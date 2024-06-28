CNN указал на приступ паники среди демократов после выступления Байдена на дебатах

Демократическая партия США впала в паническое состояние после выступления американского лидера Джо Байдена на теледебатах с баллотирующимся в президенты Дональдом Трампом в Атланте (штат Джорджия). Об этом 27 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

«Байден выглядит и звучит ужасно. Он говорит бессвязно», — отметил один из бывших сотрудников администрации Байдена.

Еще один демократ, который занимается избирательной кампанией Байдена, в комментарии телеканалу нецензурно выругался и отметил обреченность ситуации.

«По мере того, как дебаты подходили к концу, надвигающийся вопрос был почти экзистенциальным: должен ли кто-то другой возглавить бюллетень от демократов?» ― задались вопросом представители телеканала.

В ходе этих же дебатов Джо Байден заявил, что в США проживают «тысячи триллионеров», но тут же исправился — речь шла о миллиардерах, которые платят 8,2% налогов.

В ходе другого выступления американский президент рассказывал о саммите, перепутав президентов Франции. Вместо Эммануэля Макрона он назвал имя Франсуа Миттерана, который умер в 1996 году.

С начала 2024 года сотрудникам по связям с общественностью Белого дома приходилось исправлять публичные выступления президента Байдена по меньшей мере 148 раз, показал анализ официальных стенограмм, проведенный порталом Daily Caller.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе – сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.