Суд уйдет: Израиль не станет военным преступником на уровне ООН

ООН не признает Израиль военным преступником, поскольку подобные инициативы блокируют в Совбезе Соединенные Штаты , сообщил «Известиям» первый постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что удары Израиля по гражданскому населению могут быть приравнены к военным преступлениям . Эксперты подчеркивают: президент США Джо Байден не допустит такого, поскольку это способно привести к объявлению ему импичмента со стороны палаты представителей . Однако, по мнению аналитиков, арабские и мусульманские страны могут попытаться принять резолюцию с осуждением Израиля на уровне Генеральной Ассамблеи ООН, что подразумевает политические последствия для государства.

Осуждение в ООН

Боевые действия Израиля против ХАМАС активно развиваются, и с каждым днем жертв войны становится всё больше. По данным властей сектора Газа, с 7 октября в анклаве погибло свыше 11,5 тыс. человек и более 29 тыс. получили ранения , сообщил 14 ноября телеканал Al Jazeera. Многие подчеркивают, что в секторе Газа развернулась настоящая гуманитарная катастрофа: у населения практически отсутствует доступ к питьевой воде, продуктам питания, связи, топливу и электричеству .

На этом фоне тревожная ситуация сложилась вокруг медицинского комплекса Аш-Шифа на севере анклава. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что на его территории расположен основной командный штаб ХАМАС . Сообщается, что в его окрестностях ведутся ожесточенные бои. В ООН, впрочем, отметили, что информацию о штабе ХАМАС подтвердить не могут. Между тем в местных СМИ сообщают, что из-за отключения электричества в больнице погибло не менее 32-х пациентов. Всего по данным ООН, в ней находится около 5 тыс. больных плюс 60 тыс. перемещенных лиц, ищущих безопасное место.

Больница Аль-Шифа на спутниковом снимке Фото: REUTERS/Maxar Technologies

При этом представители Организации объединенных наций всё сильнее обвиняют Израиль в совершении военных преступлений . Так, 3 ноября пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила о множестве военных преступлений ЦАХАЛ в секторе Газа. УВКПЧ, в частности, осудило Израиль за нанесение ударов по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа в конце октября. « У нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям », — заявили в организации.

Израилю вменяют насильственное перемещение населения, систематические удары по гражданским лицам и инфраструктуре, а также коллективное наказание, применяемое к жителям Газы . К слову, генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что с начала обострения палестино-израильского конфликта погибло больше сотрудников ООН, чем «в любой другой период истории организации». Однако за Израилем не будет признано совершение военных преступлений на уровне ООН, сообщил «Известиям» первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

— ООН сама по себе не может ничего признать, это должны сделать страны-члены. Здесь не обойтись без Совбеза ООН, а там всё блокируют американцы , — заявил Полянский. — Еще один путь — действовать через Международный суд, но он достаточно долгий и сложный.

Последствия обстрела города Газа Фото: Global Look Press/Rizek Abdeljawad

При этом он отметил, что миссия РФ при ООН не рассматривает возможность обратиться в Международный суд ООН, чтобы подать какой-либо иск против Израиля.

— Во всяком случае, мне об этом неизвестно, — уточнил Полянский.

При этом Россия открыто осуждает непропорциональные действия израильской армии в секторе Газа . Выступая 11 ноября на заседании СБ ООН, постпред РФ Василий Небензя заявил, что Москва шокирована и возмущена ударами Израиля по гражданским объектам. «Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, а соблюдение международного гуманитарного права — это императив. У любой войны есть правила», — сказал он.

Уровень Генассамблеи

Многие эксперты считают, что США заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС и пытаются убедить власти еврейского государства вести боевые действия более осмотрительно . Еще в начале ноября госсекретарь Энтони Блинкен призвал их минимизировать ущерб для гражданского населения при проведении военной операции в анклаве. При этом США воздерживаются от открытой критики ЦАХАЛ . Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер отметил, что Вашингтон не готов сейчас оценить, совершает ли Израиль военные преступления в секторе Газа. Белый дом не станет осуждать своего союзника и не допустит признания Израиля военным преступником на уровне ООН , уверен эксперт клуба «Валдай», замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Военнослужащие ЦАХАЛ Фото: Getty Images/ Alexi J. Rosenfeld / Stringer

— Это абсолютно исключено — на это не пойдет ни один американский президент в силу специфики их внутренней политики, неотъемлемой частью которой является Израиль. Признание за ним военных преступлений — это гарантированное объявление импичмента Байдену со стороны республиканцев , которые контролируют палату представителей, — сказал он «Известиям». — Это не скажется положительно на общей поддержке Байдена, учитывая, что его рейтинг и так постоянно бьет всё новые антирекорды. И в целом в США сложился консенсус, что Израиль — самый близкий и надежный союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Таким образом, в нынешних условиях США продолжат диалог с Нетаньяху, но откажутся применять какие-либо жесткие меры, считает Суслов.

— В администрации Байдена при этом будут рассчитывать, что правительство Нетаньяху падет, и к власти в Израиле придут более левые и центристские политики , — пояснил эксперт.

При этом в Госдепе уже раздаются голоса недовольства политикой Байдена, пишет портал Axios. Издание сообщает, что сотрудники ведомства подписали письмо с требованием к Белому дому пересмотреть подходы к палестино-израильскому конфликту и утверждением, что Израиль совершает военные преступления в секторе Газа.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Между тем всё больше мусульманских стран призывают признать действия ЦАХАЛ военными преступлениями на уровне Международного уголовного суда (МУС). Основной сторонник этой инициативы — Турция. «Мы поддержим все инициативы, которые позволят передать в Международный уголовный суд перечень нарушений прав человека и военных преступлений, совершенных Израилем», — заявил 4 ноября президент Реджеп Тайип Эрдоган. По информации турецких СМИ, турки изучают возможность самостоятельно обратиться в МУС. Инициативу одобряет Алжир. На днях президент страны Абдельмаджид Теббун призвал подать иск в МУС против Израиля. «Это единственный способ положить конец десятилетиям безнаказанности за преступления, совершенные против палестинцев», — заявил он. При этом следует отметить, что Израиль не признает юрисдикцию МУС .

В военных преступлениях еврейское государство обвиняют Египет, Иордания, Иран, Бангладеш, Лига арабских государств и Африканский союз. Кроме того, к ним присоединяются и латиноамериканские страны, в частности, Колумбия, Венесуэла, Бразилия. «После террористического акта ХАМАС решение Израиля столь же тяжелое, как и действия ХАМАС, потому что они убивают невинных без разбора», — заявил 13 ноября бразильский лидер Лула де Силва.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе считает, что всемирная организация может признать за Израилем военные преступления на уровне Генеральной Ассамблеи .

Фото: Getty Images/Eduardo Munoz Alvarez/Stringer

— На Генеральной Ассамблее можно принять всё, что угодно. Многое зависит от арабских и мусульманских стран . Они могут, например, собрать специальную сессию Генассамблеи и продвинуть соответствующую резолюцию. У них есть большинство голосов, и я думаю, что многие страны «глобального Юга» их поддержат, — заявил он «Известиям».