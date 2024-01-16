Режим StandБайден: чего ждать от президентской кампании в США

Единоличное решение Белого дома атаковать Йемен вызвало взрыв возмущения не только за пределами США. На Джо Байдена обрушили свой гнев и республиканцы, и существенная часть демократов. В наступившем году любое внешнеполитическое решение администрации рассматривается через призму предстоящих выборов. На данный момент существует несколько вариантов развития событий, однако все они в той или иной степени ведут к возрастанию социальной напряженности в стране. «Известия» рассмотрели каждый из них.

Трамп против всех

За последние несколько дней два основных на данный момент кандидата в президенты США — Джо Байден и Дональд Трамп — обменялись резкими высказываниями.

8 января, выступая на шоу экс-ведущего Fox News Лу Доббса, Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на то, что экономика США потерпит крах в ближайшие 12 месяцев, до его вступления в должность, потому что ему бы не хотелось «стать вторым Гербертом Гувером» (президент США, при котором началась Великая депрессия. — «Известия») . Эта реплика стала ответом на запущенный демократами нарратив о том, что в случае возвращения Трампа на Капитолийский холм американской экономике грозит катастрофа, а американской демократии — смерть. Собственно, этот тезис спустя несколько дней и повторил Джо Байден в предвыборном ролике.

Дональд Трамп Фото: Global Look Press/Kyle Mazza

Между этими двумя событиями произошла ракетная атака ВМС США по позициям хуситов в Йемене. Акция не только не была санкционирована конгрессом, как того требует Конституция, но и ни с кем не согласована и была проведена на фоне скандала с исчезновением министра обороны Ллойда Остина.

Трамп отреагировал резко, сравнив это решение Байдена с другим — «самым позорным в истории страны», выводом войск из Афганистана. «Позвольте мне внести ясность: мы снова бомбим весь Ближний Восток, где я победил ИГИЛ (организация «Исламское государство», ИГ — признана террористической и запрещена в РФ. — «Известия»), а наш министр обороны, который только что пропал без вести на пять дней, руководит войной со своего ноутбука в больничной палате, — написал Трамп в соцсети Truth Social. — Сейчас мы ведем войны на Украине, в Израиле и Йемене, но не ведем «войны» на нашей южной границе».

Слова Трампа о нежелании становиться «новым Гувером» и «надежде» на коллапс национальной экономики следует воспринимать осторожно, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его мнению, в этой реплике Трампа одна половина — популизм, вторая — отражение экономической действительности, которая является важным фактором итогового результата выборов. Главный вопрос — влетит ли американская экономика в рецессию или кризис. Он отмечает, что если это произойдет летом-осенью, то станет концом для действующей администрации. Из этой ситуации выйти можно будет только радикальными политическими методами.

Фото: REUTERS/Nathan Howard

— Мнение Трампа базируется на распространенной среди экономистов точке зрения о неизбежности рецессии в середине года. Важно понимать, что при этом, согласно опросам, Трамп считается среди американцев более сведущим в вопросах экономики. Демократы же пытаются продать идею о том, что если при них всё плохо, то при Трампе будет всё хуже. Отсюда тезис о том, что Трамп — это второй Гувер, при этом еще и с диктаторскими замашками. Поэтому они надеются, что им удастся проскочить наступление рецессии. Республиканцы, в свою очередь, делают всё, чтобы этого не случилось. Если Трамп будет избираться, в чем я не уверен, и будет избран, то «экономическим диктатором» он станет просто из-за того, что сложившиеся обстоятельства не оставят ему выбора, — подчеркнул собеседник «Известий».

Мнение о том, что Трамп — это «новый Герберт Гувер», планирующий узурпировать власть, активно продвигается в американских медиа. Не остался в стороне ведущий идеолог неоконсерватизма Роберт Каган. В статье для The Washington Post он назвал Трампа «новым Юлием Цезарем» и допустил, что в случае возвращения тот откажется от 22-й поправки (вводит ограничения полномочий президента США двумя сроками. — «Известия») и захочет править еще.

«Как и Цезарь, Трамп обладает влиянием, выходящим за рамки законов и институтов правительства, основанным на непоколебимой личной лояльности его армии последователей», — пишет Каган.

По данным опроса YouGov, Трампа поддерживают 69% республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис набирает 14%, экс-постпред США в ООН и в прошлом губернатор Южной Каролины Никки Хейли — 12%. Отрыв настолько огромен, что супервторник (день, когда внутрипартийные праймериз проходят в большинстве штатов. — «Известия») 5 марта превращается в формальную констатацию очевидного.

Никки Хейли Фото: Global Look Press/IMAGO/Kyle Mazza

Ни к каким ощутимым результатам пока не привела кампания по снятию экс-президента с выборов. Скорее даже наоборот. Дело «о секретных документах» растворилось в инфополе из-за аналогичной ситуации с Байденом. Обвинения в инспирировании событий 6 января 2021 года (штурм Капитолия) тонут в глубинах американской судебной системы, а уголовное преследование в Джорджии и вовсе закончилось некрасивым скандалом: обвинителей по делу, прокурора округа Фултон Фани Уиллис и ее подопечного Нэйтана Уэйда, уличили не только в любовной связи, но и в совместном освоении $650 тыс. судебных расходов.

Как пишет Каган, «наиболее вероятным результатом судебных процессов будет демонстрация неспособности нашей судебной системы сдерживать кого-то вроде Трампа и, между прочим, выявление ее бессилия в качестве сдерживающего фактора, если он станет президентом».

Байден и ребята

Такую же подавляющую поддержку среди однопартийцев имеет и Байден. По данным USA Today, действующий президент набирает 74% голосов сторонников Демпартии. Писательница Марианна Уильямсон — 9%, конгрессмен из Миннесоты Дин Филлипс — 2%.

Поддерживающие демократов мейнстрим-СМИ весь прошлый год публиковали списки альтернативных кандидатов. Однако на сегодняшний день ни один из них по разным причинам так и не выдвинул свою кандидатуру. Левое крыло партии, ранее представленное Элизабет Уоррен и Берни Сандерсом, ныне поддерживает кандидатуру Марианны Уильямсон. Мишель Обама не будет избираться из-за внутриэлитного конфликта с командой Байдена. Недавняя восходящая звезда демократов, министр транспорта Пит Буттиджич, потерял поддержку после техногенной катастрофы в Огайо. Хиллари Клинтон и Камалла Харрис не пойдут на выборы из-за чудовищного антирейтинга.

Нынешний президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Chris Kleponis – Pool via CNP

Остаются губернаторы: Гэвин Ньюсом (Калифорния), Гретхен Уитмер (Мичиган), Фил Мерфи (Нью-Джерси), Джей Б. Прицкер (Иллинойс), Джош Шапиро (Пенсильвания) и Джаред Полис (Колорадо). Однако все они или так и не заявили о своих президентских амбициях (Шапиро, Полис, Прицкер), или поддержали Байдена (Ньюсом, Мерфи). Уитмер, считавшаяся действительно сильной кандидатурой, в итоге была назначена сопредседателем кампании по переизбранию действующего президента.

Впрочем, эксперты всерьез рассматривают вариант снятия с выборов и самого Байдена. Об этом, например, пишет аналитик JPMorgan Майкл Чембалест. Такое в истории США уже случалось. В марте 1968 года полностью потерявший поддержку избирателей Линдон Джонсон отказался от участия в выборах. При таком раскладе имена Уитмер и Ньюсома действительно могут появиться в списке кандидатов.

Третий не лишний

Значительную поддержку избирателей имеет в прошлом демократ, а ныне независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший. По опросам он набирает в среднем 16% голосов, причем, вопреки более ранним прогнозам, его выдвижение более угрожает позициям не Трампа, но Байдена, у которого Кеннеди «крадет» до 5% избирателей.

Кроме того, Кеннеди существенно опережает основных кандидатов в так называемом рейтинге благоприятности, то есть имеет самый низкий антирейтинг.

Независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший Фото: Global Look Press/Ringo Chiu

Нехорошее предчувствие

По усредненным данным, представленным CNN, Трамп лидирует в очном противостоянии с Байденом, опережая его на 4–6%. И это при равенстве позиций еще три месяца назад. Лидерство в отдельных категориях, таких как экономика и управление, и вовсе достигает двузначных значений. Таким образом, если Трамп будет избираться, он победит.

Однако этого, очевидно, будет недостаточно. Уровень социальной напряженности в США становится только выше, и это признается и демократами, и республиканцами. Кто бы ни выиграл в предстоящих выборах, проигравшие поражения не признают , говорят эксперты. Например, руководимая Яном Бреммером Eurasia Group в прогнозе на 2024 год называет США «уже самой разделенной и дисфункциональной развитой индустриальной демократией в мире». Выборы 2024 года усугубят эту проблему независимо от того, кто победит, считают аналитики агентства.

Если же Трамп по тем или иным причинам не будет участвовать в выборах, результат будет тем же — социальный взрыв с непредсказуемыми последствиями.

Резкий рост социальной напряженности и дестабилизация внутриполитического пространства являются гарантированным исходом этой президентской кампании, считает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Фото: REUTERS/NurPhoto/Bryan Olin Dozier

— Поляризация политической системы США достигла такого уровня, что любой исход выборов будет рассматриваться одной из сторон как нелегитимный. А это значит массовые протесты, требования отмены результатов голосования, причем такие, что события января 2021 года покажутся праздником. Ситуация, очевидно, дестабилизируется. Столкновения между сторонниками Трампа и его противниками неизбежны. Нет никаких сомнений, что демократы выведут людей на улицы так же, как и республиканцы. Кампания демократов, очевидно, превратилась в попытки убедить электорат в том, что Трамп приведет страну к диктатуре и закончит американскую демократию. Очень напоминает российскую программу «Голосуй или проиграешь», — подчеркивает эксперт.