Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит победу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, 7 октября, что Израиль находится в состоянии войны.

«ХАМАС предпринял убийственную внезапную атаку на Израиль и его граждан», — сказал израильский премьер, чьи слова приводит портал Ynetnews.

Он сообщил также, что прежде всего «поручил очистить от террористов населенные пункты, в которые они проникли», и данное поручение сейчас выполняется.

«Я приказал мобилизовать обширные резервы для реагирования на войну, которую враг никогда раньше не видел. Мы находимся в состоянии войны. И мы выйдем победителями», — заявил Нетаньяху.

Ранее в субботу израильские власти сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по территории страны было выпущено около 2,2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

На фоне обстрелов и проникновения боевиков в приграничные районы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям» отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего, сделают это очень оперативно. В то же время ряд европейских стран, по его словам, могут оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и «симпатизируют палестинцам».