, в марте и апреле, но сейчас больше нет, — сказал он «Известиям». — Канцлер Олаф Шольц достаточно четко заявил, что не хочет их отправлять.

Депутат бундестага Евгений Шмидт также отмечает, что вопрос передачи Taurus не поднимается в немецком парламенте.

— Пока тема отправки Taurus ушла с повестки дня. У нас есть другие насущные темы, — сообщил он «Известиям».

Ракеты Taurus способны поражать цели в радиусе 500 км, что теоретически дало бы украинской армии возможность наносить ими удары в глубину российской территории. Олаф Шольц изначально весьма скептически относился к этой инициативе. Поставка Taurus, по его словам, автоматически сделала бы Германию прямым участником конфликта на Украине, поскольку для их обслуживания и настройки требуются немецкие военные. В недавнем интервью он отметил, что ФРГ не будет поставлять оружие с большой дальностью действия туда, где у нее «нет достаточного контроля над тем, что произойдет».

В последний раз острые дебаты о передаче Киеву Taurus разгорелись в марте после публикации в российской прессе аудиозаписи с разговором четырех высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, говоривших об атаке украинцев на Крымский мост. Среди прочего они обсуждали, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по мосту таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта.

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— Если верить немецким военным, то еще одной причиной, по которой Германия не поставляет Taurus, может быть то, что обучение украинских специалистов займет месяцы либо потребует присутствие немецких военных, что для Германии еще более усложняет вопрос одобрения поставки Taurus, — отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Вадим Корощупов.

Комментируя опубликованную аудиозапись, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в марте, что содержание разговора офицеров бундесвера в очередной раз продемонстрировало вовлеченность стран Запада в конфликт на Украине. Сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов считает, что наличие у Киева таких серьезных дальнобойных систем, как Taurus, сулит внезапной неконтролируемой эскалацией и гораздо большой деградацией отношений России с государствами — членами НАТО.

— Эти риски хорошо осознают в Германии. Олаф Шольф не заинтересован в том, чтобы его страна и союзники оказались напрямую вовлечены в украинскую военную компанию. А вот с системами ПВО дела обстоят иначе: их поставки идут, обещания выполняются. Все-таки поставки оборонительных систем — это более «безопасный», не рискованный способ противодействия России, в отличие от наступательных, — добавил он.

Перспективы военной помощи ФРГ Украине

Немецкая оппозиция в лице «Альтернативы для Германии» и партии «Левые» активно критикует передачу оружия Украине с начала СВО. Они же практически сразу высказалась против поставок Киеву Taurus. Более того, председатель Христианского демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, ранее неоднократно настаивавший на предоставлении Киеву большего объема военной помощи, включая партию Taurus, недавно продемонстрировал смену курса ХДС.

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В июне в интервью ZDF он неожиданно заявил, что настало время сосредоточиться на прекращении конфликта с Россией. Он отказался повторять предыдущие требования о поставках Taurus.

— Я всегда говорил, что мы должны были сделать больше вначале. Но сейчас 23 июня 2024 года. Нет смысла оглядываться на два с половиной года назад. Мы смотрим вперед, — отметил политик.

Германия по-прежнему остается крупнейшим военным и финансовым донором Украины в Евросоюзе. По данным правительства, с февраля 2022 года ФРГ предоставила ей помощи в общей сложности на €34 млрд. В прошлом декабре правительство ФРГ приняло принципиальное решение выделить в 2024 году €8 млрд на военную поддержку Киева. Однако, по данным Reuters, в проекте бюджета на 2025 год фигурирует более скромная цифра — €4 млрд. Это связано с сохраняющейся дырой в немецком бюджете (около €17 млрд), которую коалиции Олафа Шольца необходимо закрыть.

— Правительству в ближайшие полгода нужно было найти возможность сокращения своих бюджетов. Эксперты пишут, что во всех областях следует ожидать где-то меньших, где-то больших сокращений, в том числе в военном бюджете. Никаких исключений из правил правительство делать не может, — сказал «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

К слову, 17 июля канцлер Германии Олаф Шольц признал, что ведущим мировым державам рано или поздно придется вернуться к обсуждению вопросов контроля над вооружениями и договориться об их сокращении.

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— Это было сенсационное заявление, которое показывает, что деньги в Европе начинают считать и понимают, что на милитаризацию Европы ставить невозможно. Так же как и во времена холодной войны, придется считаться с громадными убытками в бюджетах и думать, как остановить гонку вооружений, — добавил Александр Рар.

Тем не менее Германия продолжает заниматься вопросами перевооружения. В июле стало известно, что власти ФРГ, Франции, Италии и Польши подписали соглашение о совместной разработке нового типа крылатых ракет с дальностью более 500 км. Их особенностью станет то, что они в отличие от немецких Taurus, британских Storm Shadow или их французских аналогов SCALP будут запускаться с земли. Таким образом планируется закрыть пробел в европейских арсеналах, обнаружившийся в результате отправки вооружений Украине. По данным источника Reuters, ракеты нового проекта смогут поражать цели на расстоянии от 1 тыс. до 2 тыс. км.

Фото: Global Look Press/Christopher Senenko/U.S .Navy