Политолог оценил возможность вовлечения Ирана в палестино-израильский конфликт

Группировка ХАМАС, скорее всего, будет призывать Иран войти в палестино-израильский конфликт, однако вовлечение Ирана может привести к большой региональной войне. Такое мнение в субботу, 7 октября, выразил политолог Александр Каргин в беседе с «Известиями».

«ХАМАС, скорее всего, будет призывать Иран так или иначе войти в этот конфликт. Я не думаю, что дойдет до подобного, сам Иран понимает, что это будет иметь крайне негативные последствия. <…> Вовлечение Ирана — это большая региональная война, с огромным числом жертв и, скорее всего, последствиями для всего мира», — заявил эксперт.

По словам Каргина, Израилю это не нужно, поэтому он, скорее всего, откроет второй фронт на севере, со стороны «Хезболлы» — радикального шиитского движения, чтобы противостоять Ирану. Эксперт отметил, что глобально Израиль сильнее всех противников, однако сейчас ему тактически «нанесена серьезнейшая оплеуха».

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Галант в связи с обстрелами распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Позже советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что иранская сторона поддерживает произведенные Палестиной ракетные удары по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до полного освобождения Святой земли, Палестины, и ее центра — Иерусалима.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.