Днем в воскресенье, 23 июня, Украина атаковала Севастополь баллистическими ракетами ATACMS. В результате погибли три ребенка и двое взрослых. Еще 124 человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ. Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе днем траура. «Известия» собрали монологи свидетелей удара ВСУ по пляжу в Севастополе.

«Поначалу решили, что это учения»

Екатерина, очевидец атаки ВСУ

— Когда начались первые взрывы, мы были около деревянного навеса на пляже Учкуевка. Покупали кукурузу, ничего не предвещало беды. Мы посмотрели на небо, немножко испугались, но особого значения этому не придали. Решили, что это, наверное, учения. Однако после взрывы продолжились, и мы все-таки решили уйти под навес. Тогда уже все люди запаниковали, побежали под этот навес, выходили с моря, кто успел — взяли вещи. Такого страха я еще, наверное, в жизни не испытывала. Лежали под этим навесом... мужчины некоторые говорили всем, что надо лежать, сгруппироваться.

Когда уже всё утихло, мы решили собрать вещи и убежать. Когда мы бежали, видели множество людей раненых, которым помогали такие же люди. Кто-то кричал, просил о помощи, других неравнодушные выносили на руках и оказывали им медицинскую помощь. Мне удалось увидеть один осколок. Это было самое страшное время в моей жизни.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Сын до сих пор не понял, что его ранило»

Ирина Москаленко, мама 10-летнего Димы, попавшего под обстрел ВСУ

— Все начали падать, когда это случилось. Бабушка упала, друг тоже, а Дима стоял. Осколок задел ему ногу. Он не понял от шока, что произошло. Рана начала кровоточить. Рядом был пляжный спасатель, который оттащил Диму в кафе, куда потом остальные люди бежали укрываться. Потом всё закончилось. Я подъехала, забрала его и повезла в медкомплекс. Он до сих пор не понял, что его ранило, так испугался. Благодарю от всей материнской души спасателя — парня на пляже, который оттащил моего раненого сына в безопасное место. Я буду помнить ваш поступок всю жизнь и молиться за вашу жизнь.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«В основном осколочные ранения»

Ирина Фролова, медик из Москвы, свидетельница атаки ВСУ

— В момент атаки мы отдыхали с детьми у бассейна в отеле. Как услышали ПВО, сразу же побежали. Я отвела детей в номер, сказала сидеть им в ванной. А потом поняли, что там пожар и, скорее всего, есть раненые. Я пошла на пляж, потому что я медик и, думаю, вдруг понадобится помощь, а врачи еще не успели приехать. Когда я подошла, раненых уже выносили с песочной зоны пляжа на стоянку. Пострадавшие были в основном с осколочными ранениями.

У одной женщины в шее был двойной осколок. Другая женщина, у нее вроде видимых повреждений не было, но оказалось, что в легкое прилетел, видимо, осколок и она уже умерла. Взрослых было много, детей уже к тому времени, когда я подбежала, увезли.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Супруг закрыл меня собой»

Семейная пара, отдыхали на пляже в Учкуевке

— Мы были на пляже в Учкуевке с кумовьями в этот момент. Не могу подобрать слов, чтобы описать этот ужас и кошмар. Всё случилось за считаные секунды. Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать. Пострадало много людей, детей! Люди помогали друг другу. Водители автобусов и просто жители на своих автомобилях вывозили людей с пляжа.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

«Если бы были сирены, успела увести детей в безопасное место»

Валентина Григорьева, очевидец атаки ВСУ

— Когда пролетела ракета, я была во дворе. Стояла в шоке и думала, что делать: в одном конце участка дочка маленькая в доме (думала: «Господи, хоть бы не побежала ко мне»), а на другом участке сын. Будь сирена хоть за три минуты [до случившегося], хоть за одну минуту — я бы успела всех увести в дом в безопасное место. А теперь представьте только, что чувствовали люди на пляже. Погибшим мягких облаков. Мы скорбим.