Крупнейшее обострение: что происходит на границах Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты. В ответ на вторжение боевиков ХАМАС Израиль 7 октября обстрелял сектор Газа, а утром 8 октября под обстрел попала одна из деревень Ливана. Подробности — в материале «Известий».

Новости Израиля сегодня: что происходит сейчас

Карта военных действий на Ближнем Востоке к утру 8 октября расширилась на север. Ливанская группировка «Хезболла», ранее поддержавшая ХАМАС, обстреляла приграничные районы из минометов. Ответным ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

Израильские позиции на оккупированных Израилем фермах Шебаа, южный Ливан Фото: REUTERS/Aziz Taher

Кроме этого, армия Израиля (ЦАХАЛ) 8 октября продолжила бомбардировку объектов ХАМАС в секторе Газа. Число погибших в Израиле выросло до 300 человек, еще 1,5 тыс. человек ранены. В секторе Газа говорят о 900 погибших и более чем 1,9 тыс. раненых.

В повышенную боеготовность приведены армии всех соседей Израиля, сообщили правительства этих стран.

Где расположен Израиль, с кем граничит

На севере Израиль граничит с мусульманским Ливаном (протяженность границы — около 80 км), на северо-востоке — с Сирией (страны оспаривают принадлежность Голанских высот, в настоящее время числящихся за Израилем).

С востока страна граничит с Иорданией и территорией Западного берега реки Иордан (которую палестинцы считают своей землей). На юге, со стороны Средиземного моря, Израиль граничит с Египтом и сектором Газа (территория, выделенная ООН для устройства Палестины, до 1967 года принадлежала Египту, до 2005 года — Израилю).

Израиль и Иран: суть конфликта

Конфликт между Израилем и Ираном — один из наиболее острых и неразрешимых на территории Ближнего Востока. Иран был одной из первых стран, признавших вновь созданное государство Израиль в 1948 году. Но отношения между иранцами и евреями восходят еще к библейским временам.

Однако в 1970-х годах на фоне сближения Ирана с Египтом отношения двух стран начали постепенно ухудшаться. Опосредованный конфликт между Ираном и Израилем, в котором был задействован более широкий Ближневосточный регион, начался в 2006 году, в период второй ливанской войны.

Бойцы ливанской армии возле военной техники в деревне Кфар-Кила, недалеко от границы с Израилем, на юге Ливана Фото: REUTERS/Aziz Taher

А в 2008 году, в дни операции «Литой свинец», израильские ВВС нанесли минимум три удара по иранским конвоям, доставлявшим оружие ХАМАС.

Во время войны в Сирии, которая началась в 2011 году, Израиль и Иран также оказались на разных полюсах конфликта. В 2019 году Израиль как минимум дважды поражал цели Ирана в Ираке.

Группировка ХАМАС, скорее всего, будет призывать Иран войти в палестино-израильский конфликт, однако вовлечение Ирана может привести к большой региональной войне, заявил «Известиям» политолог Александр Каргин.

Израиль — это НАТО или нет

Израиль не состоит в НАТО, однако входит в неформальное объединение «НАТО плюс», где также числятся Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Официально такого клуба стран, как «НАТО плюс», не существует нигде, отмечают информационные агентства, в том числе и американские. Хотя в отдельных законопроектах США о нем говорится довольно много. Речь идет о ряде стран, каждая из которых имеет с США и НАТО свои уникальные отношения и индивидуальные привилегии.

Кого поддерживает Россия — Израиль или Палестину

Россия призвала Израиль и Палестину воздержаться от дальнейшей эскалации и восстановить режим прекращения огня. «Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня», — говорится в документе МИД России.

Израильские самоходные орудия на границе с Ливаном Фото: REUTERS

Кроме того, посольство России в Израиле занимается проверкой информации о возможном похищении боевиками палестинского движения ХАМАС двух россиянок, сообщила пресс-служба диппредставительства.

Операция «Железные мечи»

Силы ХАМАС назвали свою операцию «Буря Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» — святыню мусульман, находящуюся на Храмовой горе в Иерусалиме.



Ответная операция ЦАХАЛ называется «Железные мечи». Премьер Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих, наступать на Газу и провести широкую мобилизацию резервистов.

Палестина: что нужно знать

Точная численность населения Палестины (сектор Газа и Западный берег реки Иордан) неизвестна, однако, по предварительным оценкам, там проживает около 5,5 млн человек, из них до 2 млн живет в секторе Газа — самом густонаселенном регионе мира. Столица палестинского государства — город Рамалла на Западном берегу Иордана, находящийся в непосредственной близости к Иерусалиму.

Палестинцы обыскивают развалины дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, в поисках выживших Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

В секторе Газа крупнейшим городом считается Газа. ХАМАС управляет палестинцами сектора, однако, сколько человек насчитывает движение, официально неизвестно.

Среди организаций и стран, которые поддерживают ХАМАС, первую строчку занимает Катар, перечисливший ей более €1,5 млрд. Еще одним важным союзником организации является Турция. Кроме того, ее поддерживают десятки неправительственных организаций в разных частях мира, в том числе находящиеся в странах ЕС, где ХАМАС признана террористической.

Израиль: что нужно знать

Население Израиля к 2023 году, по предварительным оценкам, превышает 9 млн человек, в действующей армии находится свыше 169 тыс. военнослужащих, еще около 500 тыс. пребывает в запасе.

Для защиты от обстрелов, которые регулярно происходят между Израилем и сектором Газа, в стране развернут «Железный купол» — тактическая система ПРО, сбивающая ракеты с дальностью полета 4–70 км. По данным ЦАХАЛ, «Железный купол» способен остановить более половины ракет. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 кв. км.

Конфликт Израиля и Палестины кратко

Конфликт Израиля и Палестины называют самым длительным из нерешенных противостояний в мире, он тянется 75 лет и уходит корнями далеко вглубь истории.

Израильские солдаты и полиция во время уличных боев с боевиками ХАМАС в Сдероте Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Нынешний конфликт вызван тем, что на части территории исторической Палестины в 1948 году возникло государство Израиль.

Жириновский про Израиль

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно предсказывал крах Израиля. В одном из интервью он заявлял, что у Израиля нет будущего, страна не устоит ни в мирном, ни в силовом варианте, поскольку у арабов выше внутренняя солидарность. «Даже ядерный конфликт может не спасти Израиль», — подчеркивал политик.

По его мнению, в 2024 году все забудут об Украине, потому что на Ближнем Востоке развернутся «самые страшные события» и «дело идет к третьей мировой войне». «Иран — это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово», — подытожил Жириновский.