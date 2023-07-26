Судные дни: в Израиле растет напряжение на фоне реформы Нетаньяху

Россия не планирует советовать своим гражданам воздержаться от поездок в Израиль на фоне турбулентной политической ситуации в стране . Об этом «Известиям» заявили в посольстве РФ в Тель-Авиве, уточнив: российские загранучреждения в Израиле работают в штатном режиме, а в последние дни от россиян не поступало каких-либо жалоб. Тем временем местные профсоюзы и даже военные объявляют о забастовках, после того как правящая коалиция одобрила законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда по контролю над правительством . По мнению экспертов, сложившаяся ситуация, вызванная попыткой властей продвинуть судебную реформу, свидетельствует о нарастающем расколе в израильском обществе. Этим могут воспользоваться противники действующего премьера Биньямина Нетаньяху .

Либералы VS консерваторы

Одобрение первой части судебной реформы вызвало новый всплеск протестов в Израиле . По данным местных СМИ, в результате стихийных акций, разразившихся 24 июля, полиция задержала около 40 человек. Почти половину из них арестовали в Тель-Авиве. Отряды конной полиции вытесняли митингующих с центрального шоссе Аялон. Тысячи противников судебной реформы отказывались подчиняться стражам порядка и уходить с проезжей части . Чтобы разогнать митингующих, силовики использовали водометы с синей краской. В Сети распространилось видео, как в толпу протестующих въехал автомобиль . Травмированы по меньшей мере три человека. Впрочем, среди пострадавших россиян нет. Об этом «Известиям» сообщило посольство РФ в Израиле.

— В последние дни в консульский отдел посольства России в Тель-Авиве обращений от российских граждан относительно угрозы их жизни и здоровью не поступало . Российские загранучреждения в Израиле работают в штатном режиме, — заявили в посольстве.

Фото: REUTERS/Corinna Kern

В ведомстве добавили, что в настоящий момент не видят необходимости рекомендовать гражданам России воздержаться от поездок в Израиль.

24 июля кнессет принял проект судебной реформы, предполагающий ограничение полномочий Верховного суда (БАГАЦ) по контролю над исполнительной властью . Правящая коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху предложила отменить «принцип разумности», который давал возможность Верховному суду блокировать любые решения исполнительной власти. Предполагается, что эта мера усилит принципы демократии в стране, поскольку ослабит контроль суда над избранным правительством. Противники же считают, что этот шаг лишь усилит власть действующего руководства страны. В итоге документ поддержали 64 депутата. 56 оппозиционных парламентариев голосование бойкотировали, поэтому формально проект был принят единогласно .

Ведущие израильские СМИ жестко осудили судебную реформу. «Черный день для израильской демократии» — с такой подписью на первой полосе 25 июля вышли газеты Yediot Aharonot, Haaretz, Calcalist и Israel Hayom . В знак протеста первые полосы были окрашены в черный цвет. Массовую стачку объявила медицинская ассоциация Израиля, начав 24-часовую забастовку. В связи с этим больницы во вторник по всей стране работали по графику выходных , оказывалась только неотложная помощь. Попытка властей отменить забастовку в судебном порядке успеха не имела. Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что правящая коалиция открыта для диалога с оппозицией, отметив, что поиски компромисса по спорным моментам могут быть продлены до ноября.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Массовые выступления против судебной реформы не прекращаются с января. В преддверии голосования в стране прошла 29-я неделя протеста . По всему Израилю на улицы вышло около 260 тыс. человек. Крупнейшая акция прошла в Тель-Авиве 22 июля: она собрала порядка 170 тыс. участников. Взбунтовались и военные. 23 июля стало известно, что около 10 тыс. резервистов Армии обороны Израиля откажутся добровольно являться на службу, если будет продвигаться судебная реформа. С аналогичным заявлением выступили пилоты израильских ВВС.

Акции против судебной реформы — результат внутренней борьбы элит — судебной и исполнительной властей . Об этом «Известиям» заявил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин. По его словам, судебная реформа назрела давно и она отвечает чаяниям большинства граждан Израиля, выступающего против «диктатуры юристов». Против судебной реформы выступает преимущественно либерально настроенная общественность. По его оценке, сейчас решается, каким путем пойдет Израиль — либо по западно-либеральному, либо по традиционному пути.

— Протесты и демонстрации будут происходить еще долго. В обществе существует раскол. Одна часть выступает за реформу, другая — против. Либеральная часть думает, что при нынешнем правительстве Израиль движется в консервативную сторону, государство перестает быть светским и становится более традиционным. А консервативная часть общества, наоборот, считает, что всё так и должно быть . Поэтому судебная реформа — скорее предлог для столкновения этих сил, а не истинная причина, — считает Каргин.

Неудобный Нетаньяху

Расколом внутри общества, похоже, решили воспользоваться противники Израиля — организации ХАМАС и «Хезболла» . 24 июля появилась информация, что на фоне протестов группировки планируют активность против израильтян на всех фронтах. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что Израиль находится «на грани краха». За неделю до этого, 17 июля, организация выпустила шестиминутный видеоролик, имитирующий нападение на израильскую военную базу на северной границе с Ливаном. Доцент Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Демиденко, однако, считает, что активность ХАМАС и «Хезболлы» вряд ли серьезно может угрожать Израилю даже в момент общественно-политической нестабильности.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

— На самом деле здесь прямой связи с политической ситуацией в Израиле нет. Может быть, они постараются воспользоваться этой нестабильностью. Вопрос — что это даст? Их возможности воздействовать на Израиль крайне ограниченны . Они могут устроить теракт, обстрелы, но больше ничего сделать они не смогут, потому что реальность сейчас такова, что палестинские, ливанские и другие экстремисты не могут опереться на широкую международную коалицию, как это было раньше, — заявил Демиденко «Известиям».

Эксперт отметил, что сейчас Израиль стал «политической данностью» Ближнего Востока. И если раньше, до 2000-х годов, он воспринимался как «сионистское образование», сейчас все основные крупные игроки смирились с его существованием . Доказательством этому могут служить заключенные в 2020-м мирные договоры с ОАЭ, Бахрейном и Марокко («Соглашения Авраама»). В 2021-м к соглашениям в ограниченном формате присоединился Судан.

Но особенно не понравилась судебная реформа западным партнерам Израиля — США, Евросоюзу и Великобритании. Администрация американского президента Джо Байдена принятый 24 июля законопроект не одобрила. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила сожаление, что закон был утвержден «таким небольшим количеством голосов». Раскритиковал действия Нетаньяху и сам американский президент. За несколько дней до голосования Байден рекомендовал властям Израиля «не торопиться» , отметив, что «наилучший результат будет достигнут при максимально широком консенсусе». К критике США присоединился и Евросоюз.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS/Amir Cohen

В Брюсселе заявили, что обеспокоены одобрением законопроекта, ограничивающего судебный пересмотр решений правительства . «Отношения между ЕС и Израилем основаны на общих ценностях, таких как демократия, верховенство закона, включая независимую судебную систему, и права человека. Важно, чтобы эти ценности были сохранены», — указали в Брюсселе. Против действий Нетаньяху высказался и Лондон. В МИД Великобритании заявили, что «хотя точные конституционные механизмы» Израиля — внутреннее дело страны, Британия призывает правительство «достичь консенсуса и избежать разногласий , обеспечив сохранение надежной системы сдержек и противовесов и независимости судебной власти Израиля». Россия же в отличие от западных партнеров воздерживается от оценок израильских властей.

— В целом российская сторона следит за ситуацией с безопасностью российских граждан в Израиле, однако не дает комментариев относительно внутриполитических процессов в стране , — подчеркнули в посольстве РФ.

Несмотря на то что Израиль остается стратегическим партнером США на Ближнем Востоке, администрация Байдена идеологически стоит на стороне протестующих , заметил Каргин. По его мнению, Белый дом заинтересован в том, чтобы протесты возымели успех. Если к власти придет оппозиция, еврейское государство займет более воинственную позицию в отношении России . При этом не исключено, что изменятся и взгляды Израиля в отношении конфликта на Украине, добавил он.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

— Если останется правительство Нетаньяху, на которое очень сильно давят США, Израиль сохранит умеренный подход и не будет активно вмешиваться в украинский конфликт, — заявил эксперт «Известиям».