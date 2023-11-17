Хвост удивляет собаку: в каком состоянии американо-израильские отношения

В американских медиа появилась информация о якобы возрастающем разочаровании Белого дома действиями израильского правительства. Как сообщается, администрация Байдена, хотя и продолжает поставки необходимых Западному Иерусалиму вооружений, высказывает недовольство в связи с тем, что партнер равнодушен к просьбам об организации гуманитарных пауз в зоне конфликта. Безотносительно того, насколько эта информация соответствует действительности, она в любом случае обнажает существующие между двумя государствами противоречия. Какими на самом деле являются отношения между США и Израилем, рассказывают «Известия».

Вредные советы

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах, в Белом доме опасаются, что оказанная Израилю всесторонняя поддержка на фоне образовавшегося гуманитарного кризиса имеет крайне негативное влияние как на внутриполитическую ситуацию в США, так и на отношения с арабскими союзниками Вашингтона. Более того, как отмечает агентство, многие из них открыто обвиняют администрацию Байдена в том, что именно безоглядное одобрение действий правительства Нетаньяху привело к такому количеству жертв среди мирного населения. Причем эти обвинения подкрепляются многотысячными акциями протеста в американских городах.

Между тем Bloomberg отмечает, что публичная поддержка Белым домом по замыслу должна была стать убедительным аргументом в кулуарных дискуссиях. Однако этого не произошло. Нетаньяху демонстративно игнорирует все призывы даже о временной остановке операции.

Разочарование, о котором пишут американские СМИ, начало просачиваться в публичную плоскость. Госсекретарь Блинкен заявил, что «было убито слишком много палестинцев». «Мы дали Израилю совет, который могли бы дать только лучшие друзья, относительно того, как свести к минимуму жертвы среди гражданских лиц и при этом достигать целей по обнаружению и уничтожению террористов ХАМАС и их инфраструктуры», — сказал Блинкен 3 ноября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

В свою очередь, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что использование ХАМАС гражданских в качестве живого щита, на чем настаивают израильтяне, не уменьшает необходимости Западного Иерусалима действовать так, чтобы отделять террористов от гражданских лиц.

Спустя два дня после этих высказываний израильский телеканал 13 TV сообщил со ссылкой на источники в военных кругах о том, что почти все американские рекомендации были отклонены. Как заявляется, в ходе переговоров начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви ответил госсекретарю, что, если бы Израиль «прислушался к генералам, которых послали США, в Газе было бы еще больше жертв».

В подтверждение этой позиции также высказался министр иностранных дел Израиля. Эли Коэн заявил, что у его страны есть 2–3 недели для завершения операции. По истечении этого срока Израиль, по словам дипломата, начнет испытывать «сильное международное давление». Коэн отметил, что многие из его зарубежных коллег уже озвучивают «просьбы, которые пока не предаются огласке».

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Гуманитарная пауза не входит в планы израильского военного руководства, так как время является для него слишком ценным ресурсом , отмечает востоковед Андрей Онтиков.

— Гумпауза — это, во-первых, замедление темпов боевых действий. И если получится инициировать одну гуманитарную паузу, то это значит, что через некоторое время можно будет сделать это еще неоднократно под различными предлогами. Затем последует требование о гуманитарном перемирии. Нетаньяху это понимает и темп операции снижать не собирается. На мой взгляд, время играет против израильского правительства — по экономическим и социальным причинам. Израильские власти говорили о целях ликвидации ХАМАС, то есть они стремятся поставить сектор Газа под свой контроль. Время в этом контексте имеет очень важное значение, — подчеркнул эксперт.

Собеседник «Известий» отмечает, что информация, приведенная Bloomberg, не отражает реальных мотивов Белого дома.

— Когда американцев волновал гуманитарный аспект — в Ираке, Афганистане, Ливии? Что их действительно беспокоит, так это вопрос затягивания конфликта. Для Байдена этот момент важен, так как оказывает влияние на ход президентской кампании, и он точно так же не хочет, чтобы конфликт продолжался слишком долго, — заключил Онтиков.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Клинч

Отношения правительства Биньямина Нетаньяху с Демократической партией США никогда не были безоблачными, но особенно сильно испортились в период президентства Барака Обамы. Тогда не только израильские правые, но и практически все основные политические силы страны выступили против ближневосточной стратегии Белого дома.

Особенно единодушным был протест против ядерной сделки с Ираном — в возможность ее реализации в Израиле никто не поверил. Масла в огонь подлило прямое вмешательство демократов и элит, стоящих за ними, в израильский политический процесс.

Золотая эпоха

С приходом к власти Трампа ситуация резко поменялась. Как отмечают эксперты, в истории США было немного президентов, проводивших настолько произраильскую политику. Всего за один президентский срок Трамп урезал финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), прекратил работу представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, вышел из Совета по правам человека ООН и ЮНЕСКО, признал израильскими оккупированные Голанские высоты, а Иерусалим — столицей еврейского государства.

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: Global Look Press/shealah_craighead

Впрочем, одной из важнейших целей администрации Трампа была изоляция Ирана, что полностью соответствовало интересам израильского правительства, подчеркивает старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов. По его словам, в период Трампа американская политика шла в унисон с израильской. 45-й президент США пытался установить опору на традиционных союзников в регионе — Саудовскую Аравию и Израиль.

— Он также предпринимал попытки наладить конструктив в отношениях с Турцией, а главное — проводил политику коллективного противодействия Ирану посредством создания так называемого ближневосточного НАТО. Крупнейшим проектом в рамках этой стратегии была инициатива, разработанная зятем Трампа и одновременно его старшим советником Джаредом Кушнером, — «соглашения Авраама». Всё это горячо приветствовалось в Западном Иерусалиме, — объяснил эксперт.

Израильский истеблишмент поляризировался одновременно с американским. Сложившиеся в США два лагеря, декларирующие диаметрально противоположные взгляды на палестинский вопрос, соответствуют таковым и в Израиле, хотя, разумеется, и в другом количественном соотношении. Первый — сторонники силового решения: правоконсерваторы в США, подавляющее большинство политиков в Израиле. Второй состоит из сторонников дипломатического урегулирования: арабский блок и малочисленная крайне левая группа израильских политиков, за которой стоит огромное множество американских демократов и еврейское либеральное лобби в США.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Жалкая копия

С приходом к власти Байдена ситуация изменилась, хотя и не так сильно, как ожидалось. После нескольких дипломатических неудач на Ближнем Востоке демократическая администрация во многом продолжила линию предшественников. Однако взаимное недоверие (если не отторжение) элит, сохранившееся со времен Обамы, и подкрепленная попытками вернуть разрушенную Трампом ядерную сделку сильно уменьшили влияние Вашингтона в регионе.

Сегодняшняя односторонняя политика Белого дома во многом призвана нивелировать провалы в двусторонних отношениях и укрепить уверенность в партнерском статусе, то есть вернуться к основам 60–70-х годов, отмечает Григорий Лукьянов.

— Вопреки обещаниям Байден продолжил трамповскую политику на Ближнем Востоке, но сохранить позитивную тенденцию не удалось. Главным образом это сказалось на отношениях с Саудовской Аравией. Попытка возродить ядерную сделку с Ираном в угоду демократическому истеблишменту не только не получилась, но сама по себе серьезно навредила американо-израильским отношениям, — заключил собеседник «Известий».