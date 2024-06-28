Байден в ходе дебатов с Трампом запутался в названии многозначных чисел

Американский президент Джо Байден в ходе дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что в США проживают «тысячи триллионеров», но тут же исправился — речь шла о миллиардерах, которые платят 8,2% налогов.

«Да у нас в стране тысячи триллионеров, я имею в виду миллиардеров. И что происходит? Они платят по 8,2% налогов. А если бы они платили по 24–25% налогов, это принесло бы $5 млн за определенный период, $5 млрд, я хотел сказать, за 10-летний период», — сказал американский президент.

Президент США нередко оговаривается, но не всегда исправляется в моменте. В интервью телеканалу ABC News 6 июня он заверил, что Израиль не собирался вторгаться в Россию, потому что премьер-министр Нетаньяху прислушивается к нему.

1 марта президент США оговорился, пообещав переброску гуманитарной помощи по воздуху на Украину вместо сектора Газа. Помимо этого, он подчеркнул, что Вашингтон будет работать над «открытием других маршрутов доставки гуманитарной помощи на Украину».

В феврале Байден заявил, что в 2021 году пообщался с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017-м. Речь шла о саммите «большой семерки». Он допустил ошибку, перепутав Ангелу Меркель с Колем, который умер за четыре года до саммита.

В ходе другого выступления американский президент рассказывал о саммите, перепутав президентов Франции. Вместо Эммануэля Макрона он назвал имя Франсуа Миттерана, который умер в 1996 году.

С начала 2024 года сотрудникам по связям с общественностью Белого дома приходилось исправлять публичные выступления президента Байдена по меньшей мере 148 раз, показал анализ официальных стенограмм, проведенный порталом Daily Caller.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.