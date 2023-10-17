Мира — по нитке: почему Израиль отвергает предложения об урегулировании

В Израиле ожидают визита главы Белого дома Джо Байдена, до завершения которого, как пишут американские СМИ, ЦАХАЛ не перейдет к наземной операции в секторе Газа. В то же время, в мире появляются различные варианты разрешения конфликта: Турция предложила предоставить гарантии сторонам ради прекращения огня, Китай призывает к немедленному перемирию. Однако все эти варианты Израиль рассматривать пока не намерен . Как развивается ситуация в регионе и почему Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по урегулированию на Ближнем Востоке — в материале «Известий».

Варианты деэскалации

Турция готовится предложить странам Организации исламского сотрудничества свой вариант урегулирования палестино-израильского конфликта , включающий в себя возможность предоставления гарантий обеим сторонам от участников организации.

— Мы еще не обсуждали саму систему и природу гарантий, но преподносим эту идею как основной вариант урегулирования. <…> Мы предлагаем, чтобы какие-то страны из региона стали гарантами для Палестины. Для Израиля гарантами станут другие страны. Эти государства должны будут взять на себя ответственность за выполнение условий урегулирования , — заявил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан.

Фактически Анкара первой заявила о наличии у нее плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке с относительно конкретными шагами. До этого с призывом созвать международную конференцию выступали только представители Палестины.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Россия придерживается другого подхода: Владимир Путин проводит переговоры с лидерами стран Ближнего Востока, так или иначе задействованных в процессе мирного урегулирования в войне Израиля и ХАМАС . В частности, 16 октября российский лидер побеседовал с президентами Сирии, Ирана, Египта, Палестины и премьер-министром Израиля.

Позиция РФ сводится к тому, чтобы изучить мнения всех заинтересованных сторон и выработать подходы к урегулированию, которые смогли бы стать фундаментом к дальнейшему установлению долгосрочного мира в регионе.

— <…> Чтобы выступать с мирной инициативой [по палестино-израильскому конфликту], ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить, нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции , — объяснил 17 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в телефонном разговоре с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху Владимир Путин подтвердил принципиальную готовность Москвы и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами. В канцелярии Нетаньяху при этом заявили, что он заявил российскому коллеге: Израиль не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС.

Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

В этой своей цели еврейское государство целиком опирается на поддержку со стороны Запада . В Европе и США, хотя и делают отдельные замечания относительно израильских методов ведения войны, выражают поддержку правительству Нетаньяху. С визитами солидарности в Тель-Авив уже прилетали канцлер ФРГ Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола, госсекретарь США и глава Пентагона Энтони Блинкен и Ллойд Остин, а также министры иностранных дел Великобритании и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна .

О своих планах посетить Израиль также заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Особенно интересно в этой связке выглядит отказ правительства Израиля украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в возможности посетить страну — ему указали на несвоевременность подобного визита.

Байден выразит поддержку

Особое внимание обращает на себя предстоящий 18 октября визит в Тель-Авив американского президента Джо Байдена, после чего глава Белого дома встретится с лидерами других стран региона . Очевидно, что вся активность США направлена на демонстрацию готовности вступить в войну, если Израилю будет угрожать реальная опасность со стороны внешних игроков в регионе. Об этом довольно прямо заявил на прошлой неделе еще Энтони Блинкен.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Встречи Байдена с его израильскими визави ждут и по другой причине: очевидно, именно во время этих переговоров появится больше ясности относительно планируемой военными наземной операции в секторе Газа . Немецкое издание Der Spiegel 17 октября писало, что еврейское государство вряд ли начнет такую операцию до завершения встреч с Байденом, поскольку «практически исключено, что Израиль будет провоцировать Байдена во время его визита, задействовав наземные силы».

Неизбирательность действий Израиля во время конфликта уже стала достаточно деликатной темой для руководства страны. В Евросоюзе намекали, что не все решения израильтян укладываются в рамки международного права, Китай заявлял, что действия ближневосточного государства вышли за пределы самообороны, а в ООН и вовсе назвали удары по сектору Газа военным преступлением .

Однако для Израиля, который и раньше подвергался критике со стороны ООН, на данном этапе важнее позиция США, а потому власти еврейского государства вряд ли в текущей конфигурации станут опираться на позицию других акторов международного процесса, считает доцент кафедры дипломатии МГИМО Владимир Морозов.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

— Израиль сейчас не допустит никакого международного посредничества — как со стороны ООН, так и со стороны ЕС, России и других участников. Он целиком и полностью полагается на США , для него главная задача — заручиться моральной поддержкой Вашингтона, чтобы у других региональных игроков не было повода и желания вмешаться и поддержать палестинские выступления не только на словах, — сказал Морозов в разговоре с «Известиями».

Однако и в Совбезе ООН сейчас продвинуть мирную инициативу по Израилю достаточно сложно: резолюция о деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, которую подготовила Россия, была отклонена . Четыре государства, включая США и Великобританию, проголосовали против, пять членов Совбеза ООН поддержали российский проект документа, еще шестеро воздержались.

Российская резолюция включала в себя осуждение любого насилия и военных действий по отношению к гражданскому населению, а также всех актов терроризма, призыв к «гуманитарному прекращению огня» и освобождению израильских заложников, однако в тексте не упоминалось ХАМАС — это, судя по всему, и стало формальной причиной для отказа.

Другие предложения

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Также свой подход демонстрирует и КНР. «Китай призывает как можно скорее прекратить боевые действия, не допустить их распространения и дальнейшего ухудшения ситуации» , — заявил постпред республики при ООН Чжан Цзюнь.

Как бы то ни было, на данном этапе Израиль явно не намерен отступать, и наземная операция в прессе и экспертном сообществе представляется лишь вопросом времени . И если с позициями России, Китая и других региональных игроков еврейское государство пока что согласно, то с более конкретной инициативой Турции тоже может не сложиться. Во-первых, Израиль не воспринимает Анкару как непредвзятого игрока: ранее израильские власти обвиняли Турцию в финансировании ХАМАС.

— В этом смысле то, что сейчас происходит в отношениях между Израилем и ХАМАС, — в том числе результат деятельности Турции . Вряд ли какие-то договоренности на этой основе возможны, — говорит «Известиям» ученый-востоковед, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

При этом, утверждает эксперт, деятельность международных структур, организаций и отдельных стран в последние годы нанесли вред ситуации в регионе.

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Называет деструктивной роль международного сообщества и Владимир Морозов из МГИМО: по его словам, закрытие формата посредников, например «ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС и ООН), и последующая деятельность администрации президента США Дональда Трампа, предложившего «сделку века» в обход интересов палестинских образований «окончательно и бесповоротно загнали палестинский вопрос в гроб» .

Тем временем обстановка в Израиле остается напряженной : сирены звучали в населенных пунктах на севере страны, шиитское радикальное движение «Хезболла» заявило о том, что подбило уже третий израильский танк Merkava, Израиль сообщил об ударах по территории Ливана, где базируется «Хезболла». ХАМАС также признало гибель двух высокопоставленных членов движения: Тайсира Ибрагима, возглавлявшего судебную власть в секторе Газа, и проповедника Ваиля аз-Зарда. США направили к берегам Газы и Израиля 2 тыс. своих морпехов, в палате конгресса по внешней политике допустили их участие в палестино-израильском конфликте .