В центральной части Израиля введено особое положение после обстрелов из Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант ввел особое положение в центральной части страны после обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила в субботу, 7 октября, пресс-служба израильского минобороны.

«По итогам оценки ситуации совместно с руководством оборонных структур Израиля министр обороны Йоав Галант объявил об особом положении в области безопасности в израильском тылу в радиусе <...> 80 км от сектора Газа», — сказано в сообщении.

В связи с обстрелами Галант также распорядился призвать на военную службу резервистов.

«Министр обороны Йоав Галант сейчас утвердил вызов военнослужащих запаса в соответствии с требованиями Армии обороны Израиля», — отметили в пресс-службе.

Ранее в этот день сообщалось, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибла женщина, еще по меньшей мере трое человек получили ранения. Отмечалось, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Как сообщил телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

Сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Кроме того, сирены были слышны в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и городах, расположенных около сектора Газа. На фоне обстрелов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.