Никто, если не он: Байден рушит шансы демократов на выборах-2024

Обвинения американского президента и его семьи в коррупционных схемах бьют по шансам демократов победить на выборах в 2024-м, поскольку среди «синих» сейчас нет сильных кандидатов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 13 декабря палата представителей конгресса США проголосует по импичменту Джо Байдену. Портят рейтинг нынешнего президента и судебные разбирательства о неуплате налогов в отношении сына американского лидера Хантера. Может ли Байден отказаться от участия в президентской кампании и почему им недовольны граждане — в материале «Известий».

Попытки республиканцев вытеснить Байдена из президентской гонки

13 декабря палата представителей конгресса США проголосует за начало процедуры импичмента действующему президенту Джо Байдену. Скорее всего, это будет последнее важное обсуждение в нижней палате конгресса до начала 2024 года, уже 14 декабря члены парламента отработают последний день и отправятся на трехнедельные рождественские каникулы.

Самого Байдена республиканцы, прежде всего, обвиняют в использовании своего служебного положения на посту вице-президента в администрации Барака Обамы для помощи бизнесу сына Хантера, который в 2014–2019 годах был частью совета директоров украинской частной компании Burisma. О начале расследования республиканцы Джеймс Комер и Джим Джордан объявили еще в ноябре 2022-го.

Плакаты в поддержку Байдена во время его выступления перед членами профсоюзов в Филадельфии Фото: Getty Images/Mark Makela

В материалах расследования республиканцев речь идет о том, что Байден обедал с иностранными партнерами компаний его сына, пил с ними кофе, по громкой связи присутствовал на деловых переговорах, лично посещал встречи. В благодарность за содействие в ведении бизнеса Джо получал откаты от сына через счета других членов семейства Байденов.

У Республиканской партии есть и другие претензии к сыну Байдена — Хантеру, на которого следствие завело уже два уголовных дела. Следствие против младшего Байдена — отягчающее обстоятельство в непростой ситуации, в которой оказался американский лидер. Если первое уголовное дело на сына президента связано с незаконным приобретением оружия, то последнее возбуждено за подделку налоговых деклараций и неуплату налогов на сумму в $1,4 млн за четыре года — с 2016 по 2020-й.

Хантер Байден со своей женой Мелиссой Коэн в Нантакете, штат Массачусетс. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Вместо поддержки государства за счет немалых доходов, 53-летний Хантер Байден тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели и аренду дорогой недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера, говорится в материалах следствия. По делу, связанному с подделкой налоговых деклараций, сыну президента правосудие представило девять обвинений. И в случае решения суда не в пользу Хантера ему может грозить 17 лет тюрьмы.

Для запуска импичмента большинство членов палаты представителей 13 декабря должны проголосовать за ранее сформулированную резолюцию. При выполнении этого условия уже в январе 2024 года верхняя палата конгресса (сенат) проведет своего рода судебный процесс под контролем председателя Верховного суда, где члены палаты представителей выступят в качестве прокуроров. Для решения о смещении президента с поста 2/3 сенаторов должны будут проголосовать за отстранение Байдена от власти.

В случае, если это произойдет, глава США лишается права занимать государственные посты. То есть потенциальный импичмент вытеснит Джо Байдена из предвыборной гонки.

Слушания по делу Хантера Байдена в комитете палаты представителей США по бюджетным вопросам Фото: Global Look Press/Rod Lamkey

Но, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, смещение Байдена вряд ли произойдет.

— Я сомневаюсь, что импичмент будет объявлен, ведь для него нужно большинство республиканцев. В этом случае это большинство такое маленькое, что, если пять или шесть республиканцев проголосуют с демократами, решение принято не будет, — говорит эксперт по США, ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков.

С этим согласен и американист Владимир Васильев. Для республиканцев это одна из форм давления, чтобы сместить Байдена с дистанции, говорит эксперт.

В палате представителей 118-го созыва в общей сложности 221 член Республиканской партии и 213 демократов. Разрыв и правда небольшой. В то же время в сенате большинство у демократов. Против 49 республиканцев стоят 48 демократов, к которым на голосованиях присоединяются три независимых сенатора.

Сейчас в палате представителей идет торг, чтобы переманить республиканцев на сторону демократов в этом голосовании, считает Павел Шариков. За голос против импичмента политикам могут предлагать помощь в продвижении законопроектов.

Согласно опросам Morning Consult, большинство избирателей поддерживают начало процедуры импичмента (44% — «за», 40% — «против»). При этом количество сторонников импичмента немного уменьшилось с сентября 2023 года, тогда этот показатель был на 3% больше. Ожидаемо, число сторонников смещения Байдена больше среди республиканцев (70%), чем среди демократов (26%).

В американской истории попытку выноса импичмента президенту предпринимали пять раз: против Эндрю Джонсона, Ричарда Никсона, Билла Клинтона и два раза против Дональда Трампа.

Ричард Никсон во время обращения к нации после процедуры импичмента, 1974 год Фото: commons.wikimedia.org

Единственной более или менее успешной попыткой можно назвать случай с Ричардом Никсоном. У обеих палат конгресса была четкая позиция по поводу обвинительного приговора в пользу 37-го президента за обнародованный факт прослушки штаба конкурента из Демпартии на выборах, правда Никсон успел сам сложить полномочия до вынесения импичмента, тем самым сохранив за собой преимущества экс-президента США.

Как это может повлиять на выборную гонку

В Демократической партии сейчас не просматривается явная замена Байдену, считает Владимир Васильев. В случае, если он выйдет из предвыборной гонки, процесс внутриполитической борьбы растянется на месяцы, что позволит республиканцам воспользоваться ситуацией и педалировать на том, что демократы завели США в тупик, сказал он.

Тем временем 81-летний Байден, по всей видимости, и рад бы не участвовать в предстоящих выборах, но, как он сам заметил на встрече в Лос-Анджелесе со сторонниками Демпартии, страх за страну не дает ему возможность сложить полномочия.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы я. Но я не могу позволить ему победить», — говорит Байден.

Артиллерийские системы M-777 во время погрузки в транспортный самолет для отправки на Украину Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Shawn White

Ситуация, которая сейчас складывается вокруг Байдена, — попытка еще сильнее утопить его рекордно низкий рейтинг, считает Павел Шариков. По подсчетам CNN, не одобряют Джо Байдена 59% респондентов. И тенденция явно идет к падению.

При этом у населения есть много вопросов к действующем президенту. Основные претензии американского электората: бездействие в вопросе завершения международных конфликтов. В глазах избирателей именно на нынешнем президенте лежит ответственность за активизацию участия США в боевых действиях по всему миру.

Демонстрация в поддержку палестинцев возле Белого дома в Вашингтоне Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Больше половины американцев (61%) недовольны позицией, избранной США в конфликте на Ближнем Востоке, и хотели бы значительно снизить расходы страны на военные расходы. Решение поддерживать агрессивные действия Израиля в секторе Газа может в том числе серьезно повлиять на возможность Байдена переизбраться.

Около половины американцев также устают от продолжающейся помощи армии Украины. Кроме того, по словам директора административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг, итогом активных затрат на конфликты в других частях мира стал недостаток бюджета США на восполнение собственных запасов оружия. На эти нужны осталось около $1 млрд.

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на кокусе в баре в Анкени, штат Айова Фото: REUTERS/Carlos Barria

Среди других проблем Штатов, которые усугубились во время правления Джо Байдена, американцы выделяют инфляцию, нелегальную миграцию и общее состояние демократии в стране.

Однако, даже несмотря на низкий уровень поддержки политики Байдена на посту президента, наравне с Трампом он лидирует в опросах. Так, 41% американцев, по информации Morning Consult, готов отдать голос за Байдена, 43% — за Дональда Трампа, против которого, к слову, ведется сразу несколько судебных дел. Только 11% готовы выбрать другого кандидата — среди них можно выделить губернатора Флориды Рона Десантиса, предпринимателя Вивека Рамасвами, бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, экс-губернатора Южной Каролины и бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли (все республиканцы), а также Роберта Кеннеди – мл. — племянника американского экс-президента, который баллотируется в качестве независимого кандидата.