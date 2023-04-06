Блок раздора: приведут ли столкновения в Иерусалиме к ракетным атакам

Палестина призывает международное сообщество осудить вторжение израильских военных в мечеть Аль-Акса и не видит возможности для проведения переговоров с Израилем. Об этом «‎Известиям»‎ заявил посол арабского государства в РФ Абдель Хафиз Нофаль. На 13-й день Рамадана в Иерусалиме началось обострение: военные Израиля вошли в третью по святости мечеть ислама, задержав свыше 350 палестинцев. Из сектора Газы в ответ на штурм храма были запущены девять ракет, Израиль отреагировал пусками по Газе. Посол Палестины считает, что ситуация грозит ухудшиться в ближайшие дни, если Израиль продолжит нападки на Аль-Аксу, которую дипломат называет «‎красной линией»‎ для мусульман всего мира.

Обстановка в Иерусалиме на грани

В ночь с 4 на 5 апреля израильская полиция ворвалась в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Причиной, как указывает Израиль, стало то, что внутри мечети забаррикадировались группы палестинской молодежи, которые планировали сорвать визит иудейских ультраортодоксов на Храмовую гору 5 и 6 апреля для чтения молитв. По текущему статус-кво евреям нельзя проводить религиозные обряды на Храмовой горе, где расположена Аль-Акса. Инцидент в Иерусалиме спровоцировал ракетную перестрелку с Газой.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в ходе израильского рейда пострадали 12 человек — в том числе от резиновых пуль и в ходе столкновений с полицией. По данным организации, израильские силы не позволили медикам добраться до района мечети.

Ситуация накаляется на фоне приближающейся пятницы священного для мусульман месяца Рамадан и еврейского Песаха, который начинают отмечать с закатом солнца 5 апреля. В 2021 году именно столкновения в Аль-Аксе положили начало 10-дневной ракетной войне с Газой.

Из палестинского анклава за ночь в сторону юга Израиля вылетело не менее девяти ракет — это вызвало ответные воздушные удары израильской Армии обороны (ЦАХАЛ). По данным военных, удары Израиля поразили объекты по производству оружия для ХАМАС, который с 2007 года контролирует Газу.

Группировка не взяла на себя ответственность за ракетные обстрелы, но уточнила: те, кто запустил ракеты, таким образом отреагировали на израильский налет на Аль-Аксу.

Полиция Израиля сообщила, что более 350 человек, которые забаррикадировались внутри мечети, были арестованы и вывезены из комплекса.

Стороны не хотят эскалации

«Мы не заинтересованы в эскалации, но мы готовы к любому сценарию», — заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул: Израиль работает над урегулированием ситуации. Виновными политик назвал «экстремистов», забаррикадировавшихся внутри мечети.

«Израиль привержен сохранению свободы вероисповедания, свободного доступа ко всем религиям и статус-кво на Храмовой горе и не позволит воинствующим экстремистам изменить это», — говорится в заявлении Нетаньяху.

При этом радикальный министр безопасности Итамар Бен-Гвир призвал Израиль к резкому ответу. «Пришло время отрывать головы в Газе. Мы не должны отклоняться от уравнения, которое требует серьезного ответа на каждую ракету», — заявил политик.

Инцидент в Иерусалиме вызвал резкую реакцию со стороны арабских стран. Лига арабских государств (ЛАГ) раскритиковала «экстремистский подход» Израиля и собралась на экстренное заседание 5 апреля. Председательствующая в ЛАГ Саудовская Аравия заявила, что «штурм» Аль-Аксы подорвал мирные усилия по налаживанию взаимоотношений между Эр-Риядом и израильским руководством.

Иордания и Египет, которые за последние два месяца провели два раунда переговоров по деэскалации между Израилем и Палестиной, выступили с отдельными заявлениями, резко осуждающими инцидент.

«Аль-Акса — это красная черта для мусульман во всем мире»‎

Ситуация в Иерусалиме остается сложной с первых дней Рамадана, который начался 22 марта, но с вечера 4 апреля обстановка накалилась до опасной степени, заявил в беседе с «‎Известиями»‎ посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

— В ночь с 4 на 5 апреля произошла крупная провокация со стороны израильской полиции — она ворвалась в мечеть и ​​изгнала палестинских молящихся, находящихся там. Всё это произошло под предлогом ввоза еврейских поселенцев, хотя это запрещено действующим статус-кво. Еврейские верующие хотят войти в комплекс мечети и совершить там жертвоприношения, а это противоречит всем существующим положениям. В связи с этим и идет высокая волна эскалации, — пояснил дипломат.

По его словам, среди молящихся задержаны более 500 палестинских граждан. Ситуация, как отмечает посол, может привести к региональной межрелигиозной войне, и «‎‎это было бы катастрофой».

— Мы, Палестина, не хотим этого, потому что это приведет к масштабному кризису, и мы вновь должны будем заплатить высокую цену за эту опасную эскалацию, — подчеркнул он‎. — Но важно понимать: Аль-Акса — это красная черта для мусульман во всем мире.

При этом посол уточнил: переговоры между Израилем и Палестиной по поводу того, как урегулировать ситуацию, пока не осуществляются.

— Все взаимоотношения почти остановлены, за исключением гражданских служб. Правое правительство Израиля выступает как крайне расистское по отношению к палестинцам и мусульманам, они хотят навязать свою политику в вопросе поселений и построить вместо мечети Аль-Акса третий храма Соломона. По этой теме много спорных вопросов, поэтому о каких-либо договоренностях с Израилем речи не идет. Сейчас требуется лишь, чтобы международное сообщество заняло последовательную и более серьезную позицию по этому вопросу на всех уровнях и осудило израильский рейд, — подчеркнул Абдель Хафиз Нофаль.

«Израиль готов обсуждать варианты»‎

Экс-советник Нетаньяху и ведущий колумнист газеты «‎‎Исраэль Хайом‎»‎ Ариэль Бульштейн в беседе с «‎Известиями»‎ отметил: инициаторами эскалации в данном случае выступил ХАМАС. При этом именно представители этого движения, по его словам, могут довести ситуацию до еще большего обострения.

— Они уже попытались осуществить запуски ракет по Израилю. И я не исключаю такую возможность [ракетного обострения] в ближайшие дни, даже без увязки с тремя праздниками, которые в этот раз практически совпадают, я имею в виду Песах, Рамадан и христианскую Пасху, — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул: Израиль «‎всегда готов обсуждать варианты и возможности достижения если не мирного урегулирования, то, по крайней мере, успокоения ситуации»‎.

Эскалация между Палестиной и Израилем возможна в любой момент, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН и Института прикладных политических исследований (APRI) Сергей Мелконян.

— Ультраправый состав текущего израильского правительства повышает ставки и вероятность масштабного ответа со стороны еврейского государства в случае ракетных ударов по его территории. Вероятность полномасштабного ракетного удара по Газе резко возрастает, — заявил эксперт‎.

Он напомнил: в 2018 году расхождение внутри правящей коалиции Израиля о необходимости ударить по Газе и соглашение о прекращении огня в конце 2018 года привели к тому, что страна погрузилась в внутриполитический кризис — министр обороны Авигдор Либерман покинул коалицию. Сегодня аналогичная умеренная позиция Нетаньяху и радикальные взгляды некоторых политиков в его правительстве рискуют привести к новому витку кризиса, констатировал Сергей Мелконян.