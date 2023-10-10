Ад и Израиль: как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Конфликт на Ближнем Востоке может оказать серьезное влияние на ситуацию на Украине. Киев рискует лишиться внимания западных медиа и всего международного сообщества. Кроме того, может иссякнуть поток военной и финансовой помощи. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит на Ближнем Востоке

Появляется всё больше подробностей о том, как начался конфликт на Ближнем Востоке. Агентство Reuters сообщило, что операция ХАМАС была разделена на четыре части. Сначала палестинцы запустили по Израилю 3 тыс. ракет, а также переправили воздушный десант, который пересек границу в том числе на дельтапланах. После приземления боевики оцепили местность, чтобы дать возможность своему спецназу взломать со стороны Газы приграничные укрепления.

Заграждения подрывали взрывчаткой, потом появившиеся бреши расширяли с помощью бульдозеров. Далее боевики врывались на территорию Израиля на джипах и мотоциклах. Они в том числе атаковали штаб израильской армии на юге страны, тем самым нарушили связь с другими штабами. Последняя часть операции заключалась в захвате и переброске заложников. Наиболее громким эпизодом стало похищение участников музыкального фестиваля Nature Party, который проходил в непосредственной близости от границы с Газой.

Последствия попадания ракеты в один из домов в Ашкелоне, Израиль Фото: AP/Erik Marmor

В свою очередь, The New York Times пишет, что нападение застало врасплох израильскую разведку. Не помогла ни широкая сеть информаторов, ни технологии радиоперехвата. Один из собеседников издания сообщил, что палестинцы не использовали при обсуждении своих планов современные средства связи, в том числе мобильные телефоны. Многие лидеры ХАМАС не знали о готовящемся нападении, а рядовым бойцам не раскрывали целей военных учений.

При этом Израиль не смог быстро ликвидировать угрозы. Днем 9 октября ожесточенные бои шли в шести локациях на юге страны. Столкновения происходили, в частности, в населенных пунктах Беэри, Кфар-Аза, Нирим и Алумим у границы с сектором Газа. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отмечал, что часть боевиков по-прежнему укрывается в городской застройке. ЦАХАЛ также нанесла массированные ракетные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. В Израиле сообщают, что всего после начала боевых действий погибло более 700 человек, в секторе Газа говорят о полутысяче жертв.

Как война повлияет на Украину

Чем дальше, тем более глобальными выглядят последствия вспыхнувшей войны. В частности, обострение на Ближнем Востоке может серьезно повлиять на Украину. Первый аспект — внимание крупнейших западных медиа и всего международного сообщества может переключиться на события в Израиле, а проблемы Киева отойдут на второй план. В таких условиях Незалежной будет сложнее добиваться поддержки и склонять на свою сторону колеблющихся политиков и целые страны.

Последствия удара по сектору Газа Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mohammed Talatene

Об этом уже говорят ключевые союзники Киева. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что происходящее выгодно России, которая якобы стремится отвлечь внимание всего мира от событий на Украине. Интересно при этом, что сама Польша уже «отвлекается» на Израиль — Варшава решила отправить на Ближний Восток воинский контингент и несколько самолетов для эвакуации своих граждан.

Второй важный момент — Украина может лишиться части военной и финансовой помощи. В последнее время и без обострения на Ближнем Востоке положение Киева в этом смысле становилось всё более тяжелым, теперь ситуация может усугубиться. Известно, что Иерусалим уже попросил Вашингтон о срочных поставках боеприпасов, оружия и военной техники. Президент США Джо Байден распорядился оказать своему союзнику поддержку, хотя конкретные параметры и объемы этой помощи не называются. При этом никакой помощи Украине действующий в США временный бюджет не предусматривает.

Третий аспект связан с контрабандой оружия. В соцсетях довольно много публикаций о том, что палестинцы используют гранатометы и переносные ЗРК, которые Запад передавал Киеву. Согласно распространенной версии, украинцы разворовали и перепродали хамасовцам американское оружие. Точных доказательств контрабанды пока нет, но еще в июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что у боевиков на приграничных территориях появилось оружие с Украины, в том числе противотанковые комплексы.

Фото: Getty Images/SOPA Images

Если эти факты подтвердятся, то положение Украины еще больше осложнится. При этом в американском конгрессе уже что-то подозревают. «Нам необходимо совместно с Израилем отслеживать серийные номера всех американских вооружений, применяемых ХАМАС против Израиля. Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое», — заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Родионов считает, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько затянется война на Ближнем Востоке.

— Если Израиль быстро решит свои проблемы, то для Украины ничего принципиально не изменится. Если война затянется на недели или месяцы, то у Украины возникнут проблемы. В этом случае Киев окажется на голодном пайке, большие объемы оружия и другой помощи пойдут на Ближний Восток. ВСУ придется окончательно забыть о контрнаступлении и перейти к обороне, чтобы удержать хотя бы те территории, которые они удерживают сейчас , — отмечает эксперт.

Политолог Дмитрий Солонников также считает, что позиции Украины пошатнутся, если конфликт на Ближнем Востоке затянется.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

— Под воздействием СМИ и уличных выступлений к противостоянию могут открыто подключиться исламские государства, например Ливан и Иран. США тоже не останутся в стороне. Всё мировое внимание будет приковано к Ближнему Востоку, Украина отойдет на второй план, — утверждает он.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов говорит, что война в Израиле может стать для Запада удобным предлогом, чтобы сократить объемы поддержки киевского режима.