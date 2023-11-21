Точки Джо: президент США опубликовал программную статью об Украине и Палестине

ХАМАС должен быть уничтожен, и переговоров с ним быть не может, но за гибель мирных жителей при его ликвидации должны ответить те, кто принимает решения. Ни в палестино-израильский, ни в украинский конфликты США не были вовлечены, пока их не заставили это сделать ХАМАС и Владимир Путин. И теперь мир ждет, когда Соединенные Штаты Америки решат эти проблемы. Об этом общественности сообщил президент США Джозеф Байден в опубликованной в начале недели статье . «Известия» вместе с экспертами проанализировали написанное.

Классические формы

В условиях, когда американское общество — а именно ему в первую очередь адресован этот текст — переживает невиданный со времен Гражданской войны раскол и требует переоценки приоритетов, Байден попытался апеллировать к абсолютным национальным ценностям. Оба внешнеполитических проекта его администрации, точно так же как у подавляющего большинства его предшественников, представлены как борьба добра со злом. По этой причине президент США объединил в одном контексте палестинское движение ХАМАС и российского президента. После вводных слов об исторической значимости текущего момента американский президент (или тот, под чьим текстом он подписался) заявляет, что эти силы пытаются «стереть с лица земли соседнюю демократию».

Еще один показательный момент, характерный для внешнеполитической риторики США, — персонификация «зла». Точка зрения о том, что весь палестинский народ несет коллективную ответственность за действия ХАМАС, потому что «они его выбрали», считается уместной для существенной части израильского электората, но не для американцев. То же относится и к фигуре российского президента, имя которого упомянуто в тексте 13 раз, а слово «Россия» — всего однажды. Этот прием — классика американского либерального мейнстрима, отмечает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small

— Это типичная тактика американских демократов — представить демонизацию геополитического соперника как демонизацию его власти. Байден так делал уже несколько раз, заявлял о том, что Путин «больше не может находиться при власти». Множество американских политических комментаторов прямым текстом говорят о необходимости смены режима в России как об основной цели украинского проекта. Очевидно, до тех пор, пока Байден остается президентом, полноценный диалог с США является невозможным.

Разумеется, следуя канонам, Джо Байден затронул тему американского лидерства, причем, как убежден президент США, всеми по-прежнему признаваемого и всем необходимого. «Соединенные Штаты — важнейшая нация. <…> Мир надеется, что мы решим проблемы нашего времени. Это обязанность руководства, и Америка будет руководить. Ибо если мы уйдем от вызовов сегодняшнего дня, риск конфликта может распространиться, а затраты на их решение только возрастут. <…> По двум мировым войнам прошлого столетия мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не исчерпывается сам по себе. Он напрямую втягивает Америку», — пишет президент США, опуская общеизвестные факты, свидетельствующие о непосредственном участии Соединенных Штатов в создании и эскалации трех из четырех упомянутых им кризисов задолго до формального вовлечения.

Это другое

Кроме того, обращает на себя внимание разница в подходах к украинскому кризису и ситуации на Ближнем Востоке. Во втором случае президент США заявил и о конечной цели («Это совершенно очевидно: решение о создании двух государств — единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народов»), и об усилиях, предпринимаемых США для ее реализации: устранение ХАМАС, неприемлемость оккупации по окончании боевых действий, создание единой независимой структуры управления для сектора Газа и Западного берега, интеграция в региональные экономические проекты. В случае с Украиной ничего подобного представлено не было, равно как не было повторено ранних тезисов о «необходимости стратегического поражения России» или смены власти в Кремле. Таким образом, отмечают эксперты, после провала планов о «поражении на поле боя» Белый дом так и не сформулировал ни одной стратегической цели, которая могла бы обосновать продолжение крупномасштабной финансовой помощи Киеву.

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Что же касается тезиса об украинской демократии, то американское общество в последние недели всё больше узнает о реальной ситуации с демократическими ценностями в этой стране. По этой причине государственные чиновники гораздо реже стали употреблять это словосочетание в одном предложении.

Украинский проект поставлен Байденом на паузу по внутриполитическим причинам, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Президент США посылает сигнал американской общественности о том, что из-за тупика в конгрессе Белый дом в данный момент не будет продвигать эскалацию конфликта. США подошли к той черте, где дальнейшие огромные вливания просто не дают результата. Конвенциональные способы успеха не имеют, — резюмировал собеседник «Известий».

Уничтожить нельзя спасти

Отдельное внимание Байден уделил гуманитарной ситуации в секторе Газа. Уровень внутреннего и международного давления стал слишком велик, чтобы ее не замечать. Президент США открыто осудил израильские методы ведения военной операции. «Я был категоричен с израильскими лидерами в том, что экстремистское насилие против палестинцев на Западном берегу должно прекратиться и что те, кто совершает насилие, должны быть привлечены к ответственности», — написал он. Вкупе с заявлением о цели создания независимой Палестины это высказывание — прямое послание правительству Израиля, подчеркивает Дмитрий Суслов.

Фото: Global Look Press/Naaman Omar

— Один из главных смыслов этой статьи — четкое выражение американских устремлений в ближневосточном кризисе. Газа не должна быть оккупирована, должна быть сформирована палестинская национальная администрация. Об этом говорил Блинкен в ходе турне по региону, в том числе — в Израиле. Теперь включился Байден, пытающийся таким образом оказать давление на Нетаньяху. Лживую и лицемерную политику по отношению к двум этим кризисам уже оценил весь мир. Мы видим, как деградировала американская сила. И это уже проявляется даже внутри правящего американского класса. Байден решил сделать хорошую мину при плохой игре и несколько дистанцировался от Израиля. С точки зрения сближения с арабскими странами эта статья может иметь некоторый позитивный для Белого дома эффект.

Впрочем, гуманитарная катастрофа, переживаемая палестинцами, не является поводом к переговорам с ХАМАС, считает Байден. Более того, президент США по-прежнему определяет политику Западного Иерусалима как самозащиту, на которую тот имеет право. «Зло», коим, по версии Байдена, является данное движение, должно быть уничтожено, потому что иначе, как пишет американский лидер «результат, при котором ХАМАС останется под контролем Газы, еще раз увековечит его ненависть и лишит палестинских гражданских лиц шанса построить что-то лучшее для себя». Какие чувства будут испытывать палестинцы к Израилю после предполагаемой ликвидации ХАМАС и десятков тысяч жертв вследствие этого, Байден не уточняет.

Выстроив по итогам первой войны в Персидской заливе новый порядок на Ближнем Востоке, США не смогли разрешить ни одного регионального конфликта, подчеркивает старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Фото: Global Look Press/ Yousef Masoud

— Колоссальное военное присутствие США сформировало болезненную иллюзию, что можно полагаться на Соединенные Штаты в решении региональных проблем. Но ни один спор не был разрешен. Напротив, были интервенции в Ирак, Афганистан, Ливию. Не было найдено решений стратегических проблем, зато были созданы новые вызовы. Когда дело дошло до решения фундаментальных проблем, США занимались экспортом западных идей, и от этого становилось только хуже, — комментирует он.

Эксперт подчеркивает, что стратегия на уничтожение ХАМАС не приведет к позитивным изменениям в регионе. Наоборот, через пять-семь лет вырастет новое поколение лидеров, которые будут выступать за еще более радикальный ответ. То же самое произойдет и в Израиле.

— Нельзя уничтожить всех. Мы получим новую волну неконтролируемого насилия. Сейчас мы стоим на рубеже того, что машина ненависти, подобная ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация. — Ред.), впоследствии будет создана в Палестине. К сожалению, сейчас в Израиле есть политики, считающие, что избежать этого можно только посредством тотального уничтожения, — отмечает эксперт.