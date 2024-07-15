Политика несдерживания: США заявили о планах разместить в Германии ракеты нового типа

США по-прежнему сохраняют надежду на заключение с Россией нового договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ). Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о необходимости комплексного решения вопроса глобальной безопасности. И здесь Вашингтон, очевидно, движется в обратном направлении. На минувшей неделе пресс-служба Белого дома опубликовала заявление, в котором сообщается о намерениях правительства США разместить новые средства огневого поражения. Реакция Москвы уже последовала. «Известия» сообщают подробности дела и разбирают значение таких действий.

Целенаправленная эскалация

США с 2026 года начнут размещение на территории Германии ракет большей дальности, нежели те, что развернуты в настоящее время где бы то ни было в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении двух государств, распространенном пресс-службой Белого дома. Уточняется, что в будущем подразделения будут включать в себя SM-6 (многоцелевые квазибаллистические ракеты, производимые на заводах Raytheon), Tomahawk (крылатые ракеты) и экспериментальные гиперзвуковые вооружения. Вашингтон подчеркивает, что эти действия «продемонстрируют приверженность Соединенных Штатов НАТО» и внесут вклад в «европейский потенциал интегрированного сдерживания».

В экспертной среде эти планы оцениваются неоднозначно. Основной вопрос заключается в том, будет ли к 2026 году в распоряжении американской армии гиперзвуковое оружие. Разработки в этом направлении ведутся по нескольким программам, хотя конкретики по-прежнему очень немного.

Фото: commons.wikimedia.org Запуск американской многоцелевой квазибаллистической ракеты SM-6 с борта эсминца

Тем не менее аналитики сходятся во мнении, что уже только озвученные Белым домом намерения представляют собой очередной целенаправленный шаг к разрушению режима контроля над вооружениями.

Он был запущен в начале 2000-х выходом США из Договора по ПРО и последующим размещением пусковых установок в странах Восточной Европы. В августе 2019 года, уже после того, как Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) де-факто прекратил существование, Москва предложила ввести мораторий на размещение ракет такого типа. Предложение, однако, было Вашингтоном проигнорировано.

Пуск американской крылатой ракеты Tomahawk Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Происходящее напоминает о двух ракетных кризисах ХХ века — 1962 и 1979 годов. Второй из них в итоге привел к подписанию ДРСМД в 1987 году. Договор запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности вне зависимости от их заряда.

Опять Германия

Как и в конце 70-х, речь идет о Германии. Тогда после решения Вашингтона разместить ракеты Pershing-2 в Европе мир вновь оказался на грани ядерной войны. Потребовалось почти 10 лет консультаций и переговоров для того, чтобы снять напряженность в отношениях.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил заявить, что Берлин в этом не заинтересован. «Мы так же ясно, как и при принятии решений в рамках НАТО, заявляем: не будет никаких решений, никаких поставок оружия, никаких вариантов использования оружия, которые могли бы привести к эскалации», — приводит слова канцлера ТАСС.

Американские баллистические ракеты средней дальности Pershing-2 во время испытательных пусков на одном из полигонов США Фото: commons.wikimedia.org

Правительство Германии, пусть даже такое относительно слабое, как правительство Шольца, имеет возможность взаимодействовать с США, не все решения ультимативно принимаются в Вашингтоне. Однако сейчас такого рода противодействие не соответствует интересам Берлина, комментирует научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

— Не стоит недооценивать потенциал ФРГ в этом вопросе. Однако на данном этапе немецкое руководство не заинтересовано в том, чтобы в одиночку проводить процесс деэскалации в отношениях НАТО и России, и поэтому ограничивается лишь комментариями о том, что планы разместить в Германии новое оружие не означают усиления напряженности, — отмечает эксперт.

Аналогии с предыдущими ракетными кризисами очевидны, однако нынешняя ситуация потенциально более опасна, отмечает ведущий аналитик РИСИ Сергей Ермаков.

Комплекс Aegis американской системы ПРО на авиабазе Девеселу в Румынии Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

— Пока речь идет только о Германии, но впоследствии речь может зайти и о других странах. В таком случае элементы евроПРО в Румынии и Польше тем более не выглядят оружием исключительно оборонительного назначения, о чем на протяжении многих лет заявляли в Вашингтоне. Это опция, которая есть в распоряжении США. К ДРСМД пришли через череду очень опасных событий, однако сегодня ракетное оружие стало технически более совершенным, а значит, любая неправильная оценка может привести к очень тяжелым последствиям, — подчеркнул собеседник «Известий».

Реакция Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24» отметила, что заявление Белого дома было сделано для отвлечения внимания общественности от недавних неудач президента США Джо Байдена, поскольку теперь стало очевидно, что всё население США ранее не имело полного представления о физическом состоянии главы государства. «Предпринимается комплекс мер Вашингтоном для спасения своего кандидата от либеральных демократов Байдена после цикла провальных дебатов, после того, как вся страна вздрогнула от ужаса и начала задавать вопросы», — отметила она.

Кандидат от демократов президент США Джо Байден во время президентских дебатов с кандидатом от Республиканской партии бывшим президентом США Дональдом Трампом. 27 июня 2024 года Фото: REUTERS/Brian Snyder

Ответ Москвы будет в военном ключе. Об этом предупредил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что реакция Российской Федерации останется профессионально спокойной: «без нервов и без эмоций». Дипломат высказал уверенность в том, что Минобороны страны уже взяло в работу данную угрозу.

Контригра

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия в ответ на размещение дальнобойного оружия на территории Германии могла бы рассмотреть вариант размещения своих ракет на Кубе, в Северной Корее, Никарагуа или Венесуэле.

28 июня о необходимости вернуться к производству ракет меньшей и средней дальности в ответ на размещение аналогичного оружия США за своими пределами заявил Владимир Путин.

«И затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — уточнил президент России.

Пуск высокоточной ракеты «Оникс» расчетом дивизиона берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры ВСУ Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

С технической точки зрения у России есть несколько вариантов, отмечает военный аналитик Борис Джерелиевский.

— Вероятно, речь может идти о ракетах на базе «Оникса» (сверхзвуковая крылатая ракета) или его аналогов, адаптированных для наземного базирования, или наземной версии ракеты «Кинжал» (ракетный комплекс с боевой гиперзвуковой аэробаллистической ракетой), — предполагает эксперт.

Кроме того, называются наземный аналог «Калибра», комплекс РК-55 «Рельеф» и легендарный комплекс «Пионер», ликвидированный после подписания ДРСМД.