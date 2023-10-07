Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ поселка в Белгородской области
Армия
Минобороны сообщило о скорой постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство
Мир
Палестинская группировка ХАМАС заявила о 5 тыс. выпущенных по Израилю ракет
Армия
Три украинские ракеты «Точка-У» уничтожены над Белгородской областью
Мир
Конгрессмены-республиканцы потребовали от Байдена объяснить стратегию США по Украине
Мир
В СМИ сообщили о решении Словакии прекратить военную помощь Украине
Мир
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Армия
Артиллеристы ВС РФ уничтожили узел связи и станцию РЭБ в Новомихайловке
Общество
Синоптики спрогнозировали сильный дождь со снегом в Москве 7 октября
Армия
Маскировочное покрытие «Накидка» российских танков способно отражать ракеты Javelin
Мир
Армия Израиля после обстрела объявила состояние «готовности к войне»
Мир
СМИ сообщили о нехватке денег на еду и лекарства у пятой части граждан Финляндии
Мир
Армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа
Мир
Трамп порекомендовал Украине передать РФ регионы с русскоязычным населением
Сюжет:

В центральной части Израиля введено особое положение после обстрелов из Газы

Министр обороны Израиля объявил о вызове резервистов на фоне обстрелов из Газы
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Израиля Йоав Галант ввел особое положение в центральной части страны после обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила в субботу, 7 октября, пресс-служба израильского минобороны.

«По итогам оценки ситуации совместно с руководством оборонных структур Израиля министр обороны Йоав Галант объявил об особом положении в области безопасности в израильском тылу в радиусе <...> 80 км от сектора Газа», — сказано в сообщении.

В связи с обстрелами Галант также распорядился призвать на военную службу резервистов.

«Министр обороны Йоав Галант сейчас утвердил вызов военнослужащих запаса в соответствии с требованиями Армии обороны Израиля», — отметили в пресс-службе.

Переменный Восток: Палестина и Израиль переживают очередную эскалацию
Сколько людей уже пострадало и может ли измениться ситуация в регионе

Ранее в этот день сообщалось, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибла женщина, еще по меньшей мере трое человек получили ранения. Отмечалось, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Как сообщил телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Кроме того, сирены были слышны в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и городах, расположенных около сектора Газа. На фоне обстрелов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023