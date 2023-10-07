В Израиле находятся около 100 организованных туристов из РФ

На отдыхе в Израиле в настоящий момент находятся около 100 российских туристов из организованных групп. Число тех, кто отправился в страну самостоятельно, неизвестно. Об этом 7 октября сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Согласно данным FlightRadar24, ряд рейсов на прилет и вылет в аэропорту Бен-Гурион задерживаются. Однако по данным онлайн-табло аэропорта, задержки рейсов наблюдаются только на прилет», — говорится в сообщении АТОР в Telegram-канале.

В авиакомпании Red Wings отметили, что рейсы в Израиль и оттуда осуществляются в штатном режиме. В настоящее время изменения в расписании на прилет и вылет не планируются, сказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

При этом посольство РФ в Израиле в Telegram-канале призвало россиян, в особенности тех, кто находится на юге страны, соблюдать указания Командования тыла и оставаться в безопасных местах, не покидая их до заявлений официальных лиц государства.

Утром 7 октября израильские власти со стороны сектора Газа был нанесен ракетный удар по Израилю. По данным израильской Армии обороны (ЦАХАЛ), было выпущено более 2 тыс. снарядов. В то же время было совершено несколько вторжений на южную территорию страны. Ответственность за ракетный удар взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

ЦАХАЛ объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части государства было введено особое положение. Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на нападение палестинской группировки.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны, и она одержит победу. Позднее глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

В результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали минимум 200 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.