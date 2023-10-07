Советник верховного лидера Ирана поддержал ракетные удары по Израилю

Иранская сторона поддерживает произведенные Палестиной ракетные удары по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до полного освобождения Святой земли, Палестины, и ее центра — Иерусалима, заявил 7 октября советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави.

«Мы поддерживаем эту операцию. Конечно, с поборниками за Святую землю также стоят плечом к плечу и великомученики, такие как Касем Сулеймани, и мы останемся с палестинскими борцами до полного освобождения Палестины и Иерусалима», — слова Сафави приводит издание ISNA.

В этот же день утром сектор Газа обстрелял Израиль десятками ракет. Сигнал воздушной тревоги начал звучать в нескольких районах Израиля — на юге страны около границы с сектором Газа, а также неподалеку от Тель-Авива.

Израильское оборонное ведомство написало в соцсети X (бывш. Twitter), что обстрел велся со стороны палестинской организации ХАМАС.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявляет состояние «готовности к войне». Затем ЦАХАЛ начала наносить удары по целям в секторе Газа. В Иерусалиме и районе Шефалы сработала тревога.

Военный командир палестинской группировки ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф заявил, что утром 7 октября было выпущено 5 тыс. ракет по Израилю. Израильские военные сообщили, что несколько боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля. Кроме того, палестинская группировка утверждает, что взяла в заложники пятерых израильских военных.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в данный момент на отдыхе в Израиле находится около 100 российских туристов из организованных групп. Число тех, кто отправился в страну самостоятельно, неизвестно.

При этом посольство РФ в Израиле в Telegram-канале призвало россиян, в особенности тех, кто находится на юге страны, соблюдать указания командования тыла и оставаться в безопасных местах, не покидая их до заявлений официальных лиц государства.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.