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Захарова назвала размещение ракет США в ФРГ попыткой спасти репутацию Байдена

Захарова: размещение ракет США в ФРГ является попыткой спасти репутацию Байдена
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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США пытаются сместить фокус внимания с неудач президента страны и кандидата в главы государства Джо Байдена, поэтому приняли решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) в Германии. Такое мнение 11 июля высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предпринимается комплекс мер Вашингтоном для спасения своего кандидата от либеральных демократов Байдена после цикла провальных дебатов, после того, как вся страна вздрогнула от ужаса и начала задавать вопросы», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что всё делается для того, чтобы отвлечь внимание общественности от неудачи Байдена, поскольку теперь стало очевидно, что всё население США ранее не имело полного представления о физическом состоянии главы государства.

О том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил днем ранее, 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

На вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что НАТО во главе с США действует с целью запугать Россию. Однако, по его словам, РФ давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада и у нее найдется ответ на подобные выпады.

Всё это происходит на фоне предвыборной кампании в США. Так, 27 июня состоялись первые теледебаты Байдена и его оппонента экс-президента Дональда Трампа. В ходе выступления, как отмечалось, американский лидер «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. В НАТО также обратили внимание на состояние здоровья Байдена.

Сейчас в США вокруг этого разгораются споры — личный терапевт президента Кевин О'Коннор был вызван в конгресс, поскольку чиновники подозревают его в фальсификации доклада о здоровье Байдена на фоне близких отношений врача с семьей государственного лидера. Среди прочего в январе Белый дом посещал специалист по болезни Паркинсона. О'Коннор опроверг предположение, что он приходил для осмотра президента, однако журналистам известно, что в день визита врач виделся с главой государства.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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