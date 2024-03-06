На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки

В Соединенных Штатах завершился «супервторник»: Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу почти во всех штатах, где проходили праймериз . При этом действующий глава государства потерпел свое первое поражение, а бывший уступил ближайшему оппоненту уже второй штат. Несмотря на то, что оба с большой долей вероятности вновь поспорят за пост президента США, они всё еще рискуют сойти с дистанции . Почему политики могут выйти из предвыборной гонки и как непопулярность обоих кандидатов скажется на их шансах победить в ноябре — в материале «Известий».

Как прошел «супервторник» в США

В США прошел так называемый супервторник. В этот день проводятся праймериз и кокусы почти в трети всех штатов, во время которых американцы голосуют за будущего кандидата на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской и Демократической партий . Это значит, что победитель в большинстве штатов почти наверняка получит право побороться за кресло в Овальном кабинете. Итоги оказались вполне прогнозируемы. Основной кандидат от «слонов» Дональд Трамп и его потенциальный визави от «ослов», действующий президент США Джо Байден, выиграли в большинстве штатов , включая богатых делегатами, например, Калифорнию, Техас и Северную Каролину.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades

Справка «Известий» По итогам праймериз и кокусов потенциальные кандидаты получают определенное число голосов делегатов — это члены партии, которые потом будут выбирать единого кандидата на всеобщем съезде партии. Кандидату от республиканцев надо набрать 1215 голосов из 2429, а от демократов — 1968 из 3934. Съезд «красных» намечен на 15–18 июля в Милуоки, а «синих» — на 19–22 августа в Чикаго. В настоящий момент у Трампа — более 990 голосов, у Байдена — свыше 1490.

Голосование проходило в 15 штатах (Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт и Вирджиния) и на одной островной территории . В Американском Самоа, где были кокусы, Джо Байден потерпел поражение. Действующий президент неожиданно уступил венчурному предпринимателю Джейсону Палмеру , чей сайт с избирательной кампанией после этого рухнул, как отметило издание Axios. 52-летний Палмер позиционирует себя как «решателя проблем» и активно указывает на возрастное преимущество над своим соперником. 81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США. В случае победы на выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему будет 82 года, а по завершении второго срока — 86. В избирательном штабе Байдена напомнили, что их кандидат проиграл в Самоа и в 2020 году, однако это не помешало ему стать президентом США.

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Marco Bello

Любопытно, что четыре года назад Байдена опять же обошел бизнесмен — Майкл Блумберг , что стало его первой и единственной победой, так же как и, вероятно, Палмера. Хотя Американское Самоа не имеет голосов выборщиков, которые и будут определять президента США, оно может отправить 11 делегатов на съезд демократов. По итогам, Палмер и Байден заполучили по три делегата. На самом деле у Байдена есть более значительный конкурент от Демпартии в лице члена палаты представителей Дина Филлипса, однако он набирает не более 10% голосов в каждом из штатов, что делает его чисто номинальным соперником.

Главная интрига заключается не в итогах праймериз в Американском Самоа, а в числе голосов «неопределившихся» в победных для Байдена штатах . В США набирает движение тех, кто выступает против поддержки нынешним президентом операции Израиля в секторе Газа. Ранее в Мичигане «нейтральную» графу поддержали свыше 13% избирателей штата , хотя в прошлые годы таких было в пять раз меньше. 5 марта многие следили за результатами в Миннесоте, где также проживают немало избирателей арабского происхождения. Согласно предварительным данным, там «не определились» 19,3% избирателей .

— Движение Uncommitted набрало обороты после своего успеха в Мичигане. Несколько более значительных их выступлений продолжат посылать Байдену сигнал о том, что он непопулярен в своей собственной партии, — сказал «Известиям» профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли Фото: REUTERS/Joel Page

Трамп выиграл внутрипартийные выборы как минимум в 12 штатах (не во всех еще подсчитаны голоса). Здесь также не обошлось без фиаско . Бывший президент отдал уже второй штат своему единственному сопернику по партии. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли победила в Вермонте вслед за Вашингтоном (округ Колумбия). Она стала первой женщиной в истории США, которой удалось выиграть президентские республиканские праймериз. Однако уже 6 марта экс-постпред США объявила о выходе из гонки . Саид Хан допускает, что Национальный комитет Республиканской партии мог оказать на нее давление и заставить отказаться от дальнейшего участия в праймериз, чтобы оставить Трампа единственным кандидатом.

Что может помешать Байдену и Трампу на выборах

При текущем раскладе на выборах в ноябре 2024 года с высокой долей вероятности повторится ситуация 2020-го — Трамп против Байдена . По данным большинства последних опросов, первый пока опережает второго, но незначительно (47,5% против 45,5%). Однако в целом оба кандидата не пользуются популярностью у американцев. Многие предпочли бы, чтобы и действующий, и бывший президенты вообще вышли из гонки . Это кажется маловероятным, но возможно.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

— Самая большая проблема, с которой сталкиваются оба кандидата, — это восприятие снижения когнитивных функций, связанного с возрастом и другими факторами . Этот вопрос мог бы иметь значение на съезде партий, хотя, похоже, это проблема не столько для Трампа, сколько для Байдена. Трамп пользуется сильной поддержкой, независимо от проблем, с которыми он сталкивается, будь то его здоровье или судебные дела, — подчеркивает Саид Хан.

Снижение когнитивных функций наиболее очевидно у Байдена, который в своих публичных выступлениях путает имена президентов, теряется в пространстве и пытается пожать руку невидимым людям . Проблему даже официально признали в Минюсте США. В феврале завершилось расследование о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, связанных с действиями США в Афганистане. Спецпрокурор Роберт Хёр рекомендовал не выдвигать обвинения, охарактеризовав действующего президента как «пожилого человека с плохой памятью».

Однако осечки допускает и 77-летний Дональд Трамп, который регулярно указывает на промахи оппонента. Например, в октябре 2023 года, выступая перед своим электоратом, республиканец назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президентом Турции .

Некоторые американцы надеются, что Байден может объявить о выходе из гонки в своем обращении к нации в конгрессе США в четверг, 7 марта , отмечает профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. По его мнению, это маловероятно, но речь Байдена может стать лакмусовой бумажкой, которая позволит сделать вывод о реальном состоянии его здоровья.

Cын президента США Джо Байдена Хантер Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Еще одним препятствием могут стать юридические проблемы обоих лидеров. В частности против сына Байдена, Хантера, ведется несколько расследований, что сказывается на репутации президента. Против Трампа одновременно ведется четыре уголовных расследования . Всего же ему предъявлены обвинения по 91 пункту. Хотя, по мнению Кузника, судебные тяжбы — не такая серьезная помеха.

— Верховный суд делает всё возможное, чтобы отложить судебные процессы до тех пор, пока они не станут слишком поздними в рамках этого избирательного цикла. Также не похоже, что скандалы с Хантером Байденом будут достаточно серьезными, чтобы убедить Байдена не баллотироваться, — сказал профессор.

Всеобщее внимание привлекли власти штата Колорадо, Мэна и Иллинойса, которые запретили Трампу участвовать в праймериз из-за причастности к штурму его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. За несколько дней до «супервторника», когда должны были состояться праймериз в этих штатах, Верховный суд США отменил решение суда Колорадо.

— Многим американцам не нравятся ни Трамп, ни Байден, и они приходят в ужас от того, что это два кандидата от двух основных партий. Явка избирателей на выборах, вероятно, будет очень низкой , и кандидаты от третьих партий или независимые могут получить значительное количество голосов, — считает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

Шериф округа Кочиз Марк Дэннелс беседует с независимым кандидатом в президенты Робертом Ф. Кеннеди-младшим Фото: REUTERS/Rebecca Noble