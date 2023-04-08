Смотри наверх: внешняя угроза изменила внутриполитическую повестку в Израиле

6 апреля территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны Ливана. Как сообщают израильские СМИ, всего было выпущено около 100 ракет. Такой масштабной атаки страна не знала с 2006 года, когда вела войну с движением «Хезболла». «Известия» разбирались в подробностях произошедшего.

Что происходит

По сообщениям прессы, десятки различных ракет малой дальности были выпущены с территории Ливана по населенным пунктам Северного округа Израиля (северная и западная Галилея), а также по городам Тель-Авив, Нетания и Хайфа. После первого ответного удара палестинские боевики выпустили еще как минимум девять ракет из Газы по Израилю. Большая их часть была перехвачена системой ПВО «Железный купол», однако некоторые попали по гражданским объектам.

По данным экстренных служб, ранения получили три человека, однако точной информации до сих пор нет. В связи с произошедшим аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве приостановил все рейсы, а воздушное пространство на севере страны было закрыто.

Израильская противоракетная система «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа, в небе над Ашкелоном Фото: REUTERS/Amir Cohen

После состоявшегося заседания военно-политического кабинета правительства последовал ответ со стороны Армии Израиля (ЦАХАЛ). В ночь на 7 апреля ВВС страны нанесли удары по коммуникациям ХАМАС в секторе Газа и объектам, которые, как заявляется, использовались организацией для производства оружия. Кроме того, были атакованы окраины населенных пунктов на территории Ливана, где располагаются несколько палестинских лагерей.

Причиной эскалации стала проведенная в среду израильской полицией операция в мечети Аль-Акса, одной из главных святынь мусульманского мира. Представители правопорядка вошли непосредственно в молельный зал мечети и начали разгон собравшихся там палестинцев. Как следует из официального заявления МВД, там находились вооруженные палками и камнями провокаторы и правонарушители, пытавшиеся не допустить проникновения.

Палестинцы осматривают воронку от ракеты и поврежденный автомобиль после израильских авиаударов в Газе Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Телеканал «Аль Джазира» сообщил о применении полицейскими шумовых гранат, слезоточивого газа и других специальных средств. В итоге более 350 человек было арестовано. Примечательно, что первые призывы идти и защищать мечеть появились в социальных сетях еще до начала операции.

Действия израильской полиции вызвали неоднозначную международную реакцию. Специальный докладчик ООН по палестинскому вопросу Франческа Альбанезе выступила с осуждением примененных полицейскими методов. «Когда палестинские мусульмане собрались на молитву в Рамадан, осуществляя свое право на вход в мечеть Аль-Акса, израильские власти применили против них чрезмерную и неоправданную силу», — говорится в специальном заявлении организации.

Палестинцы ждут освобождения своих родственников, ранее арестованных Израилем у мечети Аль-Акса, у полицейского участка Атарута Фото: TASS/Zuma

Незамедлительной была реакция и с арабской стороны. В опубликованном заявлении «Хезболла» назвала действия полицейских в Аль-Аксе «вопиющим нарушением неприкосновенности верующих и Иерусалима, затрагивающим всех мусульман, христиан и свободных людей в мире». Кроме того, организация заявила, что поддержит «все возможные» ответные меры против Израиля.

Спустя несколько часов политический лидер ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Ливан на встречу с руководителями «Хезболла» для «координации действий и усиления сопротивление против израильского врага». Палестинские СМИ также сообщали, что на встрече присутствовали руководители группировки «Исламский джихад» (признана в РФ террористической организацией). По версии МИД Израиля, Хания также встречался с лидером «Бригад Изаддина аль-Кассама», военизированного крыла ХАМАС. Затем последовала ракетная атака на Израиль.

Контекст

Резкое обострение арабо-израильского конфликта происходит в разгар священного для мусульман месяца Рамадан. В это время Иерусалим традиционно заполняется паломниками. 31 марта праздничную молитву в храмовом комплексе Аль-Акса совершили более 250 тыс. человек. В то же время 5 апреля — первый день священного для всех иудеев семидневного праздника Песах.

Палестинские мусульмане на пятничной молитве во время Рамадана у мечети Аль-Акса в Иерусалиме Фото: REUTERS/Ammar Awad

Еще одним важнейшим фактором, который оказывает влияние на происходящие события, является волна социальной напряженности, накрывшая Израиль после попытки проведения кабинетом Биньямина Нетаньяху судебной реформы. Протесты не утихли даже после решения премьер-министра отложить ее рассмотрение до летней сессии парламента.

2 апреля в митингах в одном только Тель-Авиве приняли участие более 230 тыс. человек. Всего же на улицы вышло чуть менее полумиллиона. После того как к протестам присоединилась крупнейшая федерация профсоюзов Израиля — «Гистадрут», ситуация де-факто превратилась в общенациональную забастовку и проявилась реальная вероятность потери правительством контроля над страной.

Кому это выгодно

Политическая выгода, которую вследствие эскалации получает правительство Нетаньяху, очевидна. Общество переключает внимание с внутренних проблем на вопросы национальной безопасности. Кроме того, возглавляемая премьер-министром ультраконсервативная партия «Ликуд» в нынешнем контексте получает дополнительную аргументацию для ужесточения политики в отношении Палестины.

Тем более что поддержку Нетаньяху тут же выразили его недавние оппоненты по судебной реформе. Назвавший ее «первым шагом к тирании» экс-министр обороны Бенни Ганц в весьма жестких выражениях поддержал действия премьер-министра.

Антиправительственный митинг в Тель-Авиве Фото: TASS/Zuma

«В дни военных действий мы всегда умели объединиться, ставили безопасность превыше разногласий, так будет и в этот раз. Если надо завершить 17 лет тишины на северной границе — сделаем это. Если надо со всей силы ударить по Газе, нет проблем сделать это. Если надо войти в любое место, чтобы обуздать террор, — сделаем», — сказал он.

Однако эти выгоды имеют весьма небольшой срок годности. Как только напряжение спадет, внутриполитическая дискуссия в Израиле вновь вернется на первый план, считает профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Израильское общество всегда консолидируется перед лицом внешней угрозы, но также традиционно разделено в отношении вопросов внутренней политики. На какой-то период оппозиция Нетаньяху ослабнет, но как только уровень насилия упадет, протесты возобновятся, — поясняет она.

Члены исламистского движения ХАМАС во время митинга в поддержку арестованных палестинцев у мечети Аль-Акса в Иерусалиме Фото: REUTERS

В обострении конфликта, тем более продолжительном, не заинтересованы и лидеры палестинского сопротивления. Ни «Хезболла», ни ХАМАС не имеют достаточно ресурсов, чтобы противостоять Израилю на таком уровне насилия , считает старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

— Стоит предположить, что среди сторонников «Хезболлы» (ХАМАС гораздо более сдержанно относится к Тегерану) есть немало тех, кто желал бы жесткого и быстрого ответа, — и Иран уже заявил, что его даст. Однако такой уровень напряженности и насилия максимально истощает потенциал обеих организаций. В случае с ХАМАС — в плане взаимодействия на палестинской территории, деятельность «Хезболллы» осложняется тяжелой экономической ситуацией в Ливане. Ведь помимо политической функции, они выполняют весь комплекс мер социально-экономической поддержки населения. И в данном случае они не могут не реагировать на откровенно агрессивные действия израильского правительства — как против них самих, так и в отношении Ирана и Сирии, — резюмировал он.