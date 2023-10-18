Без предупреждения: в секторе Газа ракета попала в больницу

В секторе Газа разбомбили больницу, в которой укрывались мирные жители. Погибли и пострадали 800 человек, из них сотни детей. При этом жертв может быть еще больше, так как много людей сейчас по-прежнему находится под завалами. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс во всем мире. В мусульманских странах начались протесты, активисты штурмуют израильские посольства, а также негодуют перед зданиями дипмиссий США и Франции. Многие ближневосточные лидеры возложили вину за произошедшее на еврейское государство и Вашингтон. В Израиле свою вину не признают, обещая в ближайшее время предоставить доказательства того, что за атакой стоит «Исламский джихад» из самой Газы. Подробности — в материале «Известий».

Удар по больнице в секторе Газа: что случилось, протесты

Вечером 17 октября ракетный удар поразил переполненную больницу Аль-Ахли в секторе Газа. В этот момент в клинике находились сотни человек: пациенты, раненые, а такж е мирные жители, вынужденные покинуть свои дома из-за авиаударов со стороны Израиля. Как сообщают местные СМИ, атака была совершена «без предварительного предупреждения». В результате погибли и пострадали свыше 800 человек, по большей части женщины и дети.

В мире раскритиковали произошедшее. Арабские страны возложили вину за случившееся на еврейское государство. Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам. По словам лидера, у еврейского государства «нет красных линий» и атака на больницу Аль-Ахли в секторе Газа является «отвратительным военным преступлением».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сирия обвинила США «за эту резню и другие атаки», а президент Алжира Абдельмаджид Теббун решительно осудил «преднамеренное нападение» Израиля на баптистскую клинику. «Атака на больницу, в которой находились женщины, дети и ни в чем не повинные гражданские лица, является еще одним примером нападений Израиля, лишенным фундаментальных человеческих ценностей. Я призываю человечество принять меры, чтобы остановить эту жестокость», — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Вслед за президентом Турецкой Республики призвал мир объединиться глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. «Запугивание палестинского народа страхом, голодом и бомбами должно быть прекращено. Насилие над больными и престарелыми должно быть прекращено. Бомбардировки Газы должны быть прекращены. Мир должен проснуться и остановить это кровопролитие», — заключил он.

Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне произошедшего объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. Оно возложило ответственность за произошедшее на Вашингтон.

В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября, по последним данным агентства Al Arabiya, погибли более 800 человек — все гражданские лица, сообщили в минздраве анклава. В некоторых странах прошли акции протеста против действий правительства Израиля. На фото — сотни людей собираются возле генерального консульства Израиля в Торонто, Онтарио, чтобы продемонстрировать солидарность с палестинцами в секторе Газа Фото: Getty Images/Anadolu/Mert Alper Dervis Пропалестинские протестующие провели митинг и демонстрацию возле Белого дома Фото: Getty Images/Anadolu/Celal Gunes В момент обстрела в больнице «находились сотни пациентов, раненых и людей, вынужденных покинуть свои дома из-за авиаударов», сообщили в правительстве Палестины Фото: Getty Images/Anadolu/Amru Salahuddien Турецкая полиция по охране общественного порядка применила перцовый баллончик для разгона пропалестинских демонстрантов во время акции протеста перед посольством Израиля в Анкаре Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan Силы безопасности препятствуют демонстрантам, пытающимся проникнуть в посольство Израиля в Аммане, Иордания Фото: Getty Images/Anadolu/Laith Al-jnaidi Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. К нему присоединились и другие арабские страны, в том числе Иран, Ирак и Ливан Фото: Getty Images/Europa Press News ХАМАС возложил ответственность за произошедшее на США и Израиль. Последний свою вину не признает, говоря, что удар был нанесен исламскими группировками из самой Газы Фото: REUTERS/Dilara Senkaya «Мы прибыли по тревоге в больницу, расположенную в центре Газы. Мы пришли и увидели — геноцид. Они спасались только под деревьями, ни комнат, ни убежищ. Они бомбили их ракетами. Никто не ранен — все были убиты», — сообщил СМИ палестинский врач скорой помощи Ахмед Юсеф эл-Лух. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya Демонстранты в Стамбуле подожгли импровизированный израильский флаг во время акции протеста Фото: REUTERS/Dilara Senkaya Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение военным преступлением Фото: REUTERS/Dilara Senkaya В Газе заявили, что готовы к немедленному освобождению всех заложников, если обстрелы со стороны Израиля прекратятся Фото: REUTERS/Zohra Bensemra Ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста против израильского авиаудара по баптистской больнице Аль-Ахли Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas Протестующие попытались взять здание штурмом. В ответ представители силовых структур перегородили проходы к территории посольства Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Colon Вид на территорию в густом дыму в момент, когда ливанцы собираются перед посольством США, чтобы устроить акцию протеста Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas В ходе митингов против авиаудара Израиля был ранен один из демонстрантов Фото: Getty Images/Anadolu/Daniel Cardenas Ливанцы также устроили акцию протеста перед французской дипмиссией Фото: Getty Images/Anadolu/Houssam Shbaro Полиция вмешалась в митинг, организованный перед зданием посольства Франции в Бейруте Фото: Getty Images/Anadolu/Houssam Shbaro Не обошлось без столкновений возле посольства США Фото: Getty Images/Anadolu/Jose Colon Ливанские протестующие в Бейруте машут палестинскими флагами, взбираясь на забор посольства США Фото: REUTERS/Zohra Bensemra Беспорядки также вспыхнули в Египте, Тунисе и Йемене Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Президент Ирана Эбрахим Раиси назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением и заявил, что «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль. «Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо. Иран как часть исламской нации скорбит», — отреагировал глава государства.

Катар также считает произошедшее «жестоким преступлением, идущим вразрез с принципами международного права», сообщили в МИДе страны.

Акция протеста после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, Стамбул, 17 октября 2023 года Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

На фоне произошедшего в мусульманских странах вспыхнули протесты. В Иордании, Ливане, Тунисе, Марокко, Ираке, Иране, в ливийском Триполи, а также в турецком Стамбуле вечером 17 октября и в ночь на 18 октября прошли демонстрации. В некоторых столицах активисты попытались проникнуть в израильское посольство, также собирались около зданий американской и французской дипмиссий.

Несколько пропалестинских демонстраций прошло в Берлине. Жители немецкой столицы собрались на площади перед Бранденбургскими воротами. Они зажгли свечи, разложили флаг Палестины. В руках у протестующих плакат с надписью: «Не говорите, что вы ничего не знали!»

«Если это совершил Израиль, то все, кто его поддерживают — США, Германия, Великобритания, Франция, — все они тоже подельники. Они поддерживают, финансируют геноцид в секторе Газа. Это именно геноцид, преступление против человечности, поэтому мы сейчас здесь», — заявил на акции один из протестующих.

Вечером 17 октября по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани» был нанесен ракетный удар. Произошедшее вызвало волны протестов на территории сразу нескольких стран. Подробности происходящего — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri По информации министерства здравоохранения сектора Газа, в результате удара погибли по большей части женщины и дети. Все убитые при атаке были гражданскими лицами Фото: REUTERS Тела погибших в результате ракетного удара по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа Фото: REUTERS Представители минздрава сектора Газа отмечают, что число погибших постоянно растет Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) непричастна к удару по госпиталю в секторе Газа Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. Правительство ХАМАС в секторе Газа назвало нападение «военным преступлением» Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri Сразу в нескольких странах вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе Фото: REUTERS Протесты прошли и в Стамбуле. Граждане прошли маршем к Генеральному консульству Израиля Фото: REUTERS Палестинцы принимают участие в акции протеста после авиаудара Израиля по больнице Фото: REUTERS/Raneen Sawafta Демонстрации прошли и в Тунисе, Иране и Ливане Фото: REUTERS Иракцы держат палестинский флаг, принимая участие в акции протеста после того, как сотни палестинцев погибли в результате удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа Фото: REUTERS/Ahmed Saad

Удар по больнице в Газе: реакция США

Реакция западных стран была более сдержанной, виновных называть не стали, однако лидеры европейских стран и США также решительно осудили произошедшее.

Фото: REUTERS

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал к немедленной защите гражданского населения и здравоохранения, а также к отмене Израилем приказов об эвакуации.

Председатель международной благотворительной организации MedGlobal Захер Сахлул назвал произошедшее худшим нападением на медицинское учреждение в XXI веке, военным преступлением, нарушением принципа нейтральности медицинских учреждений и Женевской конвенции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что удару по больнице в секторе Газа «нет оправдания». Она написала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что опечалена этим происшествием. «Все факты должны быть установлены, и виновные должны понести ответственность», — подчеркнула она.

Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал атаку на больницу Аль-Ахли нарушением международного права. А в МИД Германии отметили, что «глубоко шокированы сообщениями о сотнях смертей». «Гражданские объекты, в особенности если это полностью функционирующая больница с наличием пациентов и медицинским персоналом, ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться нападениям», — подчеркнули в министерстве.

Ничто не может оправдать нападение на больницу и на мирных жителей, в свою очередь написал в Х президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал «без промедления» открыть гуманитарный коридор в сектор Газа и «пролить весь свет» на обстоятельства этого удара.

А генсек ООН Антониу Гутерриш «самым решительным образом» осудил удар по больнице. «Я потрясен гибелью сотен палестинских мирных жителей в результате сегодняшнего нападения на больницу в секторе Газа», — написал он в микроблоге Х, также подчеркнув, что «больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: REUTERS/Edgar Su

В Швейцарии также заявили о необходимости «проведения тщательного расследования по факту смертоносного нападения Израиля на баптистскую больницу Аль-Ахли в Газе».

Палестинская клиника находится в ведении англиканской церкви, подчеркнул ее глава, духовное лицо Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. «Это ужасающая и разрушительная потеря невинных людей. Я скорблю вместе с нашими братьями и сестрами. Пожалуйста, молитесь за них! И вновь обращаюсь с призывом защитить гражданское население в этой разрушительной войне», — заявил Джастин Уэлби в соцсети X.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель возложил вину за атаку на Израиль и потребовал немедленно прекратить огонь.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. «И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал в своем Telegram-канале Медведев.

Помимо этого Россия и Объединенные Арабские Эмираты запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН на среду, 18 октября, в связи с ударом по больнице в секторе Газа.

Атака на больницу в Газе: виновен ли Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что атака — дело рук «варварских террористов из сектора Газа». «Те, кто жестоко убил наших детей, также убивают своих собственных детей», — сообщ ил он. В свою очередь Армия Израиля отметила, что проводит расследование, однако атаку связывает с неудачным запуском ракеты «Исламским джихадом» (запрещенная в РФ организация), поскольку в момент удара в районе больницы «не летали израильские самолеты».

Фото: TASS/EPA/HAITHAM IMAD

Помимо этого в еврейском государстве пообещали предоставить доказательства того, что за атакой стоит «Исламский джихад». В частности, как заявил контр-адмирал, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, это подтверждается рядом перехваченных разговоров между боевиками — один из них израильские власти пообещали обнародовать в ближайшее время.

Военный настаивает, что взрыв «не мог быть вызван типами вооружения, которые использовали израильские самолеты».

По его словам, израильский беспилотник пролетел над местом атаки после того, как впервые появились новости о разрушительном взрыве. В течение нескольких часов будут опубликованы эти кадры. Хагари утверждает, что место взрыва могло находиться на парковке перед больницей, а не в одном из зданий медучреждения.

«Прямого внешнего удара нет. На парковке есть повреждения, может быть, и другие вещи, но это не от прямого [удара] снаружи», — заявил он. В свою очередь американский журналист Джексон Хинкл нашел, по его мнению, доказательство причастности Израиля к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Свою версию он озвучил в соцсети Х (бывшая Twitter).

Зацепкой стало видео, на котором, предположительно, запечатлен момент удара по больнице в Газе. На кадрах слышно, как снаряд со свистом прорезает воздух, а также запечатлены момент взрыва и поднимающееся от него красное облако. Также можно услышать реакцию очевидцев.

Как утверждает журналист, звук «прилета» снаряда по медучреждению очень похож на звуки, издаваемые американскими авиабомбами JDAM. Для наглядности Хинкл сравнил три видеоролика, добавив к исследованию отрывок, на котором слышны последствия ракетного удара палестинского движения «ХАМАС», которому вменяют вину за удар по больнице.

Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri

«Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это 100 процентов был Израиль», — пояснил журналист.

Визит Байдена на Ближний Восток: дата, поедет или нет

На фоне этого появились публикации в СМИ, в которых журналисты задавались вопросом: поедет ли президент США на Ближний Восток в свете последних событий? Изначальн о планировалось, что американский лидер вначале встретится с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а затем отправится в Амман на переговоры с королем Иордании Абдаллой, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Однако и глава Палестины, и король Иордании передумали встречаться с президентом США, пояснив, что «сейчас нет смысла говорить ни о чем, кроме прекращения войны». Аббас подчеркнул, что решил вернуться на Западный берег реки Иордан и быть со своим народом. «Мы не покинем нашу родину и не позволим никому изгнать нас», — сообщил он.